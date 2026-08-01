Пел с травмой, жонглировал спецэффектами и почтил память Шатунова: Дима Билан собрал аншлаг на ВТБ Арене

Как выяснилось, чтобы выйти на сцену, Диме Билану пришлось преодолеть дикую боль. Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Дима Билан дал концерт на одном из самых больших стадионов страны - ВТБ Арене, собрав за один вечер 35 тысяч зрителей. Артист презентовал поклонникам новое масштабное шоу «Твой №1». На арене был абсолютный аншлаг. Что и говорить, даже в звездной ложе не на всех гостей хватило билетов, многие наблюдали за двухчасовым шоу Билана стоя.

Главная героиня концерта - шестиметровая сцена, над которой Билан летал и жонглировал всевозможными спецэффектами. Артист спел для зрителей свои лучшие хиты и песни из своего нового альбома.

Ближе к финалу выступлениями артист блеснул спортивным торсом, показав «татуировку» с надписью «извиниcь». Это отсыл к шутливому комментарию Билана, ставшему мемом в соцсетях.

Как выяснилось, чтобы выйти на сцену, Диме пришлось преодолеть дикую боль. Накануне певец вывихнул ногу.

- Мой хирург сейчас сидит и ждет меня в гримерке. Мы обсуждаем, что делать дальше. Об этом я хотел сказать в самом конце. Потому что многие артисты спекулируют этим, чтобы продать билеты. Но система работает по-другому: никаких поблажек себе, а потом рассказать можно,- объяснил репортерам артист.

Ещё одним сюрпризом шоу стало исполнение песни Юры Шатунова «Седая ночь».

- Он был действительно тот самый редкий друг, который не прикидывался другом, который не дарил песен, который не делал подарков, а просто взял и сказал по свойски — по видеосвязи, уже 7 часов шёл разговор: «Пожалуйста, будь внимателен: вокруг тебя могут виться люди, которые могут тебя обмануть»,— тепло вспоминал Шатунова Билан.

А потом спел «Седую ночь» Шатунова, сделав ремейк англоязычного ИИ-кавера, который не так давно стал хитом в соцсетях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Пришлось брать ипотеку»: Билан рассказал о покупке нового дома

«Какая же она невероятная»: певица МакSим впервые вышла на сцену после потери отца

Киркоров с обольстительной блондинкой и помолодевшая Лариса Долина: чем запомнился фестиваль «Звезды Русского Радио»