Сергей Соседов разнес молодежь на эстраде: Как успешные новички зарабатывают на чужих хитах — просто перепевают старое

Сергей Соседов раскритиковал модных исполнителей: Это все блекло, малохольно Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

31 июля премьера документального проекта «Вирус попсы». У проекта восемь серий — в них истории от звезд, которые создали и исполнили легендарные хиты в 90-х и начале 2000-х, а также тех, кто дал этим песням жизнь сегодня. Восемь хитов и то, как их новое звучание стало вирусным в эпоху стримингов, а иногда могло вызвать негодование. Среди героев — Баста, Шура, Кай Метов, Сергей Васюта, Султан Лагучев, Антоха МС, Kamazz и другие артисты.

Когда обсуждают музыку звезд из 90-х и «нулевых», тогда обычно слушают и критиков. Здесь высказывается музыкальный критик Сергей Соседов: «Новые певцы — они не интересны, зачастую просто перепевают старое, объявляют это новой волной, почему-то. Это все как-то блекло, малохольно, я бы сказал. Сегодня огромное количество каких-то исполнителей, а я их впервые слышу, какие-то девочки... Кто это вообще?!»

Кто-то поддержит его мнение, а молодежь знает хиты, под которые танцевали их родители только в новом звучании.

В одной из серий прозвучит мнение, что так, как Губин, его песни больше никто не умеет петь. Композитор Игорь Крутой тоже так считает: «Андрюша Губин написал много хитов, и никто не мог исполнять его песни так, как он сам».

Автор, а если он еще и сам исполнитель, всегда зарабатывал прилично на известных песнях. Продюсер Тарас Ващишин объяснил: «Я помню сколько Губину платили за концерты, ну это огромные, конечно, деньги, это была большая концертная бригада! Он гастролировал и за рубежом. А потом он мне вдруг говорит — «Тарас, я больше не хочу работать на сцене». Он распустил свою группу и ушел со сцены на пике. Почему? Никто, наверное, это не знает...»

Острых ситуаций в проекте «Вирус попсы» много, посмотреть его можно на медиаплатформе «Смотрим». «Вирус попсы» признан «Лучшим пилотом документального сериала» на фестивале «Пилот» в июне этого года.