Последнее фото в соцсетях Зарины Назимовой — с ее сыном Ромой

В 18:45 по Москве представитель тайской полиции подтвердил, что найдены тела пропавших в Таиланде россиян из Тюмени — 22-летней Дианы и ее брата, 17-летнего Романа. Останки обнаружили закопанными под эстакадой автомагистрали. Роман погиб от двух выстрелов из пистолета в голову и живот, Диану перед смертью жестоко избили. Тело брата в яму бросили на тело сестры. У тайских журналистов родилось жуткое предположение о том, что девушку закопали еще живой.

Официальная версия полиции, основанная на показаниях арестованных преступников — они решили отобрать у россиян мотоцикл, но те стали сопротивляться и бандиты решили с ними покончить. Однако выглядит это странно: Диана и Рома ездили на арендованном макси-скутере Honda ADV 150, подобные подержанные модели в Тае стоят около $2500 и вовсе не считаются роскошными. Есть в деле и другие странности.

Диана с братом Романом. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

В ЧЕМ ПРИЗНАЛСЯ УБИЙЦА ДИАНЫ И РОМАНА

Выйти на след преступников помогли бдительные тайцы, увидевшие, что подозрительные мужчины зарывают разобранный на части мотоцикл на старом кладбище на окраине Паттайи. По горячим следам удалось задержать двух местных жителей, которые указали на главных подозреваемых — 43-летнегоТхан Кыттхонга по кличке Понг и 39-летнего Тхонгчая Синина. Они ударились в бега, но вчера вечером полиция их поймала.

Задержание двух главных подозреваемых

В Сети разошлись кадры допроса Понга: он сознался на камеру, что застрелил Рому и избил Диану, а тела закопал. На место, которое указал преступник, приехали сотни полицейских и десятки журналистов. Земля под эстакадой покрыта густой растительностью, в которой можно спрятать что угодно.

Понга к эстакаде привезли сильно избитым — на него надели мотоциклетный шлем, скрывавший следы побоев. Убийца еле мог идти, но место, где закопали тела, указал точно. Буквально через полчаса полицейские сообщили прессе трагическую новость: тела Ромы с двумя огнестрельными ранениями и подвергнутой избиениям Дианы нашли на глубине около метра.

За этой лентой - место, где убийцы закопали тела. Скриншот с онлайн-трансляции.

ПОНГ УБИЛ ЕЩЕ И ТАЙСКУЮ СЕМЬЮ ИЗ ТРЕХ ЧЕЛОВЕК

Оказалось, россияне — не единственные жертвы Понга и его подельников. Преступник рассказал, что 6 июля убил еще и тайскую семью из трех человек, отца, мать и дочку, чтобы завладеть их машиной и закопал их тела в другом месте. На момент написания этого материала тайца везли туда.

Журналисты взяли интервью у сестры погибшей тайки: плачущая женщина сообщила, что после исчезновения близких она обратилась в полицию. Но там поисками не занимались до тех пор, пока это дело не пересеклось с делом пропавших россиян.

Понг ворвался в дом тайцев, представившись полицейским из подразделения по борьбе с наркотиками, сказал, что доставит их в отделение, потому что они заподозрены в торговле зельем. Изувер надел на супругов наручники, в это время из магазина вернулась их дочка. Бандит забрал и ее. Всех троих он усадил в их же недавно купленную розовую машину, отвез в глухое место, убил, а машину угнал.

БАНДИТЫ ПОКАЗАЛИ РОССИЯНАМ ПОЛИЦЕЙСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ

Напомним, что Рома и Диана уехали покататься на байке из дома в Паттайе около 4 утра 26 июля. Перед поездкой Диана прислала маме, которая была по делам в Бангкоке, тревожное сообщение: у нее сложилось впечатление, что за ней следят. Однако ребята все равно решили прокатиться. Почему они так беспечно себя повели — загадка. А после выезда из дома девушка написала матери, что ее телефон засек блютус-трекер, который могли использовать для слежки. Последнее сообщение от Дианы, отправленное тревожной кнопкой: URGENT — «Срочно». После этого связь с братом и сестрой пропала.

На их поиски выдвинулась не только полиция — к операции присоединились сотни волонтеров, и местных, и русскоязычных. Искали в водоемах, в джунглях…

Представитель тайской полиции сегодня описал обстоятельства, при которых россияне попали в беду. Преступники преследовали их на своем байке, остановили их мотоцикл и предъявили полицейское удостоверение. Бандит утверждает, что не следил за россиянами, идея завладеть их транспортным средством пришла ему спонтанно, когда он заметил их на дороге. За руль обоих мотоциклов сели похитители, посадив Диану и Рому сзади, отвезли в глухое место и убили. Поняв, что дело получило огромный резонанс, байк решили разобрать и закопать.

Найденный мотоцикл был частично разобран и закопан в землю.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ МОТИВОМ СТАЛА КРАЖА МОТОЦИКЛА?

Тхан Кыттхонг, он же Понг — матерый рецидивист, он сидел в тюрьме за покушение на убийство, похищение ребенка и незаконное хранение и использование оружия. На свободу после последней отсидки он вышел в начале июня этого года.

При обыске дома у Понга нашли наркотики и… взрывчатку, которую, как он объяснил, ему оставил на хранение приятель.

В родной деревне уголовника говорят, что он был лидером местной банды, которая входила в более крупное сообщество. Очевидно, «коллеги» и снабдили его фальшивыми полицейскими документами.

Очевидно, что Тхан Кыттхонг — полный беспредельщик. Однако русская диаспора в Тае обсуждает странные моменты, связанные с делом об убийстве Дианы и Романа.

О первом мы уже сказали — их байк не имел никакой особой ценности. Это дало повод предполагать, что молодые люди могли быть знакомы с похитителями раньше.

Сестра убитой тайской семьи сказала: после выхода из тюрьмы Понг подрабатывал «черным коллектором» — выбивал деньги из должников по указанию неких «старших товарищей». Задержанные подельники изувера на первых допросах сообщили, будто Рома и его сестра задолжали им деньги, поэтому у них и хотели отобрать байк.

Второе непонятное обстоятельство — выезд ребят из дома в столь неурочное время. Зарина объясняла, что так они делали довольно часто, когда им не спалось. И все же, согласитесь, подобная привычка выглядит крайне нестандартно.

Наконец, в соцсетях обсуждают образ жизни Зарины: женщина, переехавшая в Тай из Тюмени семь лет назад, снималась в довольно откровенных роликах, чем она зарабатывала на жизнь, неясно. Диана часто показывалась в ночных клубах и выглядела очень неформально.

Волонтеры же, искавшие брата и сестру, призывают не копаться в жизни семьи. Как бы то ни было, детей россиянки зверски убили. И тайцы, и живущие в Таиланде россияне призывают применить к преступникам смертную казнь, которая действует в стране за особо тяжкие преступления.

Последний пост Зарины в соцсети — фотографии Дианы, Ромы и разбитое надвое сердце.

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