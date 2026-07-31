Марину Зудину сравнили с Аллой Пугачевой из-за пластической операции: изменилась до неузнаваемости

На лице Марины Зудиной нет ни единой морщинки. Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Поклонники переживают за Марину Зудину. Достоянием общественности стали свежие фотографии вдовы Олега Табакова. Вот только если б не подпись, то люди актрису так бы и не узнали. До такой степени сейчас она изменилась.

Портретные фото Марины Зудиной, которые она разместила в блоге, смутили поклонников актрисы. Вдова Олега Табакова очень изменилась в последнее время. Люди подозревают 60-летнюю актрису в пластической операции.

Фанаты пишут, что звезда экрана стала неузнаваемой. "Вообще не похожа на себя", "Что-то с лицом пошло не так, к сожалению", "Не похожа на себя", "Была когда-то очень прелестная", - пишут люди.

Отдельные комментаторы обратили внимание на сходство Зудиной с Аллой Пугачевой. Мол, лица обеих артисток теперь - без единой морщинки.

У вдовы Олега Табакова губки бантиком. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Надо отметить, что народная артистка держит себя в отличной форме. Она демонстрирует стройную фигуру. Как-то Зудина говорила: "Стараюсь ухаживать за собой. Хочется быть в форме. Но у меня и генетика хорошая".

Ранее пластический хирург Мадина Байрамукова высказывала предположения о внешности Зудиной. "У Марины, думаю, была подтяжка лба. Поменялось положение бровей, приподнялся наружный уголок глаза. Если смотреть фотографии в профиль, заметно, что кожа в зоне виска чуть перетянута. Плюс в целом овал актрисы поменялся. Думаю, был сделан операционный смас-лифтинг (круговая подтяжка лица). И, скорее всего, подтяжка шеи", - цитирует ее сайт KP.RU.

Обратила она внимание и на губы актрисы: "Посмотрите, как у Марины изменилась верхняя губа. Появился эффект кукольных губ. Однозначно был сделан булхорн (операция, направленная на уменьшение расстояния между губой и носом. - Ред.). Далее было формирование так называемых губ бантиком".

Скорее всего, для увлажнения и цвета кожи Марина делала плазмолифтинг. Под кожу вводят плазму, обогащенную тромбоцитами. Ее получают из венозной крови пациента. Каждый сеанс стоит более 20 тысяч рублей. Возможно, артистка делает и клеточное омоложение экзосомами за 40 тысяч рублей.

Эндоскопический лифтинг может стоить от 400 тысяч рублей до 3 млн рублей. Булхорн - от 200 тысяч до 1 млн рублей. А операционный смас-лифтинг (воздействие на глубокие слои кожи) стоит от 700 тысяч рублей.