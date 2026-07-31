Робототехнические комплексы (НРТК) «Курьер» с автоматическим гранатометом АГС-17 становятся верными помощниками наступающих подразделений и помогают сберегать жизни бойцов.

ГОРОД И ТРИ СЕЛА

У штурмовиков «Центра» выдалась ударная неделя. Город Белицкое и поселки Ленина (Мирное), Шевченко, Торское - в цветах триколора на карте ДНР.

Военный обозреватель Михаил Онуфриенко так объяснил стратегическое значение Белицкого:

- Это был очень мощный укрепрайон. Отсюда шли постоянные атаки на Родинское. Этот город с селом Шевченко, расположенным чуть в стороне, стал основным узлом обороны, прикрывающим Доброполье.

Лишившись Белицкого, ВСУ утратили и возможность огневого воздействия на фланги наступающих российских частей.

После взятия под контроль Шевченко подразделения «Центра» наступают в направлении Светлого.

А освобождение Торского, по данным Минобороны РФ, имеет важное тактическое значение для дальнейшего продвижения штурмовых подразделений группировки и освобождения территории ДНР.

Об этом успехе капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин сказал так:

- Освободив Торское, наши войска идут к границе Днепропетровской области в сторону Доброполья. Это может облегчить освобождение Краматорско-Славянской агломерации - потому что оттуда ВС РФ могут зайти в тыл украинской группировке.

СТЫК ОБЛАСТЕЙ

Бойцы «Востока» подняли наши флаги над Вольным и Коммунаровкой в Днепропетровской области и над Благодатным в Запорожской области.

Атакуя Вольное, бойцы 36-й мотострелковой бригады брали на таран украинские гексакоптеры и искали замаскированные позиции в селе и соседних лесополосах. Перед селом - пойма реки Гайчур.

Стрелок с позывной «Филиппок» рассказал:

- Шли по низине сначала. Реку форсировали где по колено, где по шею. Друг друга вытаскивал, при помощи автоматов и лямок тащили.

После марш-броска по топям нашим штурмам пришлось карабкаться в гору. Налетели дроны, но было поздно. Когда наши бойцы зашли с тыла, противник бежал.

Контроль над Вольным прикрывает фланг наших войск, наступающих на Покровское. Село было важным узлом снабжения ВСУ, расположенным на стыке Запорожской и Днепропетровской областей. От села до города Днепр - 40 километров, это хороший плацдарм для дальнейшего наступления.

Военный эксперт Андрей Марочко оценил взятие Коммунаровки:

- Она находится на стратегических высотах. Взятие этих высот в районе Коммунаровки позволит готовить плацдарм для продвижения как в Запорожской области, так и для формирования буферной зоны в Днепропетровской области.

В Минобороны России заявили, что занятый с освобождением Благодатного рубеж создает условия для наступления ВС РФ на стыке Запорожской и Днепропетровской областей. Штурмовые подразделения 36-й отдельной мотострелковой бригады, освободив Благодатное, взяли под контроль крупный район обороны противника площадью более 5 квадратных километров.

НАРУШЕННАЯ ЛОГИСТИКА ВРАГА

Подразделения группировки войск «Север» очистили от противника Захаровку, Ивашкино, Волоховское и Артельное в Харьковской области.

Штурмовые подразделения 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (горной) и 11-го такового полка, взяв Артельное, не пошли вдоль границы, а ударили по Ивашкину. Через него шла трасса снабжения украинских войск. Логистика противника была нарушена.

Взятие Ивашкина позволило нашим бойцам войти на окраины соседней Устиновки. До недавнего времени этот поселок выполнял функции логистического узла ВСУ.

Штурмы 126-го мотострелкового полка 71-й гвардейской мотострелковой дивизии, ранее освободившие Волоховское, выбили боевиков 159-й механизированной бригады ВСУ из Захаровки. Противник бросил в контратаку штурмовые группы иностранных наемников - колумбийцы понесли большие потери.

За освобождением Захаровки и Ивашкина, вероятно, последует окружение украинских формирований, которые будут отрезаны от основной группировки. Очистка этого выступа от войск врага даст плацдарм для наступления на Великий Бурлук.

Бьем врага. Идем на запад!

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Главнокомандующий сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди, известный под позывным «Мадьяр», усилил меры личной безопасности, опасаясь за свою жизнь. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По данным источника журналистов, Бровди практически перестал пользоваться мобильной связью, опасаясь, что его местоположение могут установить российские военные. Также он редко покидает защищенные командные пункты.

Отмечается, что меры безопасности были усилены и для его семьи после возбуждения в России уголовного дела о теракте в отношении «Мадьяра».

С весны 2026 года на официальных ресурсах подразделений Nemesis, «К-2» и «Птицы Мадьяра» начали появляться вакансии полиграфологов, специалистов по служебным расследованиям и аналитиков по безопасности. По мнению опрошенных изданием экспертов, это может быть связано с поиском нелояльных сотрудников и усилением внутреннего контроля.