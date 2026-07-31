Я - сын героя

Пока отец был на СВО, Ярослав Кунгурцев с мамой очень ждали его возвращения и поддерживали на расстоянии. Кадр из видео

Когда твой отец уходит на фронт, детство заканчивается в один день. Пока сверстники переживают из-за оценок и первой влюбленности, сын ветерана учится терпеливому ожиданию и ответственности за тыл. Он рано узнает цену слова «долг» и ощущает невероятную гордость и причастность к чему-то настоящему.

«ПРОСИЛ ЕГО БЕРЕЧЬ СЕБЯ И ВЕРНУТЬСЯ ЖИВЫМ»

Петр Платонов и его отец - полные тезки, и во всем мальчик хочет быть похожим на него. О своей дружной семье мальчик говорит с теплом и уважением. Кроме него у родителей подрастают еще брат и сестра. Но к отцу у Пети особая любовь. И тем тяжелее было расставание, когда глава семейства пошел защищать Родину.

- Узнав о решении отца, я почувствовал, как у меня внутри все перевернулось. Но на следующий день я принял его решение, начал помогать ему собирать вещи и давать напутственные советы. Я попросил его беречь себя и обязательно исполнить данное нам обещание вернуться домой, - вспоминает Петя.

В отсутствие отца сын чувствовал внутреннюю беспомощность, потому что не к кому стало обращаться за помощью. Но благодаря интернету семья постоянно поддерживала связь со своим героем. Правда, о ранении отец не рассказывал родным до самой встречи. Увидев его в аэропорту на костылях, члены семьи всполошились, но радость от того, что он вернулся живой, возобладала над тревогой.

О своей дружной семье во главе с отцом-героем Петя Платонов говорит с теплом и уважением. Кадр из видео

- У моего отца отличное чувство юмора, он очень сильный, всегда поможет и все объяснит. Мне очень нравится разговаривать с ним по душам. В свободное время папа показывает мне стихи, которые писал раньше и пишет сейчас. Я их с удовольствием читаю, - говорит Петя.

Писать стихи Платонов-старший начал еще в госпитале. Для него это была возможность рассказать о себе, однополчанах, их боевом пути и подвигах. А сегодня он - член красноярского литературного объединения «Потомки Ермака».

- Мой папа - герой, потому что не струсил и пошел защищать свою Родину. Это сейчас дорогого стоит, - уверен мальчик.

«ХОЧУ ПОЙТИ ПО СТОПАМ СВОЕГО ОТЦА»

В искреннем рассказе Ярослава Кунгурцева об отце - и внутренняя боль от разлуки, и радость встречи, и безмерная любовь сына к своему герою.

- Я люблю папу, потому что он дал мне жизнь, научил меня говорить и построил этот дом. Мне нравится с ним смотреть фильмы и заниматься спортом. Он у меня смелый, сильный и добрый, - делится мальчик.

Во время разлуки Ярослав с нетерпением ждал его возвращения и поддерживал на расстоянии. Теперь, когда папа дома, они снова вместе и помогают друг другу.

- Я ему говорил по телефону, чтобы он вернулся поскорее. Когда он приехал, у меня были слезы и радость. Надеюсь, в будущем мы с папой построим большую церковь, - рассказал Ярослав.

По словам Салавата Нурдинова, папа для него и братьев родной человек, который всегда подскажет и направит на истинный путь. Кадр из видео

Для Салавата Нурдинова самые близкие люди - мама, папа, сестра и братья. Вместе они занимаются хозяйством, распределяя между собой обязанности. Так, летом Салават ходит на пастбище, смотрит за овцами, а зимой занимается уборкой и кормит скотину. В своих действиях и решениях юноша ориентируется на отца - человека, который всегда подскажет и направит на истинный путь. Мальчик убежден, что его отец точно знает, как поступать правильно, ведь он герой, ветеран СВО.

- Пока папа был на фронте, мы с ним часто говорили по телефону, и он ни разу не пожаловался, что ему страшно или больно. К счастью, он вернулся домой живым и невредимым. Для меня это родной человек, который всегда на моей стороне и всегда меня поддерживает. Я горжусь своим отцом, потому что он - настоящий Герой России, он отважно защищал Родину и получил медали. Я хочу пойти по его стопам, идти вперед, как он, и не сдаваться перед трудностями, - признается Салават.

Быть сыном героя СВО - значит расти рядом с человеком, который делом доказал: честь, долг и верность присяге для него дороже собственной безопасности. Эти мальчики видят отцовскую доблесть не в сводках новостей, а в повседневной жизни, где самоотверженность и забота о ближних является подвигом во имя семьи. Такой живой пример вдохновляет лучше книжек и фильмов.