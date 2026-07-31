Доклад Путину: в России создают абсолютно защищенную квантовую сеть для передачи информации

В пятницу президент Владимир Путин встретился с генеральным директором РЖД Олегом Белозеровым. Фото: kremlin.ru

САМЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ В МИРЕ

В пятницу президент встретился с генеральным директором РЖД Олегом Белозеровым.

- У вас инвестпрограммы процентов на 45 выполнены? – начал с вопроса Владимир Путин.

Гость отчитался, как выполняются задачи, поставленные главой государства: закупаются новые локомотивы, идет развитие Восточного полигона железных дорог – к концу года его пропускная способность увеличится до 180 миллионов тонн.

- Но начать хотел бы с того, что мы самая безопасная, надёжная железная дорога. По показателям мы в три раза надёжнее, чем в среднем в мире, в два раза чем в США, - заявил Белозеров.

Такую статистику ведет Международный союз железных дорог, безопасность измеряется в числе происшествий на миллион километров. Другой комплиментарный для факт: компания является крупнейшим трудовым коллективом в стране – в РЖД работает 851 тысяча россиян.

- Но количество персонала вы сократили? – показал свою осведомленность Путин.

- Да, - подтвердил глава компании. - Это вопрос, касающийся повышения производительности труда. Мы никогда никого не сокращаем без того, чтобы достичь результата в технологическом процессе.

Белозеров добавил – в основном железнодорожники уходят на пенсию, после этого работа оптимизируется.

Генеральный директор РЖД Олего Белозеров.

УСПЕХИ И ВОПРОСЫ

- Зарплата выросла на сколько? Больше 8 процентов? – заинтересовался глава государства.

Гость доложил – в среднем железнодорожники получают 119 тысяч. Растут и доходы компании от основной деятельности – 1,7 триллиона рублей за первое полугодие 2026-го. К началу июня на 4,5% вырос грузооборот.

- Но погрузка-то уменьшилась, - заметил президент.

- Да, но у нас увеличилась дальность возки, изменились направления, и, соответственно, грузооборот вырос, - ответил Белозеров. - Плюс в объём погрузки у нас не попадают транзитные грузы, которые тоже у нас прирастают по объёмам, а в грузообороте они учитываются. При этом есть хорошие показатели – это рост погрузки на экспорт: за шесть месяцев более 3,4 процента.

Глава РЖД добавил – постоянно растут перевозки из дружественных стран, сегодня это 93% всего объема. Все больше нашим железным дорогам идет китайских товаров – значит, и бизнес развивается. Развиваются и отношения с Беларусью – здесь объемы грузов тоже растут.

Все чаще на товарных поездах едет не только уголь – увеличиваются объемы хлебных изделий, удобрений и дорогих, высокотехнологичных грузов, которые на ЖД называют «контейнерными».

МИЛЛИАРД ПАССАЖИРОВ

Рекорды ставятся и по пассажирским перевозкам – в прошлом году РЖД перевезла 1 миллиард 311 миллионов пассажиров.

- Это абсолютный рекорд, - подчеркнул гость.

В этом году ситуация не хуже – уже отправлено 625 миллионов человек, показатели выше 2025 года, так что можно ждать нового рекорда.

- Вы имеете в виду и пригородные, и дальнего следования вместе? – спросил Путин.

- Да.

- А если разбить?

Гость ответил – дальними поездами в этом году россияне все-таки пользуются немного реже. А вот цифры по пригородным растут. А чтобы людям было еще удобнее, интервалы между поездами сокращаются с 12-15 минут (в среднем) до 3-4.

Работают льготы для участников СВО, развивается железнодорожная медицина, да и производительность труда за последние 15 лет в компании выросла вдвое – благодаря техническим новшествам.

- Так и есть. Так и есть, вы – один из лидеров, это у вас получается, - кивнул президент.

КВАНТОВАЯ ЗАЩИТА

И последняя, неочевидная задача РЖД – развитие «квантовых коммуникаций». Железные дороги создают абсолютно безопасные, защищенные «квантовым» шифрованием линии связи в России. Их используют для управления движением поездов, передачи важных документов…

- Идем в графике, на данный момент имеем 7800 километров построенной магистральной квантовой сети. Она соединяет 27 субъектов, 13 городов-миллионников (Москва, Петербург, Сочи, Екатеринбург, Челябинск и т.д.), - отрапортовал Белозеров.

Закончив часть работы, РЖД начинает предлагать услуги абсолютно защищенной передачи данных. И в современных условиях повышенной киберопасности она становится очень популярной…

- Все, кому нужна повышенная защищённость при передаче информации, с нами взаимодействуют, - уклончиво объяснил глава компании.

- Работа по квантовым технологиям, конечно, очень важна, и я надеюсь, она будет прибыльной, - подытожил Владимир Путин.