Дочь Анны Седоковой считает копейки, а сын Кати Семеновой работает кладовщиком: Дети звезд, которые выбрали судьбу обычного человека

Как любой отец, Илья очень переживает за сына, но не мешает ему самостоятельно решать, как жить. Фото: Личная страница Мартина Авербуха в социальной сети

Нам привычно, что дочь актрисы поступает в театральный, а сын фигуриста с утра до ночи на катке. Но бывает и наоборот, когда яблоко от яблони катится очень далеко.

Мартин Авербух

22 года

Сложно представить детей Ильи Авербуха - серебряного призера Олимпийских игр, хореографа, постановщика ледовых шоу и демиурга «Ледникового периода» - вне катка. Но придется. Лев и Лия - дети от Елизаветы Арзамасовой - совсем малы и при желании еще могут надеть коньки. А вот взрослый Мартин (22-летний сын Авербуха и фигуристки Ирины Лобачевой) уже точно отказался от фигурного катания.

- Фигурное катание - показушный вид спорта, там нужно быть в центре внимания, - поясняет Авербух-старший. - Без «я лучше всех» невозможно, а в Мартине этого не было. Он пока не нашел себя в жизни и профессии. Ему что-то интересно - он загорается, но недожимает и отпускает.

Поначалу Мартин жил с мамой - и это было сложно. Парень признавался, что у Лобачевой были проблемы с алкоголем, поэтому в 13 лет он переехал к отцу. Притом что нужды Авербух-младший, понятное дело, ни в чем не испытывал, баловать его никто не собирался.

- Мои родители - пример для меня, - признавался парень. - Папа направляет, но всегда говорит: «Дальше ты сам». У меня есть поддержка, чтобы сделать первый шаг, а тропинку к успеху прокладываю самостоятельно.

Молодой человек тренировал детей на скейтборде, а затем ударился в модный киберспорт. Теперь он учится в магистратуре РАНХиГС на гейм-дизайнера и мечтает достичь высот родителей, но в иной сфере.

Алина Белькевич

21 год

Алина сама зарабатывает на хлеб - для нее это дело принципа. А вот за квартиру платит мама. Фото: Личная страница Анны Седоковой в социальной сети

Дочь Анны Седоковой Алина от брака с белорусским футболистом Валентином Белькевичем живет в Америке, но далеко не шикует. Верится с трудом, правда? Сколько мы слышали сказок о прозябающих в нищете детишках селебрити! И все же это тот случай, когда можно поверить. Во-первых, карьера бывшей солистки ВИА «Гра» Анны Седоковой после ухода из группы не задалась. Во-вторых, у певицы трое детей от троих мужей - стоит полагать, каких трудов матери-одиночке стоит сводить концы с концами. В-третьих, папа Алины ушел из жизни в 2014 году, так что Седоковым во всем приходится рассчитывать только на себя. И хотя молодую наследницу удалось пристроить в колледж в Бостоне, который Алина окончила в прошлом году с отличием, жизнь в США дико дорогая - и Белькевич приходится несладко.

- Мама помогает мне с квартирой, но личные расходы на мне, - признает 21-летняя дочь певицы. - Сейчас на моей карте всего $147 - примерно 11 тыс. руб. Не все дети знаменитостей могут быть богатыми. Мама никогда не пыталась влиять на мой выбор профессии и увлечений. Я не человек творчества, люблю сидеть в офисе (девушка пробует силы в финансовой сфере. - Авт.).

Александр Буйнов - младший

20 лет

Певец очень хотел, чтобы внук стал военным. Но целеустремленность парня уважает. Фото: Архив Шкулев Холдинга, Михаил ФРОЛОВ/«КП» - Москва

Внук певца Александра Буйнова сначала пошел по военной линии - окончил кадетское училище. Но в военный вуз идти не захотел - решил зарабатывать первые деньги. Трудился курьером, грузчиком и уборщиком, чтобы накопить денег на запуск собственного бренда одежды. Поступил учиться на дизайнера.

- Я не родился с золотой ложкой во рту, - говорит парень. Его мама Юлия - дочь Александра Буйнова от второго брака, папа - дизайнер мебели. - Никогда не просил у дедушки денег, мне важно добиваться всего своим трудом. Когда я решил запустить свой бренд, многие друзья отнеслись к идее скептически. Дедушка, наоборот, верил в меня и всегда говорил, что нужно идти за мечтой.

Иван Батурин

41 год

Иван был женат, у него есть сын. Бабушка в мальчике души не чает. Фото: Личная страница Екатерины Семеновой в социальной сети

Иван - сын певицы Кати Семеновой («Чтоб не пил, не курил») от Андрея Батурина, гитариста группы «Арсенал». Сначала поступил на философский факультет. Там парню стало скучно: вуз он бросил. Отучился на звукорежиссера, работал в кино.

В 2020 году у Ивана случился инсульт. Стрессовая работа теперь ему не подходит - работает кладовщиком. Жилье снимает.

- Иван устроился на склад магазина спорттоваров, - объясняла недавно Семенова. - Не могу сказать, что я довольна тем, как складывается его жизнь. Я во многом виновата, в первую очередь в том, что у него нет своего жилья (певица и сама живет в однушке. - Авт.)

Музыкой Батурин занимается в свободное время. Для души.

Денис Шальных

33 года

Похоже, главная проблема Дениса в том, что он сам не знает, чего хочет. Да и хочет ли вообще? Фото: Кадр из видео, Борис КУДРЯВОВ/Экспресс газета

Сын народной артистки РФ Елены Яковлевой и актера Валерия Шальных стал живым воплощением мудрости «после первого тату невозможно остановиться». Сделал первую наколку в 11-м классе, когда потерял любимого пса, потом последовали другие тату, а потом, уже будучи взрослым, начал сводить это все лазером, в том числе и на лице, что вызывало жуткие отеки и боли. Так и не свел.

Он мог бы пойти по стопам родителей, но не захотел. Школьником его отправляли учиться в Англию. Не пошло. Да и в России получением диплома о высшем образовании Денис заморачиваться не стал. Начал заниматься музыкой, которая денег не приносила. Потом пробовал себя в роли воспитателя, тренера по фитнесу, увлекся бодибилдингом. Обращаться к матери за деньгами, поскольку был женат и надо было кормить семью, не стеснялся.

Выучившись на парикмахера, Денис работал в барбершопах. Правда, во время пандемии снова остался без работы. Второй раз женился и живет в скромной двухкомнатной квартире.

- Мечтаю, чтобы он, в конце концов, нашел себя, - признавала Елена Яковлева в интервью. - Это сейчас непросто. Раньше у нас были какие-то идеалы, фантазии, и мы пытались их осуществить. А у их поколения этого нет, совершенно другое время...

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