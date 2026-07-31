"Законная военная цель": Эксперт прокомментировал удар по заводу американской компании БПЛА в Киеве

Впервые был нанесен удар по заводу американской компании Terminal Autonomy в Киеве Фото: REUTERS.

Во время очередной массированной атаке по объектам на Украине что-то прилетело в Польшу – и польские ВВС подняли звено дежурных истребителей. Министр обороны страны поспешил сообщить, что это было «похоже на русскую ракету».

Между тем, Guardian сообщил, что во время массированного удара ВС РФ впервые был нанесен удар по заводу американской компании Terminal Autonomy, выпускавшему дроны.

На Радио «Комсомольская правда» говорили об этом с военным обозревателем, редактором журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрием Корневым.

ПОПАЛО «АМЕРИКАНЦАМ»?

- Впервые был нанесен удар по заводу американской компании Terminal Autonomy в Киеве, где выпускали беспилотники – об этом пишет Guardian.

- Любой такой завод является законной военной целью. Задели мы интересы американского бизнеса или нет – не имеет значения. Это законная военная цель. Там делали экзотические беспилотники AQ 400 Scythe и AQ 100 Вayonet. У них интересная система управления – могут наводиться по изображению местности, сравнивая ее с каратами и при отсутствии спутниковой навигации. Интересная и достаточно дорогая штука. Но они не играют серьезной роли в боевых возможностях ВСУ.

ЧТО ПРИЛЕТЕЛО В ПОЛЬШУ?

- Откуда в Киеве заранее узнают, что Москва готовит массированную атаку?

- Точно ответа нет, но можно предполагать. У Украины работает разведка. У них есть информация от США, Франции, других стран. У них есть арендованные спутники, в том числе, радиолокационной разведки, которые дают всепогодную информацию в режиме онлайн. И когда 17-20 самолетов взлетают – они же увеличивают активность в эфире, это можно установить.

- Накануне в Польшу прилетела то ли наша ракета, то ли украинская противоракета. Могли устроить провокацию – могла Украина запустить?

- Технически такое сделать возможно, но это сложно. Ракета Х-101 не предназначена для пуска с земли. И не рассчитана на перегрузки, которые у ракеты при пуске с земли возникают. В авиационной ракете можно сэкономить на конструкции, на массе. В общем, такая провокация – это дорого и неэффективно.

- А что проще?

- Взорвать на земле и привезти осколки. Осколков, обломков от ракет в распоряжении Украины много. Но очевидцы говорят, что был летающий объект - потому и понимали польские перехватчики. По фото обломков можно установить, что это за объект – с вероятностью до 99 процентов.

- Польский министр обороны сказал, что похожа на российскую.

- Если они покажут обломки – специалисты смогут определить. Все зенитные противоракеты, которые есть у ВСУ известны.

- Истребители не отозвали сразу, они покружили в воздухе…

- Они обнаружили объект, дали команду на взлет дежурному звену истребителей. Объект упал, но истребители подержали в воздухе. При нанесении массированного удара они могли ожидать, что будут и другие объекты. Самолет, находящийся в воздухе, быстрее реагирует, чем находящийся на земле. Силы ПВО делают свои выводы. А мы можем делать свои.