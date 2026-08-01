Зеленский показал слабость: на Украине началась настоящая схватка за кресло лидера

После увольнения Федорова позиции Зеленского значительно ослабли Фото: REUTERS.

Среди всех интриг, которые в эти дни разыгрываются в Киеве, главная и долгоиграющая – это борьба за кресло министра обороны, которая длится уже больше месяца. Зеленский не просто уволил Михаила Федорова с этой должности. Он всячески демонстрирует, что не вернет ему это кресло ни за какие коврижки.

Буквально вчера он это в очередной раз подтвердил, сделав кадровые перестановки в СНБО Украины. Своим указом Зеленский вывел из состава Совета по национальной безопасности и обороне экс-министра обороны Федорова и экс-главкома ВСУ Сырского, а также экс-премьер-министра Юлию Свириденко и бывших министров – экономики Алексея Соболева и доходов и сборов Александра Клименко. Вместо них в обновленный состав совета вошли новый главком ВСУ Михаил Драпатый, премьер-министр Украины Сергей Корецкий, глава МВД Иван Выговский, министр экономики и окружающей среды Александр Кравченко, первый зампредседателя Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Поклад, министр юстиции Украины Денис Маслов и врио министра обороны Евгений Хмара.

Все эти перестановки не просто фиксируют произошедшие изменения, а закрепляют их. Если бы украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский допускал бы хотя бы теоретически возвращение Михаила Федорова не просто в его команду, а на какой-то ответственный пост, связанный с оборонной промышленностью, тем паче, в кресло министра обороны, ему бы не стоило так показательно выводить экс-министра из состава СНБО. Этим указом «просрочка» показывает, что если и готов видеть Федорова в составе правительства, то только на какой-либо малозначительной должности. На которую Федоров априори не согласится.

Федоров согласен вернуться только на место министра обороны Фото: REUTERS.

Федоров, в принципе, и сейчас продолжает утверждать, что готов вернуться только в одно-единственное кресло – главы военного ведомства Незалежной. И его продолжают поддерживать западные СМИ и украинские НКО, порожденные структурами Джорджа Сороса*. Вчера несколько тысяч человек прошли маршем по Киеву в защиту Михаила Федорова с требованием восстановить его в должности. Аналогичные марши и акции протеста, которые в середине уходящей недели вроде бы поутихли, словно получили к ее концу второе дыхание. Или, не исключено, дополнительное финансирование. После чего эти акции вновь обрели массовый характер, причем, в разных городах.

К новому раунду войны за и против Федорова подключились и СМИ, как украинские, так и зарубежные. Одни из них размещают разоблачительные тексты, что Федоров боролся с коррупцией команды Зеленского и самого «просроченного». Другие пишут, что Федоров сам является коррупционером и проводил сходки своих сторонников под здравицы «седьмому президенту Украины Мише Федорову», а откаты от оружейных контрактов он безбожно присваивал себе на будущую президентскую кампанию.

Противостояние, как оказалось, и не думает прекращаться.

Зеленский ясно дал понять Федорову, что кресло министра обороны ему не светит Фото: REUTERS.

Оно захватывает уже не только самих дуэлянтов, но и членов их команды. Растут и множатся слухи, что антикоррупционные органы НАБУ и САП, выступающие на стороне Федорова, готовятся предъявить обвинение в коррупции главе фракции «Слуга народа» Давиду Арахамии, который является противником экс-министра обороны. Правда, «пидозру» ему, в силу депутатского статуса Арахамии может предъявить только генпрокурор Украины, а он ныне – абсолютная креатура Банковой Зеленского.

Понятно, что Зеленский не может уступить в этой войне, потому что это борьба не за кресло министра обороны, а за то, кто будет управлять Украиной, причем не в будущем, победив на выборах президента, а уже сейчас – Зеленский или тандем Федорова-Драпатого. Если Зеленский даст слабину, то армия его уже не будет слушать, а сейчас в Незалежной кто управляет армией, тот и правит на Украине. Зеленский хочет закончить борьбу с Федоровым на своих условиях, но не может. А Федоров может прекратить схватку, пойдя на условия «просроченного», но явно не хочет это делать.

Но, вне зависимости от исхода этой дуэли, уже можно сказать, что позиции Зеленского на Украине ослабли. Еще пару лет назад или даже год ситуации с «мятежом» министра не могло возникнуть в принципе. Это бы однозначно трактовалось всем как измена и предательство. А сейчас, пусть и при поддержке Запада, которому, что уж греха таить, наглый и «просроченный» попрошайка надоел хуже горькой редьки, нашлись и «мятежники», пусть и простимулированные, но, что еще важнее, нашлись и лидеры «мятежа». И нынешний Зеленский не может одним движением руки прекратить этот «мятеж», что говорит о его реальной слабости.

Так, смотришь, еще немного, и его могут и попытаться скинуть … Естественно, если Запад разрешит.

*признаны Минюстом РФ нежелательной организацией

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