Раздражает лично Макрона: Франция готовит депортацию русской журналистки

История с приближающейся депортацией русской журналистки Ксении Федоровой из Франции вызвала настоящую бурю страстей в парижских газетах. Высылки 45-летней экс-руководительницы RT France требуют и министр иностранных дел, и глава французского МВД, и сам президент Макрокон. Федорову наказывают за «кремлевские нарративы», отрицая саму возможность того, что журналистка может поддерживать позицию ее родной страны.

Дело в том, что после цензурного запрета работы RT France во Франции и в целом в ЕС в 2022 году Ксения Федорова продолжила обращаться к французским читателям и зрителям. Те же мысли, что и на RT, она стала продвигать в ряде французских СМИ. Читателям и слушателям Ксения полюбилась, а вот Макрона и его министров стала просто бесить. В беседе с французскими журналистами президент не погнушался назвать Федорову «кремлевской пропагандисткой». Министр внутренних дел Лоран Нуньес заявил, что выступления Федоровой во французской прессе – это «атака на фундаментальные интересы нашей нации». А министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро обвинил вместе с Федоровой еще и те издания, которые давали ей слово. Мол, они «по ложечке скармливают Франции российское понимание текущих событий».

Ксения Фёдорова. Фото: RT

После таких «толстых намеков» со стороны властей не замедлило появиться предписание префектуры парижской полиции о выдворении Федоровой из страны. А французский суд отклонил все протесты Ксении и ее коллег против такого решения. Против депортации россиянки высказываются и простые читатели, и политики (среди них - евродепутат Тьерри Мариани, бывший спичрайтер президента Саркози Анри Гуэно и другие). Лондонская «Таймс» даже дала такой заголовок к своей статье: «Франция раскололась по вопросу о депортации пропутинской телезвезды». Но, как видно, мнение «отколовшихся» французскую власть не интересует – она ведет дело к высылке журналистки.

- Я связываю эту фактически уже решенную депортацию с приближением президентских выборов во Франции весной следующего года, - сказал в интервью KP.RU глава Центра французских исследований Института Европы РАН Сергей Федоров. – Идет зачистка масс-медиа от всех ярких критиков глобалистских сил, правящих сейчас во Франции, и Ксения стала жертвой этой зачистки. Макрон больше не может баллотироваться. Поддерживающие его глобалистские круги, как кошмара, боятся того сценария выборов, при котором во второй круг выйдут два представителя альтернативной политики – скажем, Марин Ле Пен от правых и Жан-Люк Меланшон от левых.

По словам Федорова, идеальным для глобалистов-русофобов был бы вариант, при котором в финале кандидат от нынешней власти сразился бы с Марин Ле Пен. Но все такие кандидаты тесно связаны с Макроном, требуется снизить накал критики в адрес действующего президента. Вот власти и зачищают медиаполе от критиков самой провальной части правления Макрона – его внешней политики. А Ксения Федорова была как раз таким критиком – причем очень успешным. К ее информации о глубинных причинах российско-украинского конфликта прислушивались миллионы французов. Вот власти и решили ее депортировать.