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В солнечной Якутии (это не заезженная фигура речи, а чистая правда) летом жарче, чем в Москве. И это мне еще достались «всего-то» 30 градусов. А несколько лет назад все климатологи мира с изумлением фиксировали рекордный зной на полюсе холода - в Оймяконе +38! Глобальное потепление пришло и сюда. И не только с пеклом, но и с таянием вечной мерзлоты (об этом ниже).

В солнечной Якутии летом жарче, чем в Москве. Фото: Юлия СМИРНОВА. Перейти в Фотобанк КП

И тем не менее - в Якутии делают ставку на холод. Оказывается, 50-градусные трескучие морозы это не только испытание. Но и уникальные возможности для ученых, конструкторов, инженеров и даже историков с археологами.

Одна из идей - строить в Якутии дата-центры, они требуют массу энергии для охлаждения процессоров. Даже на орбиту хотят их запустить. А тут охлаждение естественное!

И это лишь один пример.

- Якутия - самая большая территориальная единица в мире, 3 миллиона квадратных километров, где живет чуть больше 1 миллиона человек. Когда мы узнали, что «Макдональдс» ушел из России, мы очень удивились, потому что до нас он так и не дошел. Все приходится делать самим, - обрисовал ситуацию заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Анатолий Семенов.

Якутия - самая большая территориальная единица в мире, 3 миллиона квадратных километров, где живет чуть больше 1 миллиона человек. Фото: Юлия СМИРНОВА. Перейти в Фотобанк КП

САМОЛЕТЫ: НА ВЫСОТЕ -50 ГРАДУСОВ, И НА ЗЕМЛЕ СТОЛЬКО ЖЕ

И делают - и фильмы снимают, и свои локальные маркетплейсы и службы заказа такси создают. Огромные расстояния развивают креатив не в меньшей степени, чем суровый климат. Год назад запустили доставку с помощью беспилотников:

- Летали через реку Лена всего за 14 минут. 400 рейсов сделали, перевезли 600 кг грузов. Дети заказывали пиццу! Доставляли БПЛА и такие грузы, где скорость жизненно важна - кровь для пациентов, медикаменты. Мы приглашаем всех производителей беспилотников испытывать их в Якутии. У нас есть все для этого: горы, ветер, холод. У нас испытывались «Боинги», «Эйрбасы», самолеты «Ил», вообще все авиационные материалы. Потому что наверху, где летают самолеты, -50 градусов, и у нас -50 градусов.

Огромные расстояния развивают креатив не в меньшей степени, чем суровый климат. Фото: Юлия СМИРНОВА. Перейти в Фотобанк КП

ЕДИНСТВЕННЫЙ В СТРАНЕ ПОЛИГОН ДЛЯ ЗИМНИХ ШИН

- У нас расположен единственный в стране полигон, где проводят испытания шин в зимних условиях, - привела еще один пример Александра Пахомова, заместитель директора Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Якутии. - На полигоне Северо-Восточного федерального университета тестируют шины российских и зарубежных производителей.

НА ЛУНЕ ТОЖЕ ХОЛОДНО!

- Все наши научные разработки построены вокруг криолитозоны (то есть зоны вечной, а если говорить более научно, многолетней мерзлоты, поскольку никакая она, как выяснилось, не вечная. - Ред.), - говорит проректор по стратегическому развитию СВФУ им. М.К. Аммосова Василий Миронов. - Это арктические материалы и технологии, например, трубопроводы, выдерживающие морозы до -60…-70 градусов. В будущих экспедициях на Луну и Марс с их экстремальными температурами тоже будет нужна такая техника.

ХОЛОДИЛЬНИК ДЛЯ ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ

Но до Марса далеко, а вечная мерзлота - вот она, под ногами.

- Под нами на глубине 2,5 метра уже минус полтора градуса, - удивляют застройщики нового жилого комплекса «Зеркальный лес-2».

Мы приехали на стройку, чтобы посмотреть, как возводят «дома на курьих ножках» - на огромных сваях, уходящих вглубь мерзлого грунта.

До Марса далеко, а вечная мерзлота - вот она, под ногами. Фото: Юлия СМИРНОВА. Перейти в Фотобанк КП

- Глубина заложения свай 15 - 22 метра, - делятся подробностями строители. - Средняя толщина вечной мерзлоты 300 метров, но это не просто кусок льда. В ней есть пузыри и реки, во льду есть движение, это очень сложная структура. Мерзлота местами уходит, появляется много так называемых плывунов. Раньше, 25 лет назад, слой грунта до вечной мерзлоты был около 3 метров, сейчас иногда 6 - 8 метров. Приходится менять технологию, чтобы максимально уходить вглубь мерзлоты.

На конце каждой сваи - «холодильник». Глобальное потепление он не остановит, но обеспечит устойчивость здания.

- Мы делаем специальные охлаждающие устройства под сваи - это как холодильник, тоже работают на фреоне и постоянно нагоняют холод до -24 градусов, - объясняют специалисты.

Срок службы новых жилых домов, которые сейчас строят в Якутске, - не менее 85 лет. То есть, по идее, в этом доме с панорамными окнами (несмотря на морозы), парковкой, роскошной детской игровой комнатой для жильцов и подъездом, напоминающим скорее холл отеля, люди будут жить и в XXII веке. А вот небоскребы строить нельзя - максимально разрешенная высота 60 метров, то есть до 20 этажей.

Как строят летом, понятно. А зимой, когда на улице холоднее, чем в вечной мерзлоте? Те самые минус 50, как за бортом самолета?

- Рабочий процесс у нас идет, когда мороз не сильнее -25…-30 градусов. И это, конечно, тоже холодно. Используем специальные добавки для бетона и прогрев: закладываем провода, электричество греет, достигается нужная крепость бетона.

- Ладно бетон, а люди как работают?

- Строители - привыкшие суровые ребята. Особенно фасадчики. Фасадные работы и утепление, то есть то, где не нужна вода, идут вообще без ограничений по температуре.

Вот кого на Марс-то отправлять нужно! Якутских фасадчиков.

Строители - привыкшие суровые ребята. Особенно фасадчики. Фото: Юлия СМИРНОВА. Перейти в Фотобанк КП

ПО ШКАЛЕ УГАРОВА

Минус 50 градусов - очевидно, Цельсия? Шкалу Фаренгейта и Кельвина в России вроде бы не используют, какие могут быть варианты? В Якутии - есть. В фойе Северо-Восточного федерального университета я с удивлением увидела термометр с непонятным обозначением: 17U и пояснением - градусы по шкале Угарова.

- Это наш профессор, он разработал свою шкалу и доказал, что восприятие мороза здесь немножко отличается, - объяснили сотрудники.

Биологический ноль, например, по этой шкале - это +4 градуса Цельсия.

Для изучения вечной мерзлоты в Якутске создан Институт мерзлотоведения Сибирского отделения РАН. И вообще, как я увидела, наукой занимаются много - особенно сейчас, когда в России идет Десятилетие науки и технологий.

БЕРЕСТЯНАЯ ГРАМОТА ИЗ ПЕРВОГО ОСТРОГА

Не так давно в Якутии случилась археологическая сенсация: нашли первую для этих краев берестяную грамоту. Всем известны грамоты новгородские, находили их и в других городах Европейской части России, и восточнее - в Тобольске, Красноярском крае. Но на Дальнем Востоке впервые.

Не так давно в Якутии случилась археологическая сенсация: нашли первую для этих краев берестяную грамоту. Фото: Юлия СМИРНОВА. Перейти в Фотобанк КП

- Мы начали стройку на месте первого якутского острога. Пригласили, как положено, археологов. И вот мне звонит археолог: «Анастасия, вы сидите? Сядьте! Мы нашли бересту!», - рассказала Анастасия Иванова, директор по развитию девелоперской компании УТУМ+.

Стройку задержали на год - решили расширить участок раскопок. Сейчас грамот обнаружено уже полтора десятка. Если новгородцы писали свои грамоты в основном в XI - XIII веках, то якутская береста относится к началу XVIII века, эпохе Петра I. И тексты не нацарапаны, а нанесены чернилами. Писали о мехах и соболях - на бересте вели делопроизводство о сборе налогов пушниной. И сохранились они тоже благодаря уникальному климату.