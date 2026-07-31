Волочкова прокомментировала скандал Бородиной и Бони из-за неудачного кадра: «Я красивая женщина»

Анастасия Волочкова высказалась о конфликте бывших участниц «Дома-2» Ксении Бородиной и Виктории Бони. Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Анастасия Волочкова высказалась о конфликте бывших участниц «Дома-2» Ксении Бородиной и Виктории Бони. Заодно артистка заявила, что считает себя красивой женщиной.

Напомним, телеведущие устроили публичную перепалку после шутки Бони про консилеры. Поводом стало видео с премьеры фильма с участием Бородиной, где, по мнению телеведущей, ее специально показали с неудачного ракурса. В комментариях под публикацией появилась Боня и предложила Ксении воспользоваться консилерами своего бренда, что Бородина восприняла как намек на проблемы с макияжем.

Позже Ксения заявила, что Виктория решила воспользоваться ситуацией ради внимания, а также напомнила, что сама Боня неоднократно сталкивалась с критикой внешности.

Корреспондент KP.RU спросил у Анастасии Волочковой, сталкивалась ли она сама с ситуациями, когда ее специально снимали с плохих ракурсов, как это произошло у Бородиной.

«Когда неудачно меня снимают, конечно, я огорчаюсь, потому что я красивая женщина, и завистливые люди пытаются специально снять некрасиво и снять неудачно. Но вы же другие, я вас всех очень люблю!» — сказала Волочкова перед благотворительным концертом фонда «География Добра» в фудмолле «Депо.Москва».

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