Фото: кадр из видео Минобороны РФ

Минобороны России публикует кадры боевой работы подразделения беспилотных систем 58-й гвардейской общевойсковой армии, входящие в состав группировки «Днепр». Воины соединения ведут непрерывные боевые действия на Ореховском направлении.

«В ходе одной из операций операторы ударных БПЛА обнаружили украинских военнослужащих, занимавших укрытие в опорном пункте, расположенном в лесополосе. Экипаж ударного коптерного FPV-дрона получил задачу на уничтожение цели и оперативно выдвинулся в указанный район», - комментируют кадры в военном ведомстве.

Грамотное взаимодействие разведывательных и ударных расчетов БпС позволяет нашим воинам наносить максимальный урон противнику на линии боевого соприкосновения.

На видеозаписи также можно увидеть четкие действия расчета БпЛА «Молния-2» из состава Воздушно-десантных войск. На кадрах воины «крылатой пехоты» ликвидируют командно-наблюдательный пункт ВСУ в Запорожской области.

Десантники круглосуточно мониторят линию боевого соприкосновения и тыловые районы, передавая разведданные в режиме реального времени. Это позволяет оперативно корректировать артиллерийский огонь и наносить удары по выявленным целям.

Высокая автономность и защищенные каналы связи «Молнии-2» обеспечивают успешное выполнение задач, в том числе на удаленных рубежах. Модификации «Молния-2» оснащаются системами с искусственным интеллектом для автономного захвата и донаведения на цель.

Оператор выделяет объект на экране, после чего дрон переходит в режим самонаведения и продолжает атаку самостоятельно даже при потере связи из-за систем радиоэлектронной борьбы.

Расчеты группировки войск «Днепр» успешно ликвидировали пехоту ВСУ, укрывавшуюся в опорном пункте в Запорожской области

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