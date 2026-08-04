Нынешний министр энергетики Украины, бывший глава кабмина страны Денис Шмыгаль Фото: REUTERS.

«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко — о главном на 5 августа:

1. Новости с передовой: освобождена Бакшеевка

2. Убийцы из ВСУ пойдут под суд

3. В Крыму задержаны украинские агенты

4. Бандеру признали пособником нацистов по суду

5. Шмыгаль страшится зимы

6. Зеленский требует от дипкорпуса невыполнимого

7. Турки боятся за своих моряков, но больше боятся Киева?

8. Три миллиарда теряет Украина из-за блокады портов

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 5 АВГУСТА

Далее — данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.

Штурмовики «Севера» освободили Бакшеевку в Харьковской области. ВСУ потеряли более 275 боевиков. Подбиты две бронемашины и 15 автомобилей.

От действий «Южной» группировки войск противник потерял до 215 человек. А также четыре бронемашины и три артиллерийских орудия

Группировка войск «Запад» выбила из рядов ВСУ свыше 210 военнослужащих и 21 автомобиль

Подразделения «Центра» вывели из строя свыше 355 бойцов. Поражены четыре бронемашины и 15 автомобилей.

«Восток» уничтожил более 345 националистов. Сожжены танк и три бронемашины.

На счету «Днепра» — до 35 боевиков, 10 автомобилей и две станции радиоэлектронной разведки.

Силы ПВО сбили 16 управляемых авиабомб и 753 дрона.

Штурмовики «Севера» освободили Бакшеевку в Харьковской области. Фото: Александр Река/ТАСС

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 5 АВГУСТА

Дальше — подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

Убийцы из ВСУ пойдут под суд

В СКР отметили: по факту украинских атак на Ленинградскую и Московскую области возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ. В подмосковном Чехове погибли пять человек, 10 были ранены. У населенного пункта Красный Бор под Питером пострадал один человек. В Минобороны России сообщили о том, что за минувшую ночь дежурные средства ПВО уничтожили 320 украинских дронов — над 13 российскими регионами. Били и бить будем.

В Крыму задержали украинских агентов

В управлении ФСБ по Крыму сообщили: в Симферополе суд отправил под стражу агентов украинских спецслужб, которые готовили теракты на объектах инфраструктуры полуострова. Агенты Киева собирали разведданные о подразделениях ВС РФ и планировали атаки на них. Также сотрудники ФСБ успели предотвратить покушение на главу одного из новых российских регионов. Кто-то в Киев не получит годовую премию.

Бандеру и Шухевича суд в Москве признал пособниками нацистов

По иску Генпрокуратуры РФ Тверской суд Москвы признал Степана Бандеру и Романа Шухевича, а также Организацию украинских националистов* (ОУН*) и Украинскую повстанческую армию* (УПА*) пособниками нацистской Германии в преступлениях против советского народа в годы Великой Отечественной войны. Современным пособникам Бандеры приготовиться.

Шмыгаль бредит взаимным уничтожение энергосистем

Нынешний министр энергетики Украины, бывший глава кабмина страны Денис Шмыгаль заявил, что Киев и Москва ведут жесткую борьбу за уничтожение энергосистем друг друга. В интервью Politico экс-премьер заявил, что Россия хочет «добить нашу энергосистему, подорвать экономику и производство вооружений». Высокий украинский чиновник уверен, что противник надеется на то, что украинское общество этой зимой сломается, и будет давить на руководство страны, «чтобы оно подписало капитуляцию». «Это как 12-й раунд, и каждый боксер надеется, что первым упадет его соперник», — говорит Шмыгаль. Не будет завершающего раунда — будет глубокий нокаут любителей сала и горилки.

Зеленский требует от дипкорпуса «не допустить сближение Москвы и Пекина»

Владимир Зеленский принял что-то не то. Лидер украинского режима приказал дипкорпусу своей страны «не допустить большего сближения России и Китая». «РБК-Украина» цитирует выдающего деятеля нашего времени: «Нужно искать диалог с Китаем, если не хочется, чтобы тот полностью поддерживал россиян. Если он думает о будущем с Россией и не видит там других стран, всё это нужно строить». Заодно приказал украинским дипломатам «усиливать присутствие в Латинской Америке». Странно, что нет указания развернуть активную деятельность на Марсе.

Зеленский требует от дипкорпуса «не допустить сближение Москвы и Пекина» Фото: REUTERS.

Анкара «не замечает» страданий турецких моряков от атак ВСУ?

Глава Центра изучения кризисов и политики безопасности Турции Ниджат Сезгин констатирует: реакция Анкары на атаки ВСУ против турецких судов в Черном море — недостаточно жесткая. Она не соответствует масштабу угрозы. Накануне судно, перевозившее овощи и фрукты из турецкого порта Самсун в Новороссийск, подверглось атаке украинских дронов в 30 километрах от российского побережья. Пострадали четыре члена экипажа. Капитан судна Ялчын Шахин сообщил: атаку совершила украинская сторона с использованием семи дронов. Ниджат Сезгин заявляет: «Турция должна гораздо жестче реагировать на любые нападения ВСУ на свои торговые суда. Если подобные инциденты останутся без адекватного политического и дипломатического ответа, они могут повториться, а безопасность турецкого судоходства окажется под еще большей угрозой». Эксперт уверен: нападения ВСУ на коммерческие суда создают угрозу не только для Турции, но и для безопасности международного судоходства в Черном море. Прозрели?

Накануне судно, перевозившее овощи и фрукты из турецкого порта Самсун в Новороссийск, подверглось атаке украинских дронов Фото: REUTERS.

Три миллиарда Киев потеряет из-за блокады портов

Украинский министр аграрной политики Тарас Высоцкий скорбит. По его данным, прямые потери агросектора Украины из-за проблем с черноморскими портами в 2026-м превысят три миллиардов долларов. В этом он признался агентству Рейтер. Ранее Андрей Пышный, глава украинского Нацбанка, заявил, что экспорт продукции из незалежной приостановлен из-за сложностей с морской логистикой. Самостийное издание «Экономическая правда» уверяет: каждый день простоя украинских портов обходится экспортерам в 70 миллионов долларов убытков. А вы пожалуйтесь в Гаагу.

Три миллиарда Киев потеряет из-за блокады портов Фото: REUTERS.

* - террористические организации, запрещенные на территории РФ