Уничтожение живой силы ВСУ

На кадрах Минобороны России операторы FPV-дронов из состава войск беспилотных систем группировки войск «Запад» успешно ликвидируют живую силу ВСУ в районе Красного Лимана (ДНР), предотвращая попытки противника провести ротацию на позициях.

Военнослужащие активно используют ударные БПЛА для поражения техники, укрытий и личного состава.

Также можно увидеть, как подразделения войск беспилотных систем «Южной» группировки войск уничтожают наземные робототехнические комплексы (НРТК) противника и пункты управления украинских беспилотных систем в лесополосах на Краматорско-Дружковском направлении.

Отличились расчёты РСЗО «Торнадо-С» и САУ «Гвоздика» группировки войск «Восток» в Запорожской области: высокоточными снарядами были уничтожены командный пункт, резервы и живая сила ВСУ, что нарушило управление войсками противника.

Разведывательные БПЛА группировки «Восток» также выявили диверсионные группы ВСУ, пытавшиеся скрытно приблизиться к передовым позициям. Координаты целей передали операторам ударных БПЛА «Молния», которые успешно ликвидировали противника.

Начальник расчёта «Чита» отметил, что наша «Молния» со своими мощными зарядами эффективно работает по пунктам управления, складам, огневым точкам и живой силе, способствуя продвижению штурмовых подразделений.

«Если удается залететь в блиндаж, то выворачиваем его наизнанку», - подчеркнул «Чита».

Начальник расчета «Чита»: Выворачиваем блиндажи врага наизнанку

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