Пугачева - о семейной жизни с Галкиным*: «Мы влюблены друг в друга»

Алла Пугачева с Максимом Галкиным на музыкальном фестивале в Юрмале. Фото: кадр видео.

Семейная жизнь 77-летней Аллы Пугачевой и 50-летнего Максима Галкина* давно вызывает много вопросов. В соцсетях вовсю обсуждают: как паре с 27-летней разницей в возрасте удается сохранять крепкий брак? Неудивительно, что на музыкальном фестивале в Юрмале репортеры не удержались и спросили об этом у супругов.

На красной дорожке латвийская журналистка Алина Янковская - ведущая утреннего шоу «Мое дело» - поинтересовалась у Пугачевой и Галкина* их личной жизнью.

«Как таким двум творческим людям годами оставаться влюбленными?» - спросила телеведущая.

«Мы влюблены друг в друга», - отреагировала Алла Борисовна.

Галкин* поддержал супругу:

«А мы не думаем об этом. Это не составляет никакой проблемы», - заявил иноагент.

Видеоролик с ответами супругов Алина выложила на своей странице в соцсетях. Ее подписчики иронично отозвались о паре, в которой жена годится мужу в мамы. Пользователи Сети не верят в то, что у Пугачевой и Галкина* нормальный брак, и сомневаются в искренности их чувств.

То, что у супругов нет нормальной супружеской жизни, на днях высказалась и звездный психолог, известный блогер Вероника Степанова. В своем видеоблоге она решила честно высказаться об интимной жизни Пугачевой и Галкина*. Психолог объяснила, почему, по ее мнению, у Аллы Борисовны нет сексуальных отношений с мужем.

Вероника назвала Максима* «крепким мужиком»: он не пьет, не курит, не употребляет запрещенные вещества. То есть во всех отношениях здоровый и молодой мужчина.

«Максиму хочется хорошего, полноценного секса. Но как же так? Пугачевой же противопоказан этот секс. Она же вся больная насквозь - дряхленькая, все висит», - заявила Вероника.

По мнению психолога, Алла Борисовна с молодости не занималась своим здоровьем, поэтому теперь расплачивается за это. Степанова удивилась, почему Галкин* вообще решил на ней жениться. Ранее певица не раз хвасталась, что у них с мужем - любовь и страсть. Но Степанова считает, что она все выдумывает.

«Аллочка уже в 25 лет была рухлядь, которая никогда не занималась здоровым питанием, йогой, плаванием, ничем здоровым. Соответственно, как это все у нее с мужем происходит, трудно себе представить... Поэтому, когда Аллочка говорила о том, что у нее сексуальные отношения с Максиком*, что вот прямо страсть, секс, - с трудом верится в это», - заявила звездный психолог.

*Признан в РФ иноагентом.