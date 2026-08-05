США устроили огненный ад в Хиросиме ради мирового господства

Общее число жертв двух бомбардировок, с учетом людей, умерших в последующие пять лет от лучевой болезни, онкологических заболеваний и последствий ожогов, превысило 300 тысяч человек Фото: EAST NEWS.

США упорно отказываются от извинений перед японцами за атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. При этом в последние годы американские представители постоянно присутствуют на траурных мероприятиях в Японии, посвященных памяти погибших. А японские власти упорно отказываются во время этих мероприятий говорить, кто сбросил ядерные бомбы на их города - вроде как сами упали.

Япония до сих пор оккупирована американцами, к тому же является их крупнейшим торговым партнером и главным держателем госдолга США. Поэтому в публичных выступлениях официальные лица просто обходят этот вопрос стороной.

ПЕРЕВОДЯТ СТРЕЛКИ НА МОСКВУ

Но были попытки переложить вину за ядерные бомбежки, пусть косвенно, на Советский Союз. В 2007 году министр обороны Японии Фумио Кюма заявил, что «не держит зла на США», поскольку атака на Хиросиму и Нагасаки была неизбежна и помогла предотвратить оккупацию острова Хоккайдо Советским Союзом.

Более того, в последние годы некоторые опросы показали, что часть японской молодежи считает, что ядерные бомбы на их страну сбросил СССР. Тут налицо не только антироссийское промывание мозгов, но и растущее невежество, ведь первая советская ядерная бомба была испытана через четыре года после трагедии.

США упорно отказываются от извинений перед японцами за атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки Фото: EAST NEWS.

ЯДЕРНЫЙ «МИРОТВОРЕЦ»

Лояльная президенту Трампу The New York Post назвала атомную бомбардировку Хиросимы «миротворческой акцией». Логика при этом такая: первые в мировой истории разрушительные ядерные удары заставили Японию капитулировать, а войскам США не пришлось с боями высаживаться на японских островах, что привело бы к значительным потерям среди американцев. Они оккупировали Японию после ее капитуляции.

США даже горды тем, что их ядерный «эксперимент» спас жизни американских солдат, утверждая, что именно это окончательно заставило Японию сдаться. Но японская армия уже в конце весны 1945 года была сильно потрепана и не могла переломить ход войны в свою пользу. Американцы методично разрушали японскую экономику, осуществляя ковровые бомбардировки всех городов страны с населением свыше ста тысяч человек. Однако, по документально подтвержденным данным, главным событием, заставившим японского императора прекратить сопротивление, стало вступление в войну на Тихом океане Советского Союза.

США даже горды тем, что их ядерный «эксперимент» спас жизни американских солдат Фото: EAST NEWS.

РЕШАЮЩИЙ ФАКТОР

9 августа японский премьер-министр Кантаро Судзуки посоветовал императору Хирохито принять условия безоговорочной капитуляции. Причем основным аргументом были вовсе не бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, а непосредственная угроза высадки советских войск на японский архипелаг. Именно в этот день, ровно через три месяца после Победы над Германией, как Сталин и пообещал президенту США Трумэну на конференции в Потсдаме, советские войска вступили в войну с Японией.

Разгром Красной Армией почти миллионной Квантунской армии сделал капитуляцию неизбежной. Ядерные бомбы США, что бы ни говорили американцы, решающей роли в этом не сыграли. Их сброс на Хиросиму и Нагасаки, как было очевидно уже тогда и полностью подтвердилось со временем, имел целью не только подавить волю противника. Был и другой адресат – Советский Союз, которого тогдашний президент США решил «огорошить» фактом единоличного обладания бомбой, способной сломить любого врага Америки.

КОЗЫРЬ НАТО

СССР, создав свое ядерное оружие, заставил США отказаться от уже существовавших планов ядерной атаки на Советский Союз. В начале 1970-х между двумя странами был достигнут ядерный паритет и стали возможными соглашения по контролю за ядерными арсеналами. Но пока паритета не было, «ядерный зонтик», который США предоставлял своим союзником по НАТО, казался им гарантией безопасности. Поэтому в создании альянса в апреле 1949 года тогдашняя американская ядерная монополия, безусловно, сыграла большую роль. Стать членом военного блока, на стороне которого было «чудо-оружие», стало вожделенной мечтой многих стран, для которых СССР был врагом номер один.

СССР, создав свое ядерное оружие, заставил США отказаться от уже существовавших планов ядерной атаки на Советский Союз Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

ЖЕСТОКАЯ СТАТИСТИКА США НАМЕРЕННО НЕ ЖАЛЕЛИ МИРНЫХ

Напомним, 6 августа 1945 г. американский бомбардировщик B-29 Enola Gay сбросил на Хиросиму урановую атомную бомбу «Little Boy». Спустя три дня, 9 августа 1945 г., на Нагасаки была сброшена плутониевая атомная бомба «Fat Man». Это были единственные случаи боевого применения ядерного оружия в истории человечества.

В Хиросиме в момент взрыва и в первые часы погибли от 70 тыс. до 80 тыс. человек. К концу 1945 г. число жертв достигло 140 тыс. человек (около 40% населения города). В свою очередь, в Нагасаки мгновенно погибли около 40 тыс. человек. К концу 1945 г. число умерших составило от 70 тыс. до 74 тыс. человек.

Общее число жертв двух бомбардировок, с учетом людей, умерших в последующие пять лет от лучевой болезни, онкологических заболеваний и последствий ожогов, превысило 300 тыс. человек. Абсолютное большинство из них составляли женщины, дети и старики.

6 августа 1945 года американский бомбардировщик B-29 Enola Gay сбросил на Хиросиму урановую атомную бомбу Фото: EAST NEWS.

Теперь сравним. В войне на Тихом океане Соединенные Штаты потеряли погибшими и умершими 161 тысячу военнослужащих. То есть число жертв ядерной бомбардировки двух японских городов, а это в основном были мирные жители, уже только к концу 1945 года составило 214 тысяч, что почти на треть превышало военные потери США в войне с Японией.

Поэтому не надо удивляться, что через годы число жертв среди гражданского населения Южного и Северного Вьетнама, погибших в войне США, составило около 2 миллионов, при общих военных потерях США примерно в 60 тысяч. После бомбежек Хиросимы и Нагасаки пропорция выросла неизмеримо. Похоже, именно те бомбежки и убедили американцев, что потери мирного населения противника – ничто, если надо поднять где-то на чужой земле звездно-полосатый флаг.