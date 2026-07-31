Дрон зафиксировал последние секунды жизни украинских боевиков в пригороде Запорожья

Российские десантники уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ. Фото: кадр видео

Подразделения 108-го гвардейского десантно-штурмового полка Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ, действуя на Ореховском направлении в Запорожской области, планомерно выявляют и ликвидируют вражеские объекты вблизи линии фронта.

«В ходе разведывательно-боевых операций воины «крылатой пехоты» успешно поразили несколько точек запуска украинских БПЛА. Один из таких пунктов, расположенный в разрушенном частном доме недалеко от Запорожья, был уничтожен точным попаданием FPV-дрона в дверной проем подвала. Это вынудило противника спешно покинуть укрытие и рассредоточиться по открытой местности, однако их попытка скрыться провалилась — они были ликвидированы квадрокоптерами с системами сброса и ударными FPV-дронами», - комментируют кадры в Минобороны России.

Благодаря профессионализму российских операторов живая сила противника была полностью нейтрализована, что было подтверждено данными разведывательных беспилотников.

Дополнительно, в ходе активной работы операторы заметили и уничтожили места сосредоточения противника в заброшенных постройках того же населенного пункта.

В результате комплекса мер, пункты управления и запуска БПЛА, а также места временного пребывания ВСУ были устранены с пути наших штурмовиков всего за несколько часов.

Отличились также расчеты БПЛА-перехватчиков «Молния-ПВО» подразделения войск беспилотных систем и противовоздушной обороны 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» в Херсонской области. За минувшие сутки они нейтрализовали свыше десяти тяжелых БПЛА R-18 и аналогичных аппаратов.

«Благодаря слаженным действиям расчетов РЛС и подразделений ВБпС, был уничтожен тяжелый грузовой октокоптер R-18, который нес на себе несколько мин», - подчеркнули в военном ведомстве.