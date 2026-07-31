Особенность происходящего в том, что Сеута находится на фактической территории Марокко, на северном побережье Африки Фото: REUTERS.

49 000 мигрантов из Марокко фактически взяли штурмом испанскую Сеуту - в город, сметая пограничные ограждения, да и самих пограничников, хлынули огромные толпы. Улицы и пляжи Сеуты заполнены беженцами, их количество - больше половины ее населения.

В Сеуту экстренно прибыл испанский премьер Педро Санчес, в город ввели войска. Премьер Италии Джорджа Мелони пригрозила закрыть границу с Испанией, и высказалась за ее исключение из Шенгенской зоны. В этом Мелони поддержала Финляндия.

Миллиардер Илон Маск, считающий, что толерантная к мигрантам европейская политика губит Старый Свет, запостил в соцсетях кадры из фильма про зомби-апокалипсис.

Подобных масштабов вторжения мигрантов за сутки не было с 2021 года.

Люди плыли на матрасах Фото: REUTERS.

ЧТО ТАКОЕ СЕУТА: КУРОРТ-КРЕПОСТЬ

Особенность происходящего в том, что Сеута находится на фактической территории Марокко, на северном побережье Африки напротив Гибралтара. История Сеуты насчитывает более двух с половиной тысяч лет. В 1580 году город перешёл под контроль Испании. Официально испанский суверенитет над Сеутой был закреплён Лиссабонским мирным договором 1668 года. Испания владеет анклавом несмотря на то, что Марокко оспаривает его принадлежность и называет «оккупированной территорией».

Штурм Сеуты беженцами из Марокко Фото: REUTERS.

Внутри это типичный средиземноморский курорт, но анклав от Марокко на суше отделяет 8-километровая система из высоких заборов с колючей проволокой, датчиками движения, тепловизорами и камерами ночного видения. С моря город огражден волнорезами.

В 2025 году правительство Испании выделило пять миллионов евро на ремонт обветшавших ограждений, но, как видим, это не помогло.

49 000 мигрантов из Марокко фактически взяли штурмом испанскую Сеуту Фото: REUTERS.

В четверг граница между Марокко и Сеутой перестала существовать - толпы на испанскую территорию рвались такие, что испанцам было нечего им противопоставить. Люди лезли через заборы, используя стремянки и перекусывая проволоку инструментами, и плыли, огибая волнорезы, на лодках и даже надувных кругах. При этом утонули 19 человек.

Марокканская полиция со своей стороны пыталась сдерживать толпу слезоточивым газом и водомётами, но пятикилометровая людская река смела кордоны.

Сеуту взяли штурмом 50 000 мигрантов Фото: REUTERS.

«ДЕТЯМ ВЕЛЕЛИ НЕ ВЫХОДИТЬ ИЗ ДОМА»

На фоне происходящего все, что оставалось Мадриду – ввести в Сеуту войска.

Премьер Санчес заявил, что мобилизует «все ресурсы». В город введены воинские подразделения, которые вместе с полицией патрулируют улицы и блокируют доступ к центру. Танки перекрыли въезд со стороны пограничной заставы, направляя мигрантов в специально отведённую зону.

Правда, на просьбу местных властей объявить общегосударственное чрезвычайное положение Мадрид ответил отказом.

Местные жители пребывают в шоке от случившегося.

Вот что рассказала медсестра из Сеуты по имени Энкарнасьон: «Вижу по дороге на работу сотни людей бредут по улицам — босиком, мокрые. Они продолжают выплывать на берег. У входа в мой медцентр толпа мигрантов. В 2021 году уже был аналогичный кризис. Тогда я работала в реанимации ночью, это был кошмар. Но армия быстро вошла в город и остановила поток. Вчера мы весь день ждали солдат — и не дождались».

«Неправильно назвать это миграционным кризисом. Мы расцениваем это как нападение. Когда мы увидели, как марокканцы наводняют улицу, сразу же велели детям не выходить из дома», - комментирует инженер Хуан.

Люди плыли на матрасах и ломали заборы кусачками Фото: REUTERS.

ПОЧЕМУ МИГРАНТЫ РЕШИЛИ ШТУРМОВАТЬ СЕУТУ

В Сеуту вторглись по большей части молодые люди - в Марокко среди молодежи тотальная безработица. Триггером для вторжения стало недавнее решение Верховного суда Испании, который запретил немедленно высылать обратно в Марокко задержанных в море. Несовершеннолетних, кстати, испанскими законами вообще запрещено депортировать без сопровождения.

В 2021 году Сеуту похожим образом уже штурмовали 10 000 марокканцев, но тогда законы были более строгими, и большую часть нелегалов удалось немедленно отправить назад.

Молодые марокканцы рассчитывают на то, что их разместят в центрах для беженцев и предоставят социальную помощь. Их тактической целью было переполнить депортационные центры и лагеря в Сеуте, чтобы их отправили на материк.

На фоне происходящего все, что оставалось Мадриду – ввести в Сеуту войска Фото: REUTERS.

При этом для части вторгнувшихся в испанский анклав это стало просто временным приключением - «сходив» в Сеуту, они сами вернулись домой.

У власти в Испании находится лояльно относящаяся к мигрантам Социалистическая рабочая партия. Недавно Мадрид запустил амнистию, по которой полмиллиона нелегалов, которые уже находятся в стране, получат легальный статус.

ИСПАНИЮ ПРЕДЛОЖИЛИ ВЫГНАТЬ ИЗ ШЕНГЕНА

На кризис мгновенно отреагировали в разных уголках мира.

Премьер Италии Джорджа Мелони пригрозила приостановить для Испании действие Шенгенского соглашения. «Изображения из Сеуты шокируют и доказывают, что неконтролируемая нелегальная миграция — реальная угроза для границ Европы», — написала она в соцсетях.

Её министр иностранных дел Антонио Таяни поддержал эту идею. Испанский МИД в ответ назвал заявления Италии «неуместными» и обвинил Рим в «партийной демагогии». Мадрид даже вызвал итальянского посла для объяснений.

Тем временем итальянцев поддержала глава МВД Финляндии Мари Рантанен: «Испания полностью провалила задачу защиты внешних границ Шенгенской зоны от нелегальной миграции. Так продолжаться не может. Все европейские страны должны поддержать предложение Мелони. Страны, которые не выполняют свои обязательства по защите внешних границ, не могут быть членами Шенгенской зоны».

Американский предприниматель Илон Маск пошёл ещё дальше. В своём аккаунте в соцсети «X» он сравнил происходящее с фильмом «Война миров Z», где полчища зомби захлёстывают города.

«Ситуация безумная», — написал бизнесмен. Белый дом, в свою очередь, возложил вину на «левую глобалистскую политику» испанского правительства - у Санчеса, который отказывается сильно вкладываться в оборону по нормам НАТО, давний конфликт с администрацией Трампа.