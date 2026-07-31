Олеся Железняк родила четверых детей. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Олеся Железняк в единственном браке с актером Спартаком Сумченко родила четверых детей. Старший Савелий окончил Щукинское училище. Ему 23 года. Двое средних мальчиков - Прохор и Фома - учатся в школе. 19-летняя Агафья мечтает стать актрисой, как и родители. На днях звезда "Сватов" показала фото единственной дочери.

Олеся Железняк редко показывает своих детей. Но недавно сделала исключение. Сейчас актриса отдыхает с единственной дочерью Агафьей на море.

Она опубликовала редкое фото с наследницей в своем блоге. Дочь Железняк уже делает первые шаги в профессии. Она пошла по стопам родителей и сейчас учится в Щукинском училище. Звездная мама не раз признавалась, что гордится дочерью и поддерживает ее выбор.

Актриса отдыхает с 19-летней Агафьей на море. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Поклонники пришли в восторг от снимка. Ошеломленные люди отметили, что дочь Олеси выросла настоящей красавицей. "Агафья хороша!", "Какая красотка у вас выросла!", "Неземной красоты ребенок получился!", - пишет публика.

Единственная дочь звезды "Сватов" пошла в артистки. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Напомним, Железняк замужем за актером Спартаком Сумченко. Они повстречались на подготовительных курсах в театральный. Звезда признавалась, что никогда не была востребована у противоположного пола. "Спартак - первый мужчина, который, в принципе, ответил мне взаимностью. Мы познакомились в институте, и он как-то сразу начал за мной ухаживать. Я счастлива, что наша с ним жизнь сложилась именно так", - делилась звезда.

Актриса сама предложила ему пожениться. "Предложение не помню, как он сделал. Спартак убеждает, что ему предложение сделала я. Он раздумывал, наверное, надеялся на встречу с другой девушкой. Когда мы решили пожениться, я плакала несколько дней. Я его до сих пор ревную. Вообще я очень ревнивая во всем. Умею создать невыносимую атмосферу в доме. У мужа есть основания говорить, что я не очень приятный человек", - откровенничала Олеся.

У супругов четверо детей: Савелий (2003), Агафья (2006), Прохор (2010) и Фома (2013). Муж Олеси присутствовал на всех родах и каждый раз не мог сдержать слез. "Я просто люблю его, мне не нужно, чтобы он меня завоевывал. Прекрасно обхожусь без подарков, а цветы приношу из театра", - говорила звезда.

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