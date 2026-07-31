Наша армия заняла за неделю 13 населенных пунктов. Фото: Александр Река/ТАСС

В Минобороны России сообщили о нанесении с 25 июля одного массированного и 15 групповых ударов крылатыми ракетами большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными дронами по объектам ВСУ.

За неделю ими были уничтожены десятки объектов на предприятиях военной промышленности, в портах, а также логистические центры, хранилища топлива, аэродромы, склады вооружения и боеприпасов, пункты скопления боевиков.

В Черном море поражено ракетами и дронами 31 морское судно, в том числе 23 типа «сухогруз», четыре типа «балкер», два буксира, килекторное судно и десантный катер, которые выполняли контракты в интересах ВСУ.

На минувшей неделе подразделениями группировки войск «Север» было уничтожено 1495 украинских военнослужащих, группировкой «Запад» - 1500, «Южной» - 1290, «Центр» - 2510, «Восток» - 2500, «Днепр» - 340.

Кроме 9635 украинских боевиков и иностранных наемников главком ВСУ Драпатый потерял за семь дней на передовой: 94 бронемашины, 45 орудий, а еще 585 автомашин.

А еще его подразделения были выбиты из 13 населенных пунктов: Артема, Новая Сечь, Могрица, Малая Слободка, Юрченково, Веровка, Стенки, Шевченко, Торское, Красный Кут, Светлое, Красноярское, Коммунаровка.

Силами ПВО МО ВС РФ были сбиты 69 управляемых авиабомб, семь американских снарядов РСЗО HIMARS, четыре управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 5103 ударных дронов ВСУ самолетного типа. В Черном море были потоплены три безэкипажных катера ВСУ.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции по состоянию на 31 июля 2025 года были уничтожены:

673 - самолета.

284 - вертолета.

193 518 - дронов.

669 - ЗРК.

30 380 - танков и бронемашин.

1 766 - РСЗО.

35 963 - орудий.

67 917 - единиц спецтехники.