Интересно, они там такие дураки от природы, или глупеют после разговоров с украинским «просроченным»? Фото: EAST NEWS.

Украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский по пути на Украину из Вашингтона прилетел в Польшу (впервые после начала дипломатического конфликта между Киевом и Варшавой), где в Люблине провел встречу с премьер-министром страны Дональдом Туском. Туск к этому разговору готовился, он накануне даже разразился осуждением многочисленных случаев нападений на украинцев и попытался обвинить в этом президента Кароля Навроцкого в потворстве такому отношению к укробеженцам.

- Мы должны объявить решительную войну насилию. Бандиты, хулиганы и эта насильственная патология набрались смелости и наглости, потому что получили политическую поддержку, - заявил он, открывая заседание правительства. - Ответственность за рост насилия и попустительство таким действиям несут также политики, которые оказывают им политическую поддержку и дают моральный мандат.

Туск призвал президента Навроцкого «перестать молчать», а главу партии ПиС Ярослава Качиньского — «перестать призывать к созданию военизированных формирований», потому что «доброе имя Польши портится политически одержимыми преступниками», а «каждый, кто избивает украинок на улице, поддерживает самое худшее представление о Польше и поддерживает бандеровцев».

В ответ на этот «контрнаступ» пресс-секретарь президента заметил, что «Туск не справляется с обеспечением безопасности на польских улицах, где ещё несколько лет назад подобных инцидентов не происходило». В общем, как Туску, так и украинцам было бы не худо смотреться в зеркало, чтобы найти причину сложившейся ситуации.

Туск и «просрочка» беседовали в закрытом режиме, с журналистами не общались и даже не провели итоговую пресс-конференцию, и понятно, что тема безопасности украинцев была затронута, но основной стала совсем не она. А вот какая, Туск проговорился на следующий день, когда Польша всколыхнулась из-за прилета на пустое поле какой-то ракеты, которую предварительно уже успели назвать русской и крылатой.

- Я говорил, как вы знаете, вчера также с президентом Зеленским о том, что происходит в воздухе над Украиной и что может происходить в Польше. И мы оба заявили о готовности к полному сотрудничеству во всех возможных коалициях, работе над безопасным небом над нами и над Украиной. Я знаю, что сегодня не очень популярно говорить хорошо об Украине, - заявил польский премьер-министр. - Но гораздо важнее, что безопасность Польши напрямую зависит от эффективных действий украинских войск, в том числе и в воздухе. Если бы у украинцев было гораздо больше того, о чем они просят все время, то, возможно, эта баллистическая ракета не полетела бы в Польшу.

Туск специально нагнал страху, соврав про баллистическую ракету, которая, безусловно, гораздо опаснее крылатой, потому что летит с большей скоростью, несет более мощный заряд и еще в силу ряда причин, в том числе трудностей с ее перехватом. Посыл понятен, Дональд нагоняет страху, чтобы погасить негатив от поставок Украине вооружений и финансовой помощи для войны. Да он и сам в этом откровенно признается.

- Наше намерение состоит в том, чтобы Украина не проиграла эту войну. После моего разговора с Зеленским дело вполне очевидно. Следующие 100 дней могут решить эту войну, и шансы на это равны 50 на 50. Нравится это кому-то или нет, мы сделаем все вместе с министрами, чтобы в вопросах войны с Россией Украина получила от нас всевозможную помощь, - подытожил Туск фактически результаты своей встречи с Зеленским. И напомнил блондинку-студентку из анекдота, которая на экзамене, отвечая на вопрос о вероятности встречи динозавра (в другом варианте – мамонта) на улице, сказала: «50 на 50. Или встречу, или не встречу».

Непонятно, что Дональд Туск с таким аналитическим умом делает во главе правительства, ведь его давно заждались в службе прогнозов погоды. Помнится, Зеленский обещал за 40 дней уломать Россию на его условия мира. А что, сроки опять сдвинулись, что ли, раз теперь уже 100 дней? А никому ничего не сказали.

Интересно, они там такие дураки от природы, или глупеют после разговоров с украинским «просроченным»?

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