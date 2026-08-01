«Это угроза национальной безопасности»: беспрецедентный миграционный скандал поставил под угрозу стабильность всего Евросоюза

Трагедия уже унесла жизни по меньшей мере 67 человек Фото: REUTERS.

Испания, а точнее ее маленький анклав на севере Африки Сеута, продолжают переживать самый кошмарный миграционный кризис в своей истории.

За последние сутки из Марокко в город прорвались от 49 до 60 тысяч нелегальных мигрантов, сообщает испанская пресса. Мэр Сеуты Хуан Хесус Вивас заявил, что число прибывших составляет 70% от всего населения города.

За последние сутки из Марокко в город прорвались от 49 до 60 тысяч нелегальных мигрантов Фото: REUTERS.

Трагедия уже унесла жизни по меньшей мере 67 человек, пишет испанская газета El Pais. Мигранты гибли не только при попытке доплыть до испанского анк, но и в давке при прорыве границы.

Мигранты штурмовали границу как по суше, так и по морю. Толпы сметали пограничные ограждения, используя стремянки и перекусывая проволоку инструментами, а также плыли на лодках и даже надувных матрасах, огибая волнорезы.

При этом поток беженцев до сих пор не иссякает: минувшей ночью в Сеуту проникли еще от 300 до 400 человек.

Мигранты пересекают границу с испанским анклавом Сеута Фото: REUTERS.

На марокканской стороне, несмотря на усиленные наряды безопасности, которые сорвали большинство попыток прорыва, минувшей ночью тысячи мигрантов всё же сумели просочиться в приграничный город Фнидек. Впрочем, уже к концу пятницы часть из них начала покидать его самостоятельно.

«Здесь совсем нехорошо. Люди умирают. Я умоляю вас: если вы собираетесь бежать через границу, не делайте этого!», - сказал один из мигрантов, уже решивший вернуться в Марокко. Его слова приводит Reuters.

Снимок со спутника показывает толпы людей, пересекающих испанскую границу между Сеутой и Марокко Фото: REUTERS.

РОКОВОЕ РЕШЕНИЕ

Что же стало непосредственным спусковым крючком для кризиса?

Оказалось, что решение самих испанский властей, а именно Верховного суда Испании, принятое на прошлой неделе.

Суд запретил немедленно возвращать в Марокко мигрантов, которых перехватывают в море при попытке вплавь попасть в Сеуту или Мелилью. Согласно новому механизму, задержанный в приграничной зоне нелегал имеет право сообщить о потребности в защите и дождаться рассмотрения дела.

Испанские солдаты обнаружили мигранта, прячущегося в туннеле на пляже Тарахаль Фото: REUTERS.

Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал происходящее «атакой на территориальную целостность Испании» и в пятницу лично прибыл в Сеуту. Правительство направило в анклав армейские подразделения для усиления местной полиции. Санчес возложил ответственность за кризис на «марокканскую мафию, занимающуюся торговлей людьми».

По мнению испанского правительства, этим решением и воспользовались преступные сети, занимающиеся торговлей людьми. Они якобы распространили молниеносно эту новость и подстрекали людей к бегству в Испанию.

ИСПАНИЮ ИСКЛЮЧАТ ИЗ ШЕНГЕНА?

По последним официальным данным испанской полиции и миграционных органов, тысячи мигрантов уже вернулись обратно в Марокко. Но реальное число марокканцев, кто все еще остаётся в Сеуте, подсчитать попросту невозможно. Город превратился в водоворот людей.

В остальной Европе стремительно отреагировали на испанский миграционный провал.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони объявила о временной приостановке действия Шенгенского соглашения с Испанией. Министерство внутренних дел страны распорядилось о закрытии морских и воздушных границ с Испанией. По словам Мелони, эта мера будет действовать столько, сколько потребуется. Решение было принято на совещании в МВД Италии на основании докладов Комитета по анализу миграции.

Испанские солдаты в военном автомобиле Фото: REUTERS.

Франция, в свою очередь, стянула к границе с Испанией четыре подразделения сил быстрого реагирования, самолеты и беспилотники. Кроме того, в пять раз увеличено число полицейских на границе с Испанией. Решение принято на фоне опасений, что поток мигрантов из Сеуты может двинуться дальше вглубь Европы.

К позиции Италии присоединились и другие страны ЕС: Финляндия, Нидерланды, Дания, Чехия и Швеция. Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен заявила:

«Испания полностью провалила защиту внешней границы Шенгенской зоны от вторжений. Так продолжаться не может», - заявила Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен.

Большую группу мигрантов сопровождают к границе Испании Фото: REUTERS.

Даже глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен не стала защищать испанские власти и потребовала «молниеносной высылки» нелегалов из Сеуты.

На данный момент Испания и Марокко договорились объединить усилия для восстановления контроля на приграничных территориях и возвращения мигрантов обратно. Но очевидно, что многие из них останутся в Сеуте и будут стремиться пробиться дальше в Европу. Ведь ширина Гибралтарского пролива, отделяющего анклав от европейского континента, здесь — меньше 50 километров.