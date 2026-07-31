Выручка „Аэрофлота“ за первое полугодие выросла на 4,4 % до 365,6 млрд рублей

Фото: Алексей Переславцев / aeroflot.ru

«Аэрофлот» подвёл финансовые итоги первого полугодия 2026 года по стандартам РСБУ. Выручка компании за шесть месяцев достигла 365,6 млрд рублей, что на 4,4 % выше показателя аналогичного периода прошлого года. Рост доходов во многом обеспечен увеличением производственных показателей, даже несмотря на вынужденные отмены отдельных рейсов из за временных ограничений на использование воздушного пространства.

Во втором квартале 2026 года компания увеличила выручку на 3,3% с 187 до 193,2 млрд. Скорректированная чистая прибыль за второй квартал составила 6,4 млрд рублей — против 4,1 млрд рублей во втором квартале 2025 года.

ДАВЛЕНИЕ КЕРОСИНА

Одним из главных драйверов роста издержек стало удорожание авиакеросина: расходы на авиаГСМ за полгода выросли на 16% (на 15 млрд рублей), а во втором квартале прирост составил сразу 29,8 % (14,1 млрд рублей). Рост цен наблюдался как в российских, так и в зарубежных аэропортах, а расширение полётной программы дополнительно усилило нагрузку на бюджет. Однако здесь сработал важный механизм поддержки: выплаты по демпферному механизму позволили частично нивелировать повышение стоимости керосина.

К этому добавились и другие статьи расходов. Например, рост тарифов аэропортов и аэронавигационного обслуживания. Расходы на наземное обслуживание судов за полугодие увеличились на 10,1 % (3,8 млрд рублей). При этом есть и позитивные моменты: затраты на техническое обслуживание и ремонт воздушных судов, напротив, снизились на 17,6 % (7,1 млрд рублей) — это связано с графиками ремонтов и оптимизацией процессов.

ИНВЕСТИЦИИ В ЛЮДЕЙ

Ещё одна значимая статья расходов — затраты на персонал. За шесть месяцев они выросли на 17,9 % (4,8 млрд рублей). Такой рост не случаен: компания последовательно реализует меры по улучшению условий труда, включая повышение оплаты для бортпроводников и инженерного состава.

При этом в «Аэрофлоте» отмечают, что авиакомпания продолжает реализацию инициатив по контролю затрат.