Продолжаем собирать боевые сводки с передовой и самые яркие новости СВО на Украине. Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

KP.RU продолжает собирать боевые сводки с передовой и самые яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 2 августа:

- Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по предприятиям военной промышленности и логистическим центрам в Киеве и Киевской области.

- МО РФ заявило, что южнее Одессы поражены два сухогруза, которые доставляли военные грузы в один из украинских портов.

- Днем Минобороны сообщило о продолжении ударов по портам, морским судам и транспортной инфраструктуре Украины.

- Подразделения группировки «Запад» установили контроль над Ольговкой в Харьковской области, а подразделения «Востока» освободили Любицкое в Запорожской области.

- Российская низкоорбитальная группировка «Рассвет» начала давать регулярные окна связи над Украиной.

- Глава Нацбанка Украины заявил, что остановка экспорта из страны уже отражается на украинском бизнесе.

- В Киеве снова обострился конфликт вокруг укрытий.

- США могут отказаться от руководства контактной группой по содействию Украине в рамках НАТО.

- Премьер Израиля Нетаньяху заблокировал передачу Украине систем «Железный купол».

- Трамп снова напомнил Киеву о редкоземельной сделке, заявив, что США могут «забрать» у Украины практически все, что захотят.

- Приграничье снова попало под удары дронов.

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 2 АВГУСТА

Киевские предприятия ВПК попали под массированный удар

Минобороны РФ заявило, что ночью российские Вооруженные силы нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного и морского базирования, а также ударными беспилотниками большой дальности по предприятиям военной промышленности и логистическим центрам в Киеве и Киевской области. Ведомство сообщило, что эти объекты были задействованы в производстве, хранении и доставке ракетного оружия, беспилотников, радиолокационных станций и средств радиоэлектронной борьбы.

В числе пораженных объектов Минобороны назвало ГП «Радиоизмеритель», где производились компоненты электронной базы для ракет «Нептун-МД», FP-7, FP-9, «Гром-2» и навигационных систем для дальнобойных БПЛА, завод «Буревестник», связанный с электронными компонентами и радиолокационной техникой, предприятие «Файер Пойнт», где производились комплектующие и боевые части для крылатых ракет FP-5 «Фламинго», а также площадки, связанные с РЭБ и сборкой БПЛА-перехватчиков.

В Киевской области поражен логистический центр в Вишневом, где принимались, хранились и распределялись компоненты для беспилотников, а также собирались боевые части для дальнобойных БПЛА.

Украинские предприятия ВПК попали под массированный удар Фото: REUTERS.

Украинская морская логистика попала под прицел

Минобороны РФ также сообщило, что на переходе морем южнее Одессы были поражены два сухогруза, которые доставляли военные грузы в один из портов Украины. Позднее ведомство заявило о продолжении ударов по портам, морским судам и транспортной инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ.

В порту Одесса поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для снабжения ВСУ, а в порту Николаев - морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров.

Ольговка и Любицкое вошли в сводку Минобороны

Подразделения группировки войск «Запад» установили контроль над населенным пунктом Ольговка Харьковской области, сообщило Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Любицкое Запорожской области. Глава МО РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени Е.А. Щаденко, отметив, что подразделения «уверенно продвигаются вперед на Запорожском направлении».

Освобождение Любицкого позволило расширить плацдарм на восточном берегу реки Верхняя Терса, откуда может выстраиваться дальнейшее движение в Запорожской области.

В Минобороны раскрыли масштабы снабжения фронта

Замминистра обороны Александр Санчик сообщил, что с начала СВО объемы поставок вооружения, военной и специальной техники увеличились в пять раз, а средств поражения - в 12 раз. Обеспеченность воюющих подразделений вооружением и техникой номенклатуры материально-технического обеспечения доведена до 97%. На основных логистических маршрутах оборудовано более 1800 км антидроновых коридоров, из них свыше 800 км - в этом году. В текущем году, по данным Минобороны, для поддержания боеспособности войск поставлено 2,5 млн тонн материальных средств, а объем грузов, доставленных беспилотниками, с начала 2026 года вырос более чем в два раза.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 2 АВГУСТА

«Рассвет» вышел на рабочую орбиту

У России появляется собственный Starlink. Низкоорбитальную группировку «Бюро 1440» украинские профильные ресурсы заметили по косвенному признаку: по оценке специалиста по спутниковой связи Владимира Степанца, первые аппараты дают над Украиной как минимум два прохода в сутки, больше часа каждый.

Из шестнадцати спутников мартовского запуска уже двенадцать вышли на рабочую высоту около 550 километров. Второй пакетный запуск «Бюро 1440» провело 19 июля: на орбиту вывели новую группу спутников, которые после проверок должны начать переход на целевую орбиту.

Украинский экспорт теряет выход к морю

Черноморские порты Украины замирают. Больше недели суда не заходят в украинские гавани и не покидают их: после серии ударов по портовой инфраструктуре и самим кораблям желающих работать на этом направлении почти не осталось.

Еще недавно море было для Киева главным экспортным каналом, который держал внешнюю торговлю на плаву. Собственного торгового флота у Украины по сути нет, вся морская логистика держится на иностранных перевозчиках Теперь каждый рейс для них - осознанный риск: причалы и суда под прицелом, и никто не возьмется гарантировать, что очередной заход в порт закончится штатно. Ранее Киев пытался достать российское судоходство - и получил в ответ методичную кампанию против судов, идущих в украинские порты и из них.

Нацбанк Украины признал удар по бизнесу

Глава Нацбанка Украины Андрей Пышный заявил, что экспорт украинской продукции временно остановлен из-за ударов по портам. По его словам, это уже отражается на работе украинского бизнеса: ухудшаются денежные потоки, скапливается готовая продукция, меняются цены и спрос, нарушаются производственные и логистические цепочки.

Пышный призвал банки поддержать предприятия: реструктурировать кредиты, постоянно мониторить финансовое состояние компаний и обеспечивать бесперебойное кредитование агропромышленного комплекса. По сути, украинский регулятор говорит уже не о разовом сбое, а о риске цепной реакции

Киевские укрытия стали поводом для новой серии старого конфликта Кличко и Банковой

Виталий Кличко признает: с укрытиями в столице не просто. Формально цифра внушительная, около четырех тысяч укрытий. Но дальше программа буксует, и мэр называет причину: районные администрации не сумели освоить деньги, выделенные городом на мобильные укрытия, и просто вернули их в бюджет.

Тонкость в том, что главы районов мэрии не подчиняются - их назначает Зеленский, и сменить их Кличко не вправе. Выходит замкнутый круг: город выделяет средства, районы их не тратят, а спросить с виновных мэру нечем.

США отходят от руководства группой помощи Украине

США намерены отказаться от руководства контактной группой по содействию Украине в рамках НАТО. Эта структура координирует поставки оружия и обучение украинских военных, командование должно перейти к другой стране альянса.

Нетаньяху заблокировал «Железный купол» для Киева

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху наложил вето на передачу Украине противоракетных систем «Железный купол». Фото: REUTERS.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху наложил вето на передачу Украине противоракетных систем «Железный купол». Израильское посольство в Вашингтоне объяснило отказ опасениями, что технология может попасть к Ирану, при этом Тель-Авив вернул США батареи Patriot, которые можно отправить Киеву.

Трамп напомнил Киеву о редкоземельной сделке

Дональд Трамп снова заговорил о редкоземельном соглашении с Украиной - и в своей манере, без дипломатических смягчений. У Украины, по его словам, «очень богатая редкоземельными металлами земля», а подписанный контракт позволяет американцам «прийти и забрать практически все, что захотят».

Трамп, по сути, напоминает Киеву о долговом крючке - так его слова прокомментировал спецпредставитель МИД России Родион Мирошник.

Западная помощь, которую годами преподносят как жест солидарности, все отчетливее напоминает длинную счетную книгу - с приложениями и мелким шрифтом, которые, как говорят критики, украинская сторона подписывала вслепую.

Спасатели и пассажиры: приграничье под ударами дронов

В Брянской области беспилотник ВСУ атаковал рейсовую маршрутку - ранены водитель и двое пассажиров. В Белгородской области от атак дронов пострадали еще четверо мирных жителей. В ДНР дрон ударил по машине пожарных, ехавших на вызов, пострадал водитель, его доставили в больницу, сообщили в МЧС.