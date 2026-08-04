Европа задыхается от жары: пересыхают реки, останавливаются АЭС и горят леса

Западная Европа третий месяц изнывает от аномальной жары и ее последствий. Фото: REUTERS.

Западная Европа третий месяц изнывает от аномальной жары и ее последствий, столбики термометров раз за разом уверенно преодолевают 40-градусную планку. По данным Всемирной метеорологической организации Copernicus, нынешний июль стал самым жарким за всю историю наблюдений, а наступивший август не принесет долгожданной прохлады.

Жара буквально вытягивает воду из европейского ландшафта: высокая температура ускоряет испарение влаги из почвы, рек, озер и растений. Засуха провоцирует пожары, уничтожает урожай, бьет по энергетике, вынуждая снижать мощности АЭС, и осушает даже такие крупные водные артерии Европы, как Дунай и Рейн. По данным газеты FT, два месяца зноя нанесли европейской экономике ущерб на 3,1 млрд евро.

Самая тяжелая расплата — человеческая. По данным EuroMOMO, только во время пика жары 22–28 июня в 27 европейских странах было зафиксировано около 10 650 избыточных смертей, большинство из них люди старше 65 лет. Особенно тяжелой оказалась ситуация во Франции, от экстремальной жары скончались 5764 человека. Всплески смертности, связанной с последствиями жары, зафиксированы в Германии и Испании.

Жители Германии изнывают от зноя Фото: REUTERS.

КАТАСТРОФА В ЛЕСАХ

Из-за аномальных температур европейские леса вспыхивают, как спички. Только во французской Жиронде пожар уничтожил более 42 тысяч гектаров леса. Всего в Европе за два месяца сгорело около 0,5 млн гектаров лесов, основной удар пришелся на Францию, Испанию и Грецию. К слову, из-за санкций европейские спасатели не могут использовать для тушения пожаров эффективные российские вертолеты КА-32. Властям приходится эвакуировать сотни тысяч жителей и экстренно защищать предприятия, в том числе оборонные, чтобы спасти свой ВПК.

Лесные пожары во Франции. Фото: REUTERS.

Природные пожары в Греции. Фото: REUTERS.

РЕКИ ОБМЕЛЕЛИ

Рейн, главная транспортная артерия Германии, обмелел настолько, что суда вынуждены сокращать загрузку на две трети, Дунай и вовсе скоро может перестать быть судоходным. Обмеление рек чревато серьезными проблемами для экономики стран, логистика которых выстроена вокруг водных магистралей.

В районе сербского города Прахово уровень воды упал настолько, что Дунай обнажил затопленные немецкие корабли времен Второй мировой войны, которые были отправлены на дно в 1944 году. В этом районе находятся до 200 затонувших судов, причем некоторые из них могут представлять опасность для судоходства из-за сохранившихся боеприпасов. В Болгарии обнаружилась еще более древняя и неожиданная находка. В обмелевшем Дунае нашли останки мамонта.

В Польше обмелели реки Фото: REUTERS.

ЭНЕРГЕТИКА ПЕРЕГРЕЛАСЬ

Снижение уровня рек ударило и по энергетике, причем атомной. АЭС по всей Европе переводят на щадящий режим и даже останавливают из-за нехватки воды для охлаждения реакторов. Власти Венгрии предупреждают, что уже 5 августа, вероятно, впервые за 44 года работы, придется остановить АЭС «Пакш», дающую до 50 процентов национальной генерации электричества. Чтобы повысить уровень воды, румынские военные 3 августа провели серию взрывов в русле реки, чтобы расчистить путь водному потоку к АЭС «Чернаводэ». Во Франции низкий уровень рек и высокая температура воды также ограничивают производство атомной энергетики: часть АЭС, дающих стране до 70% электричества, остановлены или работают на пониженных мощностях.

В Сербии крупнейшая ГЭС страны работает примерно на 20 процентов мощности.

Чтобы снизить нагрузки на электросети, власти призывают людей отказываться от кондиционеров и экономить энергию, а цены на электричество растут до уровня «зимних энергетических кризисов». Народу приходится запасаться свечами - отключения света из-за перебоев становится привычным делом.

УРОЖАЙ ПОД УГРОЗОЙ

Засуха грозит разорениям сельскому хозяйству. Из-за экстремальной жары Европа может недосчитаться около 9 миллионов тонн зерна. Во Франции ожидается худший урожай кукурузы за полвека, а румынские фермеры потеряли более миллиона гектаров посевов. Виноделы и производители оливкового масла предупреждают - стоит ждать дефицита нового урожая и снижения качества. Как закономерный итог, продуктовая корзина ощутимо подорожает.

В Чехии "Армия спасения" помогает бездомным пережить жару Фото: REUTERS.

ПОЧЕМУ ЕВРОПА ТАК РАСКАЛИЛАСЬ

Нынешнее лето показывает, что Европа сталкивается не с отдельными погодными происшествиями, а с цепной реакцией: жара вызывает засуху, засуха - пожары и падение уровня рек, маловодье - проблемы с энергетикой и транспортом, а все вместе - удар по сельскому хозяйству, ценам и здоровью людей.

Метеорологи объясняют нынешнюю ситуацию сочетанием нескольких факторов. Над значительной частью Европы периодически устанавливаются мощные области высокого давления, которые блокируют перемещение более прохладного атлантического воздуха. В результате горячие воздушные массы из Северной Африки и Средиземноморья надолго задерживаются над континентом. Так называемая «омега-блокировка» работает как своеобразная атмосферная крышка: антициклон остается на месте, а прохладные циклоны обходят его стороной. Дополнительную роль играет исключительно теплая поверхность Средиземного моря.

Глобальное потепление делает такие эпизоды значительно более вероятными и более сильными. ВОЗ предупреждает, что подобные аномалии будут происходить все чаще, температура в Европе растет вдвое быстрее среднемировых темпов. Сезонные прогнозы указывают на вероятность сохранения температуры выше нормы в августе, прежде всего в Средиземноморье и Юго-Восточной Европе.

И пока термометры снова приближаются к 40 градусам, главным вопросом становится уже не то, закончится ли нынешняя жара, а насколько быстро Европа сможет подготовиться к следующей.

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