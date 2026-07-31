Лиза Арзамасова сделала распаковку сумки: звезда «Папиных дочек» носит бюджетную косметику и линзы из «прошлой жизни»

Лиза Арзамасова рассказала, что носит в сумке линзы со времен, когда зрение было -9 Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова спустя пять лет вспомнила пароль от своего TikTok и решила порадовать подписчиков новым видео. Актриса устроила небольшую распаковку сумки и показала, какие вещи всегда носит с собой. Неожиданно для поклонников оказалось, что в ее косметичке нет дорогих средств: Арзамасова выбирает вполне доступную косметику.

Первым делом актриса показала румяна и средство для коррекции лица стоимостью около 450 рублей. Лиза призналась, что косметика уже успела пострадать от ее собаки, но менять ее пока не собирается.

«Видите, его погрызла Лаки. Но так как я уже к нему привыкла, оставляем его», — рассказала Арзамасова.

В сумке звезды также оказался карандаш для губ примерно за 1300 рублей. Для макияжа глаз Арзамасова носит небольшую палетку примерно за 1400 рублей. «Сюда обязательно должны помещаться тени для век, тени для бровей и консилеры для глаз», — уточнила Лиза.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Не обошлось и без туши для ресниц стоимостью около 400 рублей. Артистка призналась, что настолько любит это средство, что часто дарит его своим подругам.

Помимо косметики, в сумке актрисы нашлись: пауэрбанк, наушники, таблетница и антисептик для рук с приятным запахом за 1000 рублей.

В завершение распаковки Арзамасова показала линзы для глаз. Актриса призналась, что сейчас ими уже не пользуется, но почему-то продолжает носить с собой.

«Это линзы для глаз. Я их уже не ношу, но всегда вспоминаю, что когда-то я их носила и как теперь моя жизнь прекрасна без них. У меня было минус 9», — призналась Лиза.

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