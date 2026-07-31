Иванченко Василий, пленный военнослужащий ВСУ Фото: скриншот видео.

В кадре военнослужащий ВСУ Василий Иванченко, которого поймали с оружием в руках в двух километрах от границы России. Его закинули на бронемашине в поселок Казачья Лопань, где он сразу попал в окружение.

Теперь Иванченко рассказывает всем о своих героических попытках побега из своей части, совершенных в 2024 и 2026 годах. По его словам, после побегов он оказался в рядах 425-го отдельного штурмового полка «Скала», который, как известно, постоянно испытывает нехватку личного состава из-за значительных потерь. И не только боевых...

Василий говорит, что в штурмовые отряды этой части попадают не только дезертиры. Он описывает, как людей, фактически больных, с инвалидностью или пожилых, якобы забирают с улицы и без подготовки отправляют на передовую, где они ежедневно гибнут.

А еще заявил, что мобилизованным предпенсионного возраста приходилось носить бронезащиту по шесть часов в сутки: «Не дай бог только в «Скалу» попасть. Будто в тюрьме… Им все равно, что у тебя. У тебя нога болит, или что. Если у тебя температура уже до 40, тогда можешь остаться. А так - бегали. Старые люди там были. Почти что пенсионеры. Тоже заставляли бегать, «металлолом» на себе тащить, ходить по шесть часов».

Иванченко сообщил, что перед отправкой на первое боевое задание личный состав держали в неведении относительно предстоящих действий. Его подразделению выдали рацию, и на бронемашине доставили в неизвестное место, где просто выбросили на обочине трассы.

Получив по рации указание двигаться в сторону Казачьей Лопани, ориентируясь по рации, они отправились в путь, но вскоре были задержаны российскими военными, которые обезоружили их.

«Там нас поймали русские… разоружили просто», - вспоминает украинец и отметил гуманное отношение со стороны российских военнослужащих и их командиров к пленным.

Ранее украинские СМИ сообщили об отстранении от обязанностей командира полка ВСУ «Скала» Юрия Гаркавого за насилие и превышения полномочий военными подразделения по отношению к мобилизованным. В СМИ просочились факты убийств, пыток и издевательствах над военнослужащими ВСУ в учебных центрах полка.

Только за 2025 год в полку «Скала», подразделения которого находятся в Сумской и Харьковской области пропали без вести около 900 украинских военнослужащих.

Читайте также:

Дрон зафиксировал последние секунды жизни украинских боевиков в пригороде Запорожья

Герой спецоперации «Z» Дмитрий Качанов вывез раненых под огнем врага