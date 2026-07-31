Второй фронт - трудовой

Созданное ветераном Андреем Кузнецовым предприятие выпускает быстровозводимые конструкции и принимает заказы со всей страны. Фонд «Защитники Отечества»

Армия учит главному алгоритму: оценить обстановку, принять решение, выполнить задачу. Этот софт отлично работает и в гражданской жизни. А потому с демобилизацией герои спецоперации становятся востребованными специалистами в самых разных профессиональных сферах жизни.

«ОЧЕНЬ РАД, ЧТО ПОПАЛ В ЭТУ КОМАНДУ»

Во все периоды жизни Андрей Растегаев из Самары считал своим долгом приносить пользу людям. Начинал со службы в системе МВД. Узнав о спецоперации, Андрей отправился защищать Родину добровольно. После возвращения домой он принял участие в региональной программе «Школа Героев». Благодаря ей ветераны приобретают новые знания и умения и попадают в кадровый резерв страны. Сегодня Андрей Растегаев трудится в Научно-производственном центре БАС «Самара» в должности начальника отдела по внешним коммуникациям.

- Работаю я здесь чуть больше месяца и очень рад, что попал в эту команду, в эту семью, - признается Андрей.

Ветеран из Удмуртии Андрей Кузнецов трудился в нефтяной отрасли, руководил цехом нефтепромысловых исследований и отвечал за качество черного золота. Впоследствии открыл в Ижевске свою монтажную компанию. В 2024 году, как и многие мужчины, он ушел на фронт, но после демобилизации свое занятие не бросил и продолжает активно развиваться. Его предприятие выпускает быстровозводимые конструкции и принимает заказы со всей страны. Фонд «Защитники Отечества» помог Андрею пройти обучение в республиканском бизнес-акселераторе и оформить социальный контракт для закупки нового оборудования.

«НАСТОЯЩАЯ МУЖСКАЯ РАБОТА»

Многие ветераны спецоперации нашли себя в железнодорожной отрасли, где боевой опыт, дисциплина и умение действовать в сложных ситуациях становятся важными профессиональными качествами, а от слаженной работы зависят безопасность пассажиров и бесперебойная перевозка грузов.

После СВО молодой защитник Игорь Белоусов отучился и работает помощником машиниста тепловоза локомотивного депо в Тынде. м

- Считаю, что служба своему Отечеству - это настоящая мужская работа, - говорит ветеран СВО Игорь Белоусов. - Я с радостью пошел в армию по повестке, после срочной службы остался еще по контракту. А когда началась спецоперация, пришли телеграммы - мы собрались и поехали.

При выполнении боевой задачи Игорь получил ранение, но долго сидеть дома без дела не смог. Для нового профессионального витка пошел учиться на помощника машиниста и в настоящее время работает помощником машиниста тепловоза локомотивного депо в Тынде. Благодаря поддержке РЖД ветеран и члены его семьи получают особые соцгарантии и привилегии.

Жизнь после СВО открыла перед героем новые горизонты - он занялся патриотической работой. Фонд «Защитники Отечества»

Для ветерана боевых действий Владимира Литовки борьба с нацистами началась в 2015 году в Донбассе.

- Когда началась СВО, я уже три года был на пенсии и подрабатывал в охране. Узнал и сразу рванул в военкомат. В дорогу внучка дала мне талисман, с ним и прошел боевой путь, - рассказывает ветеран. - Я знал, что это будет в моей жизни, и готовился. Я воспитан на любви к Родине и хочу быть там, где нужен.

Жизнь после СВО открыла перед героем новые горизонты - он занялся патриотической работой. От регионального филиала фонда «Защитники Отечества» его уже дважды отправляли на форум ветеранов. Но больше всего ему нравится проводить уроки мужества и рассказывать молодежи, что такое любовь к своей стране.