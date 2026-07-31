Трамп послал Зеленского с его просьбой срочно дать 300 ракет «Патриот»

Трамп отказал Зеленскому в просьбе передать 300 ракет для ЗРК Patriot к зиме. Фото: REUTERS.

Похоже, Зеленский вернулся из США ни с чем. Американские СМИ сообщают, что Трамп отказал ему в просьбе передать 300 ракет для ЗРК Patriot к зиме. Просроченный также просил американского лидера разрешить ему использовать «Старлинк» для ударов вглубь России. Тот пообещал рассмотреть этот вопрос, но не уточнил, когда примет решение.

А Илон Маск просто отказался встречаться с Зеленским, сославшись на занятость.

На днях канал CNN со ссылкой на собственные источники в Пентагоне сообщил, что у США после иранской авантюры осталось менее 827 ракет для этого ЗРК и менее 278 ракет для антибаллистических THAAD. Для военной сверхдержавы это, мягко говоря, негусто. Тем более для страны, называющей своим главным геополитическим противником Китай, который старательно копит дальнобойные средства поражения и активно развивает свою боевую авиацию.

В этом году Штаты вышли на темпы производства порядка 600 ракет-перехватчиков PAC-3. Но и этого не хватает, чтобы обеспечить прикрытие всех американских военных объектов по всему глобусу. И тут такой приезжает Зеленский: «Отдавайте мне треть того, что у вас осталось! И быстро, до зимы!» Странно, что Трамп не устроил ему еще одну головомойку.