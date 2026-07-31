Михаил Галустян и Лилия Киосе. Фото: Кадр видео.

46-летний артист, телеведущий, продюсер и бизнесмен Михаил Галустян недавно женился во второй раз. Галустян на днях делился своим личным счастьем в соцсетях, публикуя видео в обнимку с женой: «Друзья, подписчики и просто прохожие, я сейчас проживаю один из лучших моментов в моей жизни. Делюсь с вами своим счастьем. Любите, творите, радуйтесь, кайфуйте...»

Вторая жена известного артиста и предпринимателя — 35-летняя визажистка Лилия Киосе. Женщина взяла фамилию мужа и уже переименовала свое ИП на новую фамилию. Сообщалось, что Лилия была визажисткой на проекте «Сокровища императора» в Китае, где три года назад и познакомилась с Михаилом, так и начался роман пары.

С первой женой Викторией Галустян развелся после 18 лет брака. Без скандалов. У пары две дочери (Элине 14 лет, Эстелле 15 лет), отец продолжает обеспечивать и детей, и бывшую жену Викторию, которая сейчас интересно проводит время, путешествуя по заграницам.

Естественно, что первую жену артиста подписчики в соцсетях забросали вопросами — как она относится к новой жене своего бывшего мужа. Виктория взяла и ответила: «Мы знакомы с этой женщиной, она даже приходила к нам домой — по работе, естественно. Мы знакомы столько же, сколько и Миша с ней знаком. В новом статусе я еще с ней не пересекалась. Ни холодно, ни жарко… Мне все равно, кто рядом с ним будет. Главное, чтобы человек, с которым я прожила 20 лет, был счастлив. Пусть не со мной, но счастлив...»

После этого в соцсетях женщины начали в очередной раз осуждать Галустяна, который ушел от жены к другой женщине, а теперь еще и женился.

Галустяну пришлось защищать новую любимую, а теперь уже и жену. Михаил Галустян записал видео в защиту своей Лилии:

«Развелся я в 2024 году, а новая жена появилась спустя два года, в 2026 году. Да, мы были знакомы до этого, она пару раз приезжала ко мне домой по работе. Это были рабочие визиты, и никаких отношений — мы не созванивались и не дружили. И с моей женой они не были подругами. А после развода судьба свела нас снова, но уже по-другому. Поймите, браки рушатся внутри, а не из-за третьего лица. По поводу детей — я люблю своих дочерей и остаюсь их отцом каждую минуту...»

Обратная сторона популярности — интерес к личной жизни звезд. Поэтому многим приходится оправдываться, объясняться, опровергать слухи или доносить до зрителя свою правду. Вторая жена Галустяна, Лилия, уже была замужем за артистом мюзиклов Андреем Федоровым, детей у пары не было. Лилия родом из Архангельской области, в Москву переехала много лет назад, здесь же живет ее родной брат — он священник.

Говорят, что первая жена Галустяна Виктория живет за его счет. Может быть, поэтому постоянно защищает мужа, а может быть, и по-настоящему желает ему счастья: «Мы действительно остались с Мишей в хороших отношениях. Большая редкость, но это про нас. Никто никого не предавал и не бросал — это совместное решение. Он хороший, порядочный и добрый мужчина. Миша также остается прекрасным отцом для наших дочек. Между нами нет обид, недосказанностей, финансовых вопросов...»

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