ЕС получил второй фронт: Пока Европа воевала на Украине, у нее начали захватывать Испанию

Это второе пришествие арабов в Европу Фото: REUTERS.

Суета в Сеуте или начало новой "испанки"? Второй день маленький испанский эксклав поставляет апокалиптические фотографии всем мировым СМИ. Подается это как вторжение марокканцев в суверенную Испанию и близкий конец Европы в целом. Это так и не так. Да, за сутки в эту Сеуту прорвалось 50 тысяч "суетологов" при численности населения в и панском эксклаве/анклаве - 85 тысяч, это уже больше половины пришельцев. Что с ними делать - непонятно в 21 веке. То есть, раньше было понятно, а теперь - нет. В 18 веке повесили бы сотню пришельцев на береговой линии, на этом бы все и закончилось. В 20-ом веке поставили бы на берегу пулеметы или пушки "на картечь" или устроили бы "Хождение по мукам".

Пока Европа воевала на Украине, у нее начали захватывать Испанию Фото: REUTERS.

В нынешнем веке все это невозможно. То есть, развязать или участвовать контингентом в войне против суверенного государства в другом полушарии или на другом континенте - запросто. Уничтожить суверенную Ливию - легко. Измотать в тотальной гражданской войне цветущую Сирию, а потом подарить ее исламистам-ваххабитам, чтобы они устраивали религиозные чистки с резней - запросто, ни один мускул не дрогнет на постных харях евробюрократов. Про Бандерштадт и не говорю...

И вот, пошла ответка от арабского мира. Они просекли слабость издыхающей Европы. Ее неспособность противостоять рептильному вторжению "беженцев" 2014-2016 годов. И уже тем более Европа не способна что-то сделать с открытой оккупацией людскими массами. Во время вторжения "беженцев" в ЕС в 2015, адекватно смогли как-то отреагировать только славянские "младоевропейцы", что вызвало нешуточный вой в Брюсселе.

То что происходит сейчас, в 90-х у бандитов называлось "пробивкой", за ней следовал уже "наезд" или "конкретный наезд". Объясню почему это "пробивка". Сеута эта не совсем Испания, географически. Это эксклав на Северном Побережье Африки. Площадь всего 18,5 кв.км. Расположена на полуострове и граничит с Марокко и Марокко это не нравится. Есть еще похожий по расположению и статусу анклав Мелилья, но за него возьмутся после того, как закончат суету в Сеуте.

Суета в Сеуте или начало новой "испанки"? Фото: REUTERS.

Марокко очень давно предъявляла свои права на эти анклавы/эксклавы, но Испания через губу заявляла о суверенности этих территорий с 16 века. Всю эту сувенирную суверенность мы наблюдаем сейчас в режиме онлайн. Это второе пришествие арабов в Европу. Без доброй воли Марокко, такое вторжение было бы невозможно. Нормальное суверенное государство отреагировало бы на происходящее, как положено реагировать на вторжение войск противника.

Мы сейчас на исторической развилке. Если Испания вспомнит, как нужно вести себя в случае оккупации твоих земель, Европу ждет приведение миграционных процессов к адекватному состоянию. Не вспомнит - Шпенглер и Ницше были правы, Европе конец. Мне и жалко Европу и одновременно не жалко. Не разобрался пока.