Почему историю с происхождением коронавируса начали ворошить именно сейчас: Кто и зачем это делает

Вирус SARS-CoV мог быть создан искусственно в американских лабораториях. Фото: Indah HR/Shutterstock/Fotodom

Генпрокурор США Джеймс Утмайер объявил о начале расследования в отношении бывшего главного инфекциониста США Энтони Фаучи. Это связано с ситуацией с возникновением вируса COVID-19. Почему вдруг решили это все вновь ворошить?

Главный инфекционист США Энтони Фаучи Фото: REUTERS.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с Игорем Никулиным, бывшим членом комиссии ООН по биологическому и химическому оружию.

ЗАЧЕМ РАССЛЕДУЮТ?

- Какая разница, что творилось тогда в Ухане? Все свыклись с тем, что это надо оставить в прошлом. Но вот генпрокурор Утмайер объявил о начале расследования. С чего вдруг?

- Скорее всего, причины политические. Приближающиеся выборы в Конгресс, до которых осталось меньше ста дней, заставляют республиканцев искать контраргументы против демократов, которые явно сейчас набирают ход и планируют захватить обе палаты американского парламента.

- Вы сами какой точки зрения придерживаясь по поводу происхождения Ковида?

- Я придерживаюсь точки зрения, что вирус SARS-CoV создан искусственно в американских лабораториях в период до 2014 года. Об этом есть очень подробный научный отчет в журнале Nature. Он является самым авторитетным в мире научным журналом, которому больше 200 лет. Там речь идет о серьезных, прорывных моментах. Безусловно, работа американских и впоследствии китайских ученых действительно была в определенном смысле прорывной.

ЭТО БЫЛ ПРОРЫВ

- Почему?

- Они впервые создали гибридный вирус на основе вируса SARS с участками белка коронавируса китайской летучей мыши. Этот гибрид в итоге и вызвал ту самую пандемию, которая унесла жизни больше 10 миллионов людей.

- Он был создан в США, а в Китай как попал?

- В 2014 году президент Обама запретил проведение опасных экспериментов на территории Соединенных Штатов Америки.

- И американцы перенесли их в третьи страны?

- Это Китай, в тот же самый Ухань. Это Швейцария, Цюрих. И это Украина, Мерефа.

- Китай же суверенная страна, особенно относительно США. Или у них общие проекты есть по этой части?

- Были проекты. Тогда же еще был жив проект Chimerica. Его активно продвигали администрации Обамы и Байдена. По сути дела, Китай рассматривался как младший партнер англосаксонской цивилизации, куда переносится большая часть производственных мощностей ведущих компаний.

- Не только фармацевтических?

- Да и всех остальных. Был некий симбиоз англосаксов и китайцев, который должен управлять, быть главной направляющей силой. Китайцы же очень любят промышленный шпионаж. И поэтому они радостно проглотили наживку.

ПРОГЛОТИЛИ НАЖИВКУ

- А это была наживка?

- Конечно: мы вам даем новейшую разработку, которая связана, в том числе, и с биологическим оружием, является, можно сказать, компонентом этого самого биологического оружия. Плюс мы вам даем финансирование. На что особо клюют в бывших странах СНГ. Мы вам даем финансирование, мы вам оборудуем лаборатории. Наживка была жирной, и они ее проглотили.

- А летучая мышь в итоге была, и она что, сама вылетела из лаборатории или ее выпустили?

- Никакой летучей мыши не было. Была работа в лаборатории с коронавирусом летучей мыши. Создали гибридный вирус, которого в природе не существует. И это уже совершенно ясно подавляющему большинству научных сотрудников, которые работают в данной области. Потому что этот вирус ни в каком живом организме не живет. Ни в летучей мыши, ни в каких норках, змеях и прочей живности. Для того, чтобы проверять эти кандидат-вакцины, требовалось создать линии гуманизированных мышей.

- Это что за мыши?

- У них есть участок генома человека. Такие мыши создаются только в лаборатории. В нашей стране они создавались в институте, где я когда-то работал, Институте молекулярной биологии РАН имени Энгельгардта. Оттуда их потом передали в «Вектор» и Гамалею. Там на них уже проверяли эти новые кандидат-вакцины.

УТЕЧКА – В ШТАТАХ

- Утечка была случайной?

- Утечка была, скорее всего, случайной. И произошла она в Соединенных Штатах Америки летом 2019 года. Тогда был из-за биологической угрозы закрыт Форт-Детрик. Это крупнейший в мире военно-биологический центр, где как раз и создали этот самый гибрид.

- А в Ухане почему движуха началась тогда?

- Скорее всего, китайцам его подбросили. Летом 2019 года в США началась новая эпидемия. Ее назвали болезнью вейперов. Мол, эти вейперы что-то курят и из-за этого погибают. В июле 2019 года был закрыт Форт-Детрик, в августе была большая статья в NYT о том, что новая эпидемия, уже больше 500 заболевших, больше 20 погибших. И среди погибших, кстати, были военнослужащие армии США, которые охраняли этот Форт-Детрик в штате Мэриленд.

КАКОЙ БУДЕТ РЕАКЦИЯ

- Генпрокурор Утмайер сейчас проведет свое расследование. Допустим, подтвердит все то, что вы сейчас говорите. И что? Какой будет реакция мирового сообщества?

- Я не Нострадамус. Но я все-таки надеюсь на то, что это заставит мировое сообщество придумать контрольный механизм для конвенции по биологическому и токсинному оружию.

- В настоящее время такого механизма нет.

- По сути дела, эта конвенция не работает. Вначале была так называемая трехсторонняя рабочая группа. Она существовала с конца 1980-х до 2001 года. Это три страны, которые являлись инициаторами конвенции.

- Это кто?

- Россия, США, Великобритания. Мы регулярно встречались. Я несколько раз участвовал в работе этой комиссии и в России. Это было обычно где-нибудь в районе МИДа, в одном особняке. Либо в Женеве. Либо выезжали наши специалисты в Портон-Даун, где отравили Скрипалей и погиб еще целый ряд высокопоставленных сотрудников по разным поводам. И в тот же Форт-Детрик наши специалисты выезжали. А их спецы вообще из наших военно-биологических центров не вылезали. В институте, где я долго работал, постоянно находились комиссары от США и Британии…