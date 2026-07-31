Когда мамонтов клонируют, они будут пастись на Колыме

Максим Чепрасов Фото: Юлия СМИРНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Белая и пушистая, хочешь - гладь, хочешь за ухом чеши. В Северо-Восточном федеральном университете в Якутске я неожиданно встретилась не с учеными и студентами, а с якутской лайкой. С виду собака как собака. Но это только с виду. Кэрэчээнэ (Красавица) - клон.

В Якутии решили воссоздать аборигенную породу лаек, в свое время практически исчезнувшую из-за эпидемии. Ездили по дальним улусам, искали самых похожих. У самой-самой взяли кусочки ткани уха. И из этих клеток в Южной Корее клонировали двух щенков.

Если с лайками получилось - может, и с мамонтами получится? С этим вопросом я и пошла к заведующему лабораторией Музея мамонта, кандидату биологических наук Максиму Чепрасову. Музей - главный центр изучения вымерших гигантов. Как и Якутия - главное место, где мамонтов находят. Не просто кости (они много где есть, даже в Подмосковье), а с плотью и кровью.

- Мы занимаемся изучением мамонтов, других животных мамонтовой фауны и среды их обитания. Остатки мамонтов находят от Испании до Северной Америки. Якутия же занимает неоспоримое первое место в мире по находкам останков с мягкими тканями, более 90% всех обнаруженных приходятся на наш регион. И 2026 год не стал исключением. Мы получили информацию о том, что на севере республики, на Колыме, обнаружено несколько уникальных находок. Едем за ними, - рассказал KP.RU Максим Чепрасов.

Максим говорит, что клонирование - не главное в работе лаборатории. Но от каждой экспедиции, от каждой находки они с коллегами ждут если не чуда, то возможность совершить научное чудо. Нужны хорошо сохранившиеся клетки мамонта. И тогда его можно будет клонировать. Вдруг уже этим летом на Колыме их и найдут?

Если с лайками получилось - может, и с мамонтами получится? Фото: Юлия СМИРНОВА. Перейти в Фотобанк КП

СПОСОБ 1: ИЗ ДРЕВНЕЙ, НО ЖИВОЙ КЛЕТКИ

Собственно, это и есть первый первый путь. Найти жизнеспособную клетку реального древнего мамонта и из нее клонировать живого гиганта.

- К сожалению, сохранность клеточных и генетическим структур недостаточно хороша для клонирования. Даже если мышцы выглядят красными и как будто и свежими, - объяснил Максим Чепрасов.

Надежду дает Малоляховский мамонт, найденный в 2013 году на Новосибирских островах в море Лаптевых. Лучший по сохранности из всех известных науке. Его кровь не замерзла, хотя он лежал во льду почти 30 тысяч лет!

- Мамонтов сейчас находят чаще, чем в советское время. И дело не в том, что вечная мерзлота тает, - продолжает биолог. - Просто раньше находки были случайными - во время охоты, рыбалки, работ на золотоносных приисках. Сейчас местные жители на севере Якутии активно занимаются сбором бивня мамонта, используют мощные мотопомпы из двигателей японских машин, делают туннели в мерзлоте на сотни метров, бывает даже на километры. Если натыкаются на уникальные находки, сообщают нам. Однажды «охотники за бивнями» пришли с новостью: на острове Малый Ляховский они наткнулись на два торчащих из мерзлоты бивня, левый прикрыт хоботом. Они отрубили хобот топором и отбросили в сторону. Пока доставали бивни, хобот подтаял, начал кровить. И самое удивительное: из льда, где лежал мамонт, стала вытекать жидкость. Кровь! Мы собрали ее в пробирку, и в лаборатории подтвердили: трупная жидкость с элементами крови. Впервые в руки ученых попала биологическая жидкость древнего животного. Удивительно факт, что кровь не замерзла и не свернулась на протяжении десятков тысяч лет, несмотря на то, что температура мерзлоты в Арктике -8…-10 градусов. То есть кровь мамонта обладала криопротекторными (защищающими от мороза. - Ред.) свойствами, которые помогали выживать в суровых условиях.

Биолог Чепрасов рассказал о двух возможных вариантах возрождения мамонтов Фото: Юлия СМИРНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Что, если найдут перспективного мамонта? Приедет корейский профессор Хван У Сок, один из ведущих специалистов по клонированию в мире (хотя и ставший героем скандала и изгнанный из научного сообщества, но это в прошлом - и в фильме «Король клонирования»).

- Сейчас у него свой центр в Абу-Даби, он клонирует арабских скакунов и верблюдов. И сотрудничает с нами. Наши корейские коллеги ждут момента, готовы приехать и взять образцы. И нужен портативный холодильник с температурой -8…-10 градусов, чтобы моментально доставить образцы в лабораторию, - говорит Максим Чепрасов.

СПОСОБ 2: ПУТЬ ЛЮТОВОЛКА

Второй путь - действовать как с нашумевшим лютоволком. Что и намерена сделать создавшая его компания Colossal. В качестве демоверсии она уже показали мышь с шерстью, как у мамонта. А его самого обещают представить публике через несколько лет.

- Это редактирование генома. Расшифровали полный ядерный геном мамонта, сравнили с индийским слоном. Известны фрагменты ДНК, которые отличаются. И особенности мамонта: волосатость, толстый подкожный жир, горб, как у верблюда, уникальный хобот. Вот эти все отличия можно будет заменить в ДНК. Но как никто не скажет, насколько «отредактированный» волк - лютоволк, так и с мамонтом. В лучшем случае появится волосатый слоненок, который будет похож на мамонта и способен выживать в наших суровых условиях, - объяснил Максим Чепрасов.

Еще 2018 году Джордж Черч, ведущий генетик Colossal, приезжал в Якутию, побывал на Колыме. И смотрел, где можно будет волосатого слоненка выпустить его на прогулку.

- Если появится мамонт, сразу его на волю не пустят - как он выживет? А если выпустят, то в Плейстоценовый парк в Нижнеколымском районе, где идет реконструкция ландшафтов прошлого. И за ним все равно будет присматривать человек, - резюмирует ученый.

В общем, все мировые энтузиасты возрождения мамонтов так или иначе ходят вокруг Якутии.

Когда мамонтов клонируют, они будут пастись на Колыме Фото: Юлия СМИРНОВА. Перейти в Фотобанк КП

КСТАТИ

Была еще идея - у основателя Музея Петра Алексеевича Лазарева. В конце 1990-х годов вместе с японскими учеными они хотели найти жизнеспособный сперматозоид мамонта и оплодотворить индийскую слониху. Получились бы гибриды, а через несколько поколений и более чистая «мамонтовая» линия. Но не смогли найти половую клетку.

НЕОЖИДАННЫЕ ФАКТЫ О ШЕРСТЯНЫХ ГИГАНТАХ

! Они не всегда были мохнатыми.

До шерстистого мамонта были другие. Он жили в тёплом климате, и им не нужна была шерсть. И они были огромными, хазарский мамонт в холке достигал до 4,5 метров, весил до 12 тонн, практически в два раза крупнее «нашего» мамонта. Мамонт - олицетворение адаптации животных к холодному климату, он вынужден был приспосабливаться к экстремальным условиям. Уменьшился в размерах и отрастил шерсть.

! Варежка на хоботе

Малоляховский мамонт впервые показал ученым, как устроен хобот. Длинный, 170 см. На конце - не пятачок, а мясистые пальцевидные отростки, которые выполняли функцию пальцев. И вот эта часть, похожая на руку, не покрыта шерстью. Она мерзла!

- Либо рукавички надо, либо шарфик, - рассуждает Максим Чепрасов. - И появляется подобие варежки. По бокам с двух сторон хобота кожно-мышечные выростки выполняли функцию муфты или варежки. Мамонт наполнял рот, сворачивал хобот, закрывался этими выростами и согревался.

! Бивни - это лопата

Зубы у мамонта менялись 6 раз в течение жизни. А бивни только один: сначала молочные, а потом основные, на всю жизнь, как зубы у людей. Бивни служили как лопата - ими зверь разгребал снег. Ученые они дают массу информации.

- По изменению состава кальция мы узнали, сколько раз рожала самка - тот самый Малоляховский мамонт. У нее было 9 беременностей, концентрация кальция уменьшается во время беременности (почти 2 года) и лактации (еще 3 года), потом восстанавливается. Один из таких циклов был прерван - видимо, мамонтёнок погиб.

СПРАВКА «КП»

На северо-востоке Азии в прошлом был рай для мамонтов и других огромных животных - мегафауны. Тогда уровень океана был ниже на 80 - 100 метров, чем сейчас. И берег на сотни километров дальше - и на север, и на восток. Не было Берингового пролива. Япония и Англия были не островами, а частью огромного материка. В нынешней Якутии плодородная почва позволяла прокормить животных. Потом случилось глобальное потепление, которое для мест обитания мамонтов оказалось катастрофическим. Вместо цветущих прерий появились бескормная тундра.