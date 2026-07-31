Тайские источники публикуют первые кадры задержания главных подозреваемых по делу о похищении россиян в Паттайе

Россияне в Таиланде убиты

Печальные новости пришли из Таиланда, где с 26 июля разыскивали двоих пропавших россиян — 22-летнюю Диану и ее брата, 17-летнего Романа. По данным тайского новостного канала Thairath, подозреваемые в их похищении сознались, что Романа они застрелили, а Диану забили до смерти. Полиция направляется на место, где задержанные спрятали тела.

Причиной, по предварительной версии, стали планы тайцев ограбить молодых людей и украсть их мотоцикл. Если первому можно поверить, то второе звучит несколько странно, ведь байк был арендован.

Подозреваемые сознались в убийстве юных россиян в Таиланде Фото: Соцсети.

Что известно об убитых россиянах в Таиланде

Брат и сестра с матерью переехали в Паттайю из Тюмени еще несколько лет назад. Ночью молодые люди поехали прокатиться на байке — и исчезли. Полиция нашла их закопанный на старом кладбище в деревне под Паттайей мотоцикл. И задержала четверых подозреваемых. Двое из них участвовали в закапывании байка, еще двоих заподозрили непосредственно в похищении россиян. Один из преступников — ранее судимый 43-летний таец Тхан Кыттхонг, он же Понг, был арестован в прибрежном районе Паттайи, Сай Кео. До этого полиция отпустила после допроса ранее задержанных двух местных жителей. Следователи полагали, что Сыа Хой и Панг помогли Понгу и его подельнику, 39-летнему Тхонгчая Синину по кличке Тхонг выбраться из района, оцепленного полицией.

В ночь на 26 июля в Паттайе бесследно исчезли 22-летняя Диана и ее 17-летний брат Роман. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Как рассказала мама Дианы и Ромы Зарина Назимова, в операции были задействованы практически все профильные службы страны, пилоты дронов и огромное количество волонтеров.

Криминалисты обследовали несколько крокодиловых ферм в восточном районе Паттайи, однако никаких следов молодых людей там не нашли. По данным местных СМИ, один из подозреваемых, Тхонг, работал ранее на подобной ферме.