На каждый запрос есть решение

При поддержке фонда ветеран Артем Алексеев из Ярославской области решил юридическую проблему, связанную с обременением на дом. Фонд «Защитники Отечества»

Для героев СВО возвращение домой часто оборачивается столкновением с новой, невидимой линией фронта - бумажной. На каждом шагу здесь требуют справки, выписки из приказов, заверенные копии... И чтобы победить, защитникам нужно отлично знать законы. Поэтому своевременный визит к профильному юристу значительно экономит ветерану силы и нервы. Для ветеранов и членов их семей такого рода поддержку оказывает фонд «Защитники Отечества».

КАКУЮ ПОМОЩЬ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ

Благодаря тесному сотрудничеству фонда со службой судебных приставов, Минюстом РФ, Уполномоченным по правам человека, адвокатскими и нотариальными палатами запросы ветеранов и членов их семей оперативно решаются.

По закону защитники готовы предоставить бесплатную юридическую помощь в 21 случае. Среди них: оформление льгот, социальных гарантий и компенсаций, признание безвестно отсутствующим либо объявление умершим, обжалование во внесудебном порядке актов органов государственной власти, органов местного самоуправления и должностных лиц, медико-социальная экспертиза, реабилитация и абилитация инвалидов.

Чтобы получить консультацию, ветераны могут по выбору обратиться в региональный филиал фонда по месту жительства или фактического пребывания, подать первичное обращение в специальном разделе фонда на портале «Госуслуги», позвонить по телефону 117 (добавочный 1).

С собой возьмите паспорт, удостоверение ветерана или справку об участии в СВО и документы о проблеме (отказы ведомств, выписки из приказов, медицинские документы, справки о ранении, военно-следственные материалы).

«НАМ БЫСТРО ПОМОГЛИ»

Своими впечатлениями от взаимодействия с юристами фонда поделился ветеран СВО Максим Симонов из Тюмени.

- О фонде узнала моя жена, пока я лежал в госпитале. На тот момент фонду было всего около месяца, и о нем мало кто знал. Мы обратились туда за юридической помощью: в первую очередь это был вопрос по оформлению страховых выплат. Нам быстро помогли собрать документы и подать их, - вспоминает герой.

В Ярославской области ветеран боевых действий Артем Алексеев рассказал, что приобрел для семьи дом, однако после сделки выяснилось, что с него не было снято обременение, наложенное при другом хозяине. Это мешало провести межевание и оформить документы. При поддержке специалистов фонда Артем обратился в службу судебных приставов, которым удалось установить, что все судебные ограничения уже сняты, но до кадастровой палаты эта информация не дошла. Теперь необходимые документы в срочном режиме повторно направят в ведомство.

Юристы фонда помогли многодетной матери и вдове ветерана СВО Ольге Курановой призвать к ответу нерадивого работодателя. Фонд «Защитники Отечества»

В подмосковном филиале помогли многодетной маме Ольге Курановой. Ее супруг Юрий погиб на СВО при выполнении боевого задания. Когда родился третий малыш, женщина решила уволиться сразу после выхода из декрета. В итоге по вине работодателя Ольга осталась без трудовой книжки на руках. Грамотная помощь специалистов фонда помог ей выиграть суд, получить документ и выплату за неиспользованный отпуск.

Ксения, многодетная мать из Вологодской области, осталась вдовой через месяц после ухода мужа на спецоперацию.

- Не знаю, что бы я делала, если бы со мной сразу не связался фонд. Мы оформили через военкомат необходимые бумаги для получения мер соцподдержки. Обстоятельства сложились так, что у меня была задолженность по коммунальным услугам, дело уже передали в службу судебных приставов. Благодаря моему социальному координатору мы подписали соглашение о рассрочке платежей, - поделилась женщина.