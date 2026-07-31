«Женщина — не человек»: Светлана Немоляева дала отлуп Александру Сокурову, опять дилетантски обругавшему русское кино

Светлана Немоляева Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Отмеченный множеством международных наград режиссер Александр Сокуров, живущий в России, отрицающий СВО и позволяющий себе панибратские обращения к президенту РФ Владимиру Путину, продолжает внутреннюю борьбу. Ушедший в экстремальный эскапизм постановщик, вырастивший целое племя молодых художников, снимающий про Россию неправдоподобные ужасы на потребу западной аудитории, выступил с очередным громким заявлением.

Видимо, ориентируясь на голливудские образчики, Сокуров заметил, что в России якобы существует достаточное количество режиссеров женского пола. Дескать, по мнению постановщика, «женщина — не человек для мира мужчин», поэтому и женского взгляда на мир мы, тут в лапотной России, и не видим. Сложно понять, о каком-таком «мире мужчин» идет речь. Возможно, о мире либерально настроенных русофобов, с которыми дружит петербуржец. Потому что в реальности в нашей стране работает и счастливо себя чувствует и огромное количество актрис, и режиссеров женского пола.

Продюсер, режиссер Анна Меликян. Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Сразу, не задумываясь, навскидку можно вспомнить Наталью Мещанинову, Анну Пармас, Надежду Михалкову, Любовь Львову, Анну Меликян, Валерию Гай Германику, Дарью Чарушу, Наталью Меркулову, Алену Полунину и многих других. В продюсерском и сценарном цехах представительниц прекрасного пола еще больше. Судя по всему, Сокуров, страстно желая выявить очередной изъян родной страны, не изучил матчасть, прежде чем сделать голословное и очень пафосное заявление (что происходит уже не в первый раз).

Актриса и режиссер Надежда Михалкова. Фото: Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

Мужчины-режиссеры как-то постеснялись реагировать на такую благоглупость. А вот народная артистка РСФСР Светлана Немоляева решила ответить.

Режиссер Валерия Гай-Германика.

— И женщин-актрис много: взять хотя бы наш театр, — подчеркнула Светлана Владимировна. — Я могу только похвалиться и ответить Сокурову, что у меня внучка (Полина Лазарева) режиссер сняла фильм, получила награду на фестивале «Короче» за дебют. Я не вижу такого дефицита [женского взгляда в кино]. А в мужчинах вижу. Таких красавцев, которые были раньше, не видать. Как был Янковский, Абдулов, мой муж Саша (Лазарев). Как-то театры обеднели. Но я очень приветствую новых интересных актеров!

Сложно поспорить — фактуру и талант выдающихся советских артистов (в диапазоне от Андрея Миронова и Василия Ланового до Александра Кайдановского и Георгия Буркова) и близко не сравнить с даже самыми одаренными современными артистами. Ну кто поставит в один ряд с величинами, работы которых мы помним до сих пор, даже Евгения Цыганова, Александра Петрова, Ивана Янковского и Юру Борисова — самых дорогих и востребованных теперь актеров?

Немоляева, которой весной 2027 года исполнится 90 лет, напомнила, что в советское время кастинг-директоры активно искали таланты по всей стране.

— Раньше, с чем сталкивалась я и о чем знает Сокуров, была очень правильная система — ассистенты режиссеров ездили по всей стране и искали актеров, находили не только в столицах, но и в регионах, — пояснила актриса. — Не знаю, существует ли сейчас такая практика или питаются только тем, что есть в Москве и Питере?

Как происходит сейчас и почему мы не видим новые и суперталантливые лица? Можно почитать в интервью Сергея Русскина — звезды культовой комедии «Особенности национальной охоты».