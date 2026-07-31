Педагогика служения

Фонд «Защитники Отечества»

Любовь к Родине - неотъемлемая часть воспитания детей. Каждому новому поколению нужен патриотический ориентир, и лучшим примером здесь служат подвиги современников. Специальная военная операция дала стране тысячи настоящих героев. Когда вчерашний штурмовик, танкист или военврач рассказывает ребятам о долге, чести и боевом братстве, он делится самым ценным, что привез с передовой, - правдой. На таких встречах ветераны учат детей основам тактической подготовки, радиосвязи и первой помощи, опираясь на личный опыт служения Отечеству.

Многие защитники после возвращения домой чувствуют потребность передать свой опыт молодежи. Но для этого им нужны специальные знания и умения. Сегодня для обучения ветеранов СВО педагогике созданы все условия. Подготовленные наставники смогут выступать в школах, техникумах и университетах, а также возглавлять военно-патриотические клубы.

КУЗНИЦА НАСТАВНИКОВ

Обучение по программе «Основы безопасности и защиты Родины» прошли 50 героев из 17 регионов России. Фонд «Защитники Отечества»

Крупнейшим центром подготовки таких кадров сегодня стал Центр военно-патриотического воспитания «Вершина» при Государственном университете просвещения. Он открылся в 2023 году. Ветераны могут выбрать одну из разработанных программ переподготовки в зависимости от своих интересов: «Основы безопасности и защиты Родины», «Деятельность руководителя клуба военно-патриотического воспитания», «Психология межличностного общения». При этом аттестацию можно пройти без сдачи ЕГЭ - это снижает психологическую нагрузку и позволяет сосредоточиться на освоении новой специальности.

- Ветераны спецоперации - это высокомотивированные патриоты Родины, которые защищали наше будущее с оружием в руках. Не каждый из слушателей программ станет педагогом, но многие будут посещать школы, встречаться с ребятами - бойцы должны знать основы психологии, педагогики, уметь работать с подростками, - подчеркнул председатель Ассоциации ветеранов СВО генерал-полковник Сергей Макаров.

ПАТРИОТИЗМ В ДЕЛЕ

Особой популярностью у защитников пользуется программа «Основы безопасности и защиты Родины (ОБЗР): теория и методика преподавания в образовательной организации». Два года назад в российских школах вместо привычного ОБЖ ввели этот предмет, сделав ставку на привлечение наставников, вернувшихся из зоны СВО. Почему выбор пал именно на них? Потому что между теорией гражданской обороны и реалиями современной войны - пропасть. Заполнить ее способен только живой свидетель событий. Участник боевых действий учит детей не просто накладывать жгут или пользоваться рацией. Он показывает, что значит настоящая ответственность за свою семью, улицу и страну.

- Участники программы - те, кто воспитывает юных граждан России, - говорит ректор Государственного университета просвещения Наталия Наумова. - Их задача - вдохновить своим примером. Для них патриотизм - не слова, а дела: ежедневное мужество, глубочайшее уважение к истории и готовность поддержать, направить, взрастить в ребятах любовь к Родине... Это настоящая педагогика служения.

Недавно 50 героев из 17 регионов завершили очный модуль программы. Обучение организовано в партнерстве с Ассоциацией ветеранов СВО и фондом «Защитники Отечества». Слушатели познакомились с образовательной средой современной школы и освоили методику работы со сложными темами по ОБЗР. Для них выступили преподаватели Государственного университета просвещения, РАНХиГС, МДЦ «Артек» и других профильных организаций. Они провели практические занятия с разбором реальных кейсов и предложили инструменты для работы с разными возрастными группами.

СЛОВО ВЕТЕРАНА ВЕСОМЕЕ ЛЮБОЙ ТЕОРИИ

- О возможности поработать с молодежью я задумался еще во время службы на СВО. Думаю, важно поговорить с ними на важные темы, подготовить их к прохождению срочной службы в армии, передать тот опыт, который я приобрел во время службы, - рассказал ветеран СВО Владимир Вирясов. - Вспоминая свое школьное время, я понимаю, что у нас военно-патриотическое воспитание было заложено в школьную программу, те же уроки начальной военной подготовки, игры «Зарница». А сейчас, насколько я знаю, ничего этого практически нет.

Вернувшись домой, он продолжает собирать гуманитарную помощь для товарищей «за ленточкой» и занимается военно-патриотической работой с молодежью.

- По образованию я агроном, работал и продолжаю работать в сельском хозяйстве, - поясняет он. - А вот когда начал работать с ребятами, столкнулся с тем, что мне не хватает профессиональных знаний и педагогического образования для общения с молодежью.

Еще один выпускник, ветеран боевых действий Александр Вичугов, прошел переподготовку в центре при поддержке регионального филиала фонда «Защитники Отечества». Он работает в сфере ЖКХ и вести занятия в школе не планирует, но полученные знания намерен применять в патриотических мероприятиях фонда.

- Я всегда открыт ко всему новому: учиться самому и учить других никогда не поздно. Патриотическое воспитание подрастающего поколения и распространение духовно-нравственных ценностей - одни из самых актуальных задач нашего времени. Важно доступно и правильно доносить до ребят сложную для них информацию, представления о доброте, милосердии, великодушии, справедливости, гражданственности. Большое спасибо фонду за предоставленную возможность попробовать себя и в этом направлении, - заявил ветеран.

БОЕВОЕ БРАТСТВО ЗА СОСЕДНИМИ ПАРТАМИ

Ключевым этапом обучения стала итоговая государственная аттестация. Слушатели защитили проекты уроков по основам безопасности и защиты Родины, разработанные с учетом боевого опыта. Готовые методические материалы могут использоваться в учебном процессе.

Для людей, возвращающихся к мирной жизни, получение государственного документа установленного образца - важный шаг в социальной адаптации и подтверждение новой профессии.

Помимо переобучения, для выпускников «Вершины» предусмотрено постсопровождение: участие в тематических конференциях, совместные патриотические мероприятия и групповая проектная работа.

Выпускники отмечают, что благодаря центру они оказались в кругу близких по духу людей - своих товарищей по службе. Это создавало дружескую атмосферу и придавало уверенности.

- Помимо полезных знаний и навыков, я приобрел новых товарищей. Мне не хватало такого дружеского общения в тесном коллективе, где все разные, но сплоченные общим делом... - делятся ветераны.