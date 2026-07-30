Герой спецоперации «Z» Дмитрий Качанов вывез раненых под огнем врага

Старший сержант Александр Клюшин и ефрейтор Дмитрий Качанов

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий в зоне специальной военной операции: рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, которые проявили характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку. Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Тяжело в учении — легко в походе! Легко в учении — тяжело в походе!», - говорил генералиссимус Александр Суворов. А воинам русский полководец советовал: «Сам погибай — товарища выручай!».

ПРИКРЫЛ РАСЧЕТ С ПОМОЩЬЮ ДРОНА

Старший сержант Александр Клюшин

Старший сержант Александр Клюшин в должности заместителя командира взвода – командир орудия в составе расчета выполнял боевую задачу по уничтожению пункта управления БПЛА и пехоты украинских боевиков.

В ходе выполнения боевой задачи, расчет Клюшина подвергся атаке тяжелого гексакоптера противника. Быстро сориентировавшись в ситуации, Александр поднял в воздух FPV-дрон и уничтожил вражеский гексакоптер на безопасном удалении, после чего оперативно сменил огневую позицию для орудия. В результате своевременной и точной корректировке огня пункт управления БПЛА и пехота противника были уничтожены.

Благодаря профессиональным и своевременным действиям старшего сержанта Александра Клюшина расчёт без потерь личного состава и техники успешно выполнил боевую задачу, что способствовало продвижению штурмовых подразделений дивизии.

ВЫВЕЗ РАНЕНЫХ ПОД ОГНЕМ ВРАГА

Ефрейтор Дмитрий Качанов

Ефрейтор Дмитрий Качанов в должности водителя выполнял боевую задачу по эвакуации раненых военнослужащих с позиций подразделения.

В ходе выполнения боевой задачи во время выдвижения в тыловой район автомобиль Качанова подвергся минометному обстрелу со стороны противника. Быстро ориентируясь в сложной обстановке, умело маневрируя вверенной техникой на опасных участках местности, Дмитрий вывел транспорт из-под огня противника, не допустив его повреждения. Несмотря на опасность, Качанов в кратчайшие сроки доставил боевых товарищей в медицинской пункт, где им была оказана квалифицированная помощь.

Благодаря умелым и решительным действиям ефрейтора Дмитрия Качанова были спасены жизни боевых товарищей.