Новый разворот Трампа: президент США сделал унизительные для Зеленского заявления

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Главной целью недавнего визита Зеленского в Вашингтон было выпросить у американцев 300 ракет-перехватчиков для систем Patriot в ожидании «адской зимы» - у Киева больше нет запасов, он фактически ничего не может противопоставить ударам баллистических и сверхзвуковых ракет, которыми Россия отвечает на украинские атаки.

Но желаемого главарь киевского режима не получил. Американские запасы Patriot истощены из-за конфликта с Ираном. Вдобавок медным тазом накрывается даже план заполучить американскую лицензию на производство этих перехватчиков на Украине. Трамп пообещал ее Зеленскому в начале июля на полях саммита НАТО в Анкаре. А теперь берет свои слова обратно.

В интервью Financial Times президент США сегодня заявил: он уже не уверен, что украинцам предоставят лицензию. «Я не ищу ракет, я ищу мира», - сказал Трамп. И добавил: речь идет о необычном оружии, поэтому с тем, кому выдавать лицензии, надо быть осторожными.

По данным The Atlantic, Зеленский пытался продвинуть перед Трампом еще один план — просил надавить на Илона Маска с тем, чтобы он разрешил использовать Starlink напрямую для управления беспилотниками над «глубокой» российской территорией, а не только над бывшими украинскими регионами. Но хозяин Белого дома ничего толком не обещал, а затем Маск и вовсе отказался встречаться с украинцем.

Трамп и Зеленский во время переговоров в Белом доме, июль 2026 г. Фото: пресс-служба Владимира Зеленского @ соцсети

КТО ПОЛУЧИЛ ЛИЦЕНЗИИ НА ПРОИЗВОДСТВО РАКЕТ ДЛЯ PATRIOT

Пока подобные лицензии получили лишь две страны, Япония и Германия. Договор с японцами был подписан в 1984 году, но первая ракета PAC-2 была сделана только через пять лет. Переход на модернизированные PAC-3 занял два года, и столько же - на самые современные PAC-3 MSE.

Сейчас японцы способны делать лишь 30 ракет в год, ведь производство критически зависит от поставок комплектующих из «обедневших» Штатов (это, например, головка радиолокационного самонаведения, сверхточный радар, бортовой компьютер, платы управления траекторией…) Часть деталей привозят из Америки в виде готовых опломбированных блоков - эти секреты американцы тщательно оберегают.

Германия получила лицензию от США при Байдене, в 2022 году. Завод в Шробенхаузене должен быть открыт этой осенью, а первые готовые ракеты по плану появятся только в 2027-м.

Дональд Трамп: «Я не ищу ракет, я ищу мира» Фото: REUTERS.

ЗЕЛЕНСКОМУ ПЕРЕХВАТЧИКИ «НУЖНЫ ЕЩЕ ВЧЕРА»

После последней встречи с Трампом в Белом доме Зеленский с помпой встретился с представителями оборонных компаний Lockheed Martin и Raytheon, которые делают «патриотические» перехватчики. Но всего в производстве задействовано около сотни подрядчиков.

Да и общение с двумя компаниями на самом деле вышло вовсе не радужным: украинец вынужден был признать, что после получения лицензии на то, чтобы наладить выпуск ракет, понадобятся годы. «Такой график не подходит! - ныл Зеленский в интервью Axios. - Нам необходимы «Патриоты» еще вчера!»

По данным The Atlantic, на требования выделить Киеву 300 готовых ракет, хозяин Белого дома ответил отказом.

Дональд Трамп уже не раз прямо говорил, что эти ракеты самим нужнее. Из-за войны с Ираном на американских складах их осталось лишь около 800. В Европе тоже нет свободных резервов. Япония поставляет свои PAC-3 MSE только в США.

С начала конфликта Украина получила от Запада, по разным оценкам, 7-9 батарей Patriot, 7-10 отдельных пусковых установок и 600 перехватчиков, от которых сейчас осталось лишь несколько десятков штук.

Американцы способны производить шесть сотен ракет в год. В мае Пентагон заключил масштабный контракт с Lockheed Martin на $58,6 млрд. с тем, чтобы к 2033-му утроить темпы производства.

Пока же планируется, что в следующем году сделают 650 ракет. 60% уйдет Штатам, остальное - союзникам. Такие же пропорции предусмотрены и для всех будущих объемов.

ИНОСТРАННЫЕ ВОЕННЫЕ ЗАВОДЫ НА УКРАИНЕ — ЗАКОННЫЕ ЦЕЛИ

Что же заставило Трампа изменить обещание Зеленскому?

«Это вполне в его манере, - замечает американист Геворг Мирзаян. - Сначала громко объявить о чем-то, а потом уточнить, что это он-де просто размышлял вслух, тестировал реакцию окружающих».

Собственно, еще на встрече с Зеленским в Анкаре президент США заявил, что еще не говорил насчет лицензии на перехватчики с американскими компаниями. И далеко не все они готовы предоставлять украинцам своими технологиями.

Военный эксперт Юрий Кнутов напоминает: «Ракеты для Patriot компания Lockheed Martin делает в сотрудничестве с другими гигантами индустрии США, включая Boeing. С какой стати они должны делиться секретами с Зеленским? Он ведь неплатежеспособен, а долгов не отдает – все это знают. В США государство не может приказывать частным фирмам. Вот Трамп и пошел на попятный». С украинцев, кстати, станется сорвать пломбы с американских секретных блоков…

«Сегодня британская Guardian сообщила, что Россия разбомбила в Киеве американскую фабрику по производству дронов Terminal Energy, - говорит Мирзаян. – Для западных инвесторов это очередной «красный свет».

Если дать Зеленскому производить Patriot, придется вложиться в это и деньгами, и отправкой своих специалистов. А этих специалистов найдут на Украине российские ракеты».

Но главный мотив прямо обозначил сам Трамп: передача ракет Киеву не будет способствовать миру. Так что говорить о том, что украинцы и европейцы перетянули президента США на свою сторону в украинском вопросе, было бы слишком поверхностно.

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