Максим Николаюк из Житомира — бывший депутат украинской Партии Регионов, военный капеллан Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Максим Николаюк из Житомира — бывший депутат украинской Партии Регионов, военный капеллан. Готовил солдат ВСУ к встрече с Господом. Но выступил против нынешней украинской власти, был задержан, сидел в тюрьме для политзаключенных в Киеве, ему присудили 15 лет с конфискацией имущества, потом попал на обмен и теперь живет в России.

«Комсомолка» в прошлом году публиковала его историю, и материал вышел резонансным. Максим рассказал, в каких условиях держали политзаключенных и как украинские власти режиссировали провокацию в Буче: выбрали место, созвучное по названию английскому butchery – «бойня», свозили трупы из моргов и раскладывали на улицах, отправили нацистских карателей из группы «Боцмана» для расправы над теми, кто приветствовал российских солдат или мог помешать провокации. Всё это, чтобы отказаться от стамбульских мирных соглашений и продолжить войну.

Мы снова встретились с Максимом, чтобы поговорить о том, что сейчас происходит на Украине с правами человека, и о будущем этой страны.

НАЦИФИКАЦИЯ АРМИИ

— Максим, много ли политзаключенных на Украине?

— В тюрьмах около 50 тысяч человек. Не считая тех, кто отсидел, судится или находится под домашним арестом. Бывают и короткие сроки. Например, реальная ситуация: семья едет на шашлыки, подвыпив, зять говорит неодобрительное слово про Зеленского, а теща записывает его слова на камеру и отправляет запись в СБУ. В результате мужчина получает год тюрьмы.

Ситуация с политзаключенными на Украине была ещё тяжелее до лета 2023-го года. Но потом в тюрьму посадили народного депутата Александра Дубинского и пытались его прессовать. Он, пользуясь своим статусом, поднял шум и добился, чтобы к политзаключенным стали приходить представители ООН и Красного Креста. Киевским властям пришлось ослабить давление на политзаключенных. Их стали держать отдельно от уголовников.

Максим Николаюк сидел в тюрьме для политзаключенных в Киеве, а потом попал на обмен и теперь живет в России. Фото: Личный архив.

— Когда начали менять политзаключенных? Как это произошло?

— Такие обмены начались, когда в 2022 году арестовали украинского политика Виктора Медведчука. Это был первый обмен, в который попало гражданское лицо. Под этот обмен приняли поправку в закон, разрешив политзаключенных приравнивать к российским пленным. Медведчука поменяли как пленного. А я попал во второй по счету обмен.

— Как украинские власти выбирают, кого хотят получить по обмену?

— Они стараются вернуть своих медийных военнослужащих. В первую очередь из «Азова»*.

— Если они так их ценят, то почему дважды убивали? В июле 2022-го накрыли «хаймарсами» тюрьму в Еленовке, где держали «азовцев»*. А в январе 2024-го сбили ракетой «патриот» Ил-76, в котором пленные летели на обмен. Зачем?

— Самолет сбили, чтобы обвинить Россию и сорвать обмен.

— Зачем?

— Украинская сторона нехотя идет на обмены. Ей выгодно продолжение войны. Люди для них — расходный материал. Что касается Еленовки, то убирали свидетелей, я уверен. Они слишком много знали. Сейчас «азовцев»* осталось немного. Большинство уехало за границу — в США, Голландию, Германию. Прежней силы не представляют. Они уже выполнили свою работу по нацификации и фашизации армии. Теперь даже обычные бригады ВСУ используют нацистские символы. Все стали такими, каким был «Азов»*.

КАСТРЮЛЕГОЛОВЫЕ

— Недавно появилось много сообщений в украинских тг-каналах и СМИ о небоевых смертях в 425-м отдельном штурмовом полке ВСУ «Скала». Писали, что военнослужащие массово гибли, не выходя за пределы учебки. Официальные причины – пневмония, больное сердце. Но у них фиксировали переломы черепа, увечья, следы пыток. К новобранцам относились как к пленным. И это один из самых крупных штурмовых полков ВСУ. Почему так происходит?

— Вы же видели кадры из ТЦК, когда людей избивают, унижают их? ТЦК ловят всех: больных, сумасшедших, пьющих, наркозависимых. Но не все военные подразделения берут их. Кому нужен такой солдат? Человека и так трясет от белой горячки, а в него еще мины летят, и у него в руках автомат. В кого он будет стрелять? В тех, кто удерживает его на передовой! Это опасный человек. Кого не берут другие подразделения, тех отправляют в «Скалу». Там их закрывают в одном помещении, больных и сумасшедших, избивают и ломают психологически. Чтобы боялись своих больше, чем смерти на передовой. Хорошими солдатами они не станут и, вероятно, все погибнут. Исключение, если человек очень хочет жить. Тогда у него нет другого варианта, только отбиваться.

Большинство из тех, кого ловит ТЦК, ненавидит «людоловов» больше, чем российских солдат. Проклинают майдан и задают вопрос: «Может, русские и правда нас освобождают?» Тех, кто сегодня поддерживает киевскую власть, сами же украинцы называют «кастрюлеголовыми». Несколько лет назад за такие слова могли не просто судить, а избить без суда, унизить, заставить извиняться на камеру. Теперь возмущение стало громче.

ЭТО МУСОР

— Украина всегда гордилась тем, что умеет шуметь, протестовать. Но сейчас напуганные облавами люди смогут ли организованно противостоять киевскому режиму или это невозможно?

— Я напомню, что майданная «революция достоинства» была нацистским переворотом. Любой протест против себя эта «революция» не приемлет. Под лозунгами свободы к власти пришла военная диктатура, подпитывающаяся капиталом глобальных и местных элит. Не для того они захватили власть, чтобы позволить сделать с собой то же, что сделали с половиной населения. Но возможна ситуация, когда у людей «упадет планка» и они выйдут против власти. Оружия на Украине полно, его можно купить через интернет, через тюремное сообщество. У многих оно лежит дома. Ситуация пока не дошла до точки кипения, но заметна динамика. Уже сейчас люди большими группами отбивают тех, кого заламывает ТЦК. Стали бить и переворачивать их машины, даже убивать ТЦК-шников.

В одесском СИЗО был скандальный случай, когда туда попал ТЦК-шник. Его приняли… очень плохо, и это было снято на видео. Они ведь не считаются полицейскими, им не положена отдельная тюрьма. А в общей тюрьме их статус в криминальном сообществе… примерно как у насильника-педофила. Как еще отнестись к человеку, который за зарплату отправляет невинных людей на смерть? Выражаясь тюремным языком, это мусор — не по масти, а по образу жизни. Их ненавидят все, независимо от политических взглядов.

Спецкор "Комсомолки" Григорий Кубатьян и Максим Николаюк в студии Радио "Комсомольская правда"

РОССИЙСКИЙ ПАСПОРТ - НЕ ГАРАНТИЯ НАДЕЖНОСТИ

— Украинцы, протестующие против того, что происходит в их стране, так или иначе приезжают в Россию: либо по обмену как политзаключенные, либо пытаются проехать через Европу. Должна ли Россия помочь им адаптироваться?

— Один англоязычный иностранец сказал: «Россия прекрасна, но бюрократия зло». Россия огромна. Но чем больше система, тем медленнее двигается. Еще в киевском СИЗО я написал отказ от украинского гражданства. У меня забрали паспорт, и я приехал в Россию со справкой об освобождении. Все это время жил с удостоверением о предоставлении временного убежища, дающим мало прав. На днях обещают выдать российский паспорт. Жители новых территорий — ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей — получали паспорта очень быстро. Но едут и жители других регионов Украины, а к ним отношение сложное.

— Должна ли Россия привлекать на свою сторону украинцев, испугавшихся войны и уехавших в Европу? Сейчас их угрожают депортировать обратно на Украину. Можем ли мы им что-то предложить и не будет ли в этом опасности для самой России?

— У меня много знакомых киевлян, уехавших в Европу. У них далеко не прозападные взгляды. Они ждут Россию в Киеве. Ждут, когда Россия покончит с бандеровщиной. Скрылись в Европе не столько от войны, сколько от националистического украинского дурдома. Многие из них — образованные советские люди. Не ходят по митингам, не орут за Украину. Работают и терпеливо ждут, когда Россия зайдет на территории, откуда они уехали, чтобы потом из Европы приехать в Россию и через российскую метрополию вернуться к себе домой.

— Что будет, если Европа начнет выдавливать их на Украину?

— Сейчас в Европе их около 5-7 миллионов. У многих из них нет политических взглядов. Они думают о себе, о своей семье. Это обыватели. Они не хотят воевать ни за Россию, ни за Украину. В этом нет ничего плохого. У этих людей есть специальность. Их можно принять, если они захотят приехать сюда. Демографическая ситуация сейчас тяжелая. И люди России нужны.

— А эти люди достаточно надежны? Наверняка многие из них слушали антироссийскую пропаганду, у кого-то родственники в ВСУ. Можем ли мы закрыть на это глаза и принять их?

— Принадлежность к какому-либо гражданству не всегда определяет взгляды человека. В общей массе людей, если сюда захочет проникнуть враг, у него будет чистый телефон и идеальная репутация. В каждой стране уже есть граждане, которые ее не любят. Даже в России есть те, кто готов взрывать что-то, устраивать поджоги.

Когда нас меняли, кроме классических политзаключенных, в нашей группе были обычные люди с российским гражданством. Они жили на Украине до начала СВО и не могли продлить вид на жительство. Они ничего не сделали, но были задержаны из-за гражданства. Их пытались вербовать. Звали в РДК* («Русский добровольческий корпус»*, бандформирование, признанное террористической организацией и запрещенное в РФ - ред.), просили оказать помощь Украине, когда окажутся на российской территории. Так что и российский паспорт — еще не гарантия надежности человека.

РОССИЯ ЕЩЕ НЕ ДОСТАЛА АРГУМЕНТЫ

— Этот год из-за ударов по нашим тылам и НПЗ кажется тяжелее прежних. А в Киеве чуть ли не праздновали очередную «перемогу» над Россией. Как вы сами оцениваете ход СВО?

— Сейчас Россия воюет как воевала Римская империя в свое лучшее время. У России всё хорошо, хотя враг старается выставить всё в худшем виде. Даже распространяет слухи, будто русские бегут из Крыма. Но поводов для тревоги нет. Часто возникают вопросы, почему не уничтожат военно-политическую верхушку Украины, медийных нацистов. На самом деле Россия бьёт и очень сильно. Я знаю, куда она бьет, по каким предприятиям. И, поверьте, наносит гораздо больше урона, чем Украина.

Просто Украина тратит колоссальное число дронов, чтобы ударить по местам, которые дадут большую огласку. По топливным резервуарам, чтобы на картинке дым стоял до неба и пламя было видно издалека. Эти картинки показывают Западу, и они выглядят эффектно. А по сути, ничего серьезного. В Киеве утверждают, что Москва и Петербург горят. Уже сгорели. Выставляют снимки из 90-х: в России унитазов нет, все вязнут в грязи. Пытаются показать, что здесь всё плохо. Но вы сами знаете, как обстоят дела на самом деле. Посмотрите вокруг: люди ходят на работу, ездят на хороших машинах, прекрасные дороги, чистота. Нет таких как в Европе этнических банд, наркодилеров, проституток на улицах. А есть полноценная жизнь.

— Часто говорят, что у Украины преимущество по дронам. Так ли это? Мы замечаем дроны, которые летят сюда, но не видим то, что летит туда. А туда летит, и очень хорошо. Как по вашей оценке будут развиваться события дальше?

— У Украины, кроме дронов, больше ничего нет. Она воюет всем своим потенциалом. А Россия еще не достала главные аргументы. Речь не только об «орешнике» с боевой частью или тактическом ядерном оружии, которое применяется в том числе для расчистки пути для танков и пехоты, что не подразумевает сильного заражения среды. Речь об ударах по украинскому руководству. Раньше таких прецедентов не было. Теперь они есть, после того как США уничтожили аятоллу Хаменеи в Иране и выкрали президента Мадуро в Венесуэле. Ящик Пандоры открыт и ограничения сняты. Думаю, что руководству Украины осталось недолго. А к 2030 году не останется и страны, Украина будет разделена.

*запрещенная в РФ террористическая организация

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