Певица Надежда Кадышева угодила в скандал: она получила деньги, а договоренности не выполнила

Певица Надежда Кадышева, ее супруг Александр Костюк и сын Григорий Костюк Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Арбитражном суде города Москвы состоялось второе заседание по иску к ансамблю «Золотое кольцо». Следующее заседание назначено на октябрь 2026 года. Сайт KP.RU узнал новости об этом процессе.

Напомним, что знаменитое семейство Кадышевых стало фигурантами очередного скандала после их масштабного концертного шоу в Москве. В конце прошлого года организаторы новогоднего концерта Надежды и Григория Кадышевых обратились в известную компанию как к потенциальным спонсорам на свое шоу. Организаторы концерта — сами ООО «Золотое кольцо».

О сути иска в суд сайту KP.RU рассказывал врач-стоматолог, основатель международного бренда Revyline Максим Обушенков: «На нас вышли организаторы концерта Надежды и Григория Кадышевых с предложением спонсорского участия в их мероприятии. Условия по договору нам не подходили, поэтому мы отказались. На что нам предложили вариант, который нас устроил, а именно: нахождение промо-персонала бренда и рекламного реквизита в виде макетов зубных щеток в фан-зоне во время концерта — и это стало решающим условием нашего согласия на этот проект. 15 декабря 2025 мы заключили договор с ООО «Национальный театр народной музыки и песни «Золотое кольцо». Оплата по договору в размере 480 тысяч рублей была внесена своевременно. В день фактического предоставления услуг 17 декабря 2025 (день проведения концерта в Москве на площадке ЦСКА Арена) организаторы в грубой форме с привлечением охраны выгнали из зала сотрудников нашей компании. На досудебную претензию ответ мы не получили, после чего подали иск в арбитражный суд города Москвы».

Надежда Кадышева с мужем и сыном на сцене. Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

В иске заявлена сумма 2 миллиона 100 тысяч руб, которая рассчитана из понесенных компанией затрат, которых было немало помимо оплаты по договору. Это — работа 13 сотрудников, аренда оборудования, затраты на такси, неполученный доход (повышение узнаваемости бренда, продаж).

Что происходило на прошедшем заседании суда? Обе стороны (истца и ответчика) представляли юристы.

Юрист истца сообщил KP.RU: «На сегодняшний день юристом ИП Обушенкова на судебном заседании было заявлено ходатайство — отложить судебное заседание для обсуждения условий мирового соглашения. Условия мирового соглашения будут обсуждаться сторонами на следующей неделе. Суть мирового соглашения состоит в том, чтобы стороны пришли к обоюдно-выгодному соглашению в порядке урегулирования спора по данному делу. Условия мирового соглашения и предложения сторон пока обсуждаются. Пока это наша инициатива. Для нас важно урегулировать сложившийся спор и разрешить сложившееся недопонимание между сторонами. Потому что у каждой стороны есть свое мнение по данному вопросу».

Следующее заседание суда назначено на 15 октября. Звонок от стороны ответчика истец ожидает на следующей неделе — для обсуждения условий возможного мирового соглашения.

Причина иска звучит так — представители «Золотого кольца» не выполнили в полном объеме взятые на себя обязательства. Изначально промоутеров компании (они пришли в нарядах в народном стиле, как и предполагалось, чтобы соответствовать формату мероприятия) пустили в танцевальный партер до старта концерта. В договоре зафиксировано, что промоутеры могли находиться в танцевальном партере во время самого концерта, но их выгнали через 20 минут после начала мероприятия. Отсюда и претензии. Теперь обе стороны решили договариваться — сообщим о результатах.

Кто управляет ООО «Золотое кольцо»? Муж Надежды Кадышевой композитор Александр Костюк — автор всех ее хитов, создатель и руководитель ансамбля «Золотое кольцо». Сын Григорий Костюк и сама Надежда Кадышева — учредители ООО Театр «Золотое кольцо». У сына доля в уставном капитале 70%, у Надежды Никитичны — 30%. Кадышева отвечает за творчество (поет), а управляет делами мужская часть талантливого семейства.