Заросший Пореченков и бородатый Кологривый чуть не вспыхнули в мехах на пожаре во время съемок

Фото: «НМГ прокат»

Не перевелось еще на Руси число сериалов и фильмов, посвященных истории Отечества. И любо! Почему бы современному зрителю не напоминать, как есть откуда пошла Русь, сколько побед одержала и жертв принесла, отстраивая государственность и охраняя границы. Другой вопрос, какого качества такое кино?

Вот Константин Буслов, брат Петра Буслова, мастера боевиков («Бумер») и комедийных сериалов («Домашний арест»), уже крепко зарекомендовал себя на исторически-кинематографической ниве. Это он снял байопик «Калашников», одним из первых раскрыв талант Юры Борисова, а еще военную драму «1941. Крылья над Берлином» и блокбастер про оборону Козельска «Злой город».

Теперь постановщик взялся за еще одну не самую известную битву в истории России — времен Ивана Грозного — Молодинскую. Битва с Золотой Ордой у села Молоди, что не так далеко от Москвы, состоялась в 1572 году: тогда русские войска под предводительством князей Михаила Воротынского и Дмитрия Хворостинина сошлись в неравной (у наших воинов было численное меньшинство — но каков дух!) битве с противниками из войска крымского хана Девлета I Гирея, включавшая соединения крымских войск, турецких и ногайских отрядов.

Съемки стартовали еще в прошлом году — зимний блок отсняли в столице, Подмосковье и Тверской области: царские палаты и дома опричников, а также тюремные казематы художники проекта возвели в павильонах «Москино», экстерьер Белокаменной — в живописном Зубцовском районе Тверской области на берегу Волги.

— Мы тщательно воссоздаем декорации наших событий и скрупулезно подходим к работе над костюмами, — подчеркнул Буслов. — Все они шьются персонально для каждого героя — никакого подбора и аренды! Это для нас принципиальный момент. Бисер, жемчуг, парча, горностай, куница, шелк — от царских кафтанов до доспехов и кольчуг воевод со стрельцами, а также многочисленных платьев и убранств главных женских персонажей — все изготовлено вручную. Тоже самое и с реквизитом — пушки, пищали, аркебузы, пистолеты, луки, мечи, наручи, попоны, знамена, иначе уйдет оригинальность, а наш проект - уникальный, штучный!

На лето постановщик оставил съемки батальных сцен с конницей и боевые действия при обороне Гуляй-города. Именно для этого художник Эдуард Галкин возвел гигантское передвижное оборонное укрепление из телег со щитами, соединенных цепями и оснащенных пушками и пищалями. Это сооружение во времена Грозного было собрано по приказу воеводы Воротынского в короткие сроки, что и позволило русскому войску разбить многочисленную вражескую орду. Кроме того, были воссозданы передвижной лагерь орды с шатрами, утварью, коновязью и прочим походным укладом — легко воспламеняемым.

Кто знает, может, для пущего правдоподобия, а, возможно, и по халатности (или с погодой не повезло) на съемках «Молодинской битвы» разгорелся пожар — как и было в Москве в 1571 году, накануне событий, которые и покажет картина. Почти десяток пожарных расчетов (35 сотрудников МЧС и девять машин) понадобился, чтобы потушить горящие декорации. Хорошо, что к тому моменту съемки этого блока были завершены. По крайней мере, так уверяет режиссер.

— Жертв и пострадавших нет — в момент происшествия съемочная группа на площадке отсутствовала, — отрапортовал, как заправский сотрудник МЧС, Константин Буслов. — Угроза жизни и здоровью людей полностью исключена. На момент возникновения пожара съемочный процесс был завершен. Съемки фильма продолжаются в штатном режиме — на другой локации согласно календарно-постановочному плану. График выпуска фильма остается неизменным. До получения официальных заключений мы воздерживаемся от версионных комментариев. Форс-мажорные обстоятельства зафиксированы в установленном порядке. На данный момент пожар ликвидирован, декорация пострадала частично.

Фото: kino-teatr.ru

А ведь могло произойти самое страшное — в проекте заняты суперзвезды! Михаил Пореченков в роскошной шубе и полностью заросший исполняет роль воеводы Воротынского, Петр Рыков — его сподвижника Хворостинина, Никита Кологривый — важного, но вымышленного персонажа Ваську Шатуна, променявший «ментовские войны» на исторические саги Александр Устюгов — Ивана Грозного. На фото со съемочной площадки видно, что все герои действуют в антураже деревянных срубов, что само по себе всегда пожароопасно. Особенно если в кадре пищали и пушки.

Фото: «НМГ прокат»

Константин Буслов уверяет, что малоизвестная широкой публике Молодинская битва чрезвычайно важна для русской истории — и даже сравнивает сражение со Сталинградской битвой.

Фото: kino-teatr.ru

— Битва при деревне Молоди 1572 года по своему историческому значению не уступает событиям Сталинградской битвы в Великой Отечественной, — подчеркивает постановщик. — Впрочем, картина наша не про битву. Она про любовь, а еще она про людей, про их чувства, уклад, нравы и время. Мне нравится снимать костюмные, эпические произведения той далекой эпохи. Непростые времена на Руси: Иван Грозный, Малюта Скуратов, опричнина, нищета простого люда. Лед и пламень, стрелы и порох, любовь и ненависть, зло и добродетель — все будто соединилось в этой сплошной огненной пелене событий тех лет. Об этом наш фильм!

Фото: kino-teatr.ru

Премьера «Молодинской битвы», если никакой другой форс-мажор больше не прервет съемочный процесс, намечена на 4 ноября 2027 года — к 455-летию события.

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