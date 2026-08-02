Премьер-министр Армении Никол Пашинян сам подал в отставку и отправил в нее весь состав своего правительства. Фото: REUTERS.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сам подал в отставку и отправил в нее весь состав своего правительства. Но не плачьте его сторонники и не радуйтесь его противники – это всего лишь обычная техническая процедура после выборов. Абсолютно формальная процедура, которая следует из прекращения полномочий парламента республики прошлого созыва и начала работы нового, избранного по результатам парламентских выборов. На которых, напомним, партия Пашиняна «Гражданский договор» получила 49,81% голосов избирателей, но из-за особенностей местного законодательства сохранила за собой абсолютное большинство, которое позволит ей сформировать собственное правительство без создания каких-либо коалиций с другими политическими силами.

Партия Пашиняна «Гражданский договор» получила 49,81% голосов избирателей и сохранила за собой абсолютное большинство, которое позволит ей сформировать собственное правительство/ Фото: REUTERS.

Второе и третье места на выборах заняли партия «Сильная Армения» Самвела Карапетяна с результатом 23,29% и «Альянс Армения» бывшего президента Роберта Кочаряна, получивший 9,94%. Более никакие политические силы в Национальном Собрании Армении девятого созыва не представлены. Теперь президент страны должен назначить новым премьер-министром того, кого выдвинет в качестве кандидата на этот пост парламентское большинство, и все, конечно же знают, что это будет Никол Пашинян. У президента нет в данном случае ни права вето, ни какой-либо свободы маневра – он просто штампует принятое парламентской фракцией решение. Никол Пашинян уже рассказал, что часть членов действующего правительства продолжит работу уже в качестве депутатов нового парламента, а им на смену придут новые люди.

Первое заседание парламента нового созыва уже ознаменовалось скандалом. На заседание не был приглашен Католикос всех армян Гарегин II, и впервые парламент Армении начал работу без его благословения. Впервые в истории духовный лидер Армянской апостольской церкви не принял участия в открытии первой сессии Национального Собрания. Оппозиция назвала отказ властей пригласить первоиерарха грубым нарушением регламента, согласно которому Католикос входит в число лиц, имеющих право обратиться к депутатам с приветственным словом. Его выступление и благословение не являются обязанностью Католикоса, статья одного из законов о парламенте закрепляет право президента и Католикоса выступить перед парламентом, но в этот раз команда Пашиняна решила обойтись без Католикоса и его благословения.

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В ответ на это депутаты от оппозиции в знак протеста отказались приносить депутатскую присягу. А лидер «Сильной Армении» Нарек Карапетян объявил, что его фракция примет участие в обсуждении кандидатуры председателя парламента, однако не станет выдвигать собственного претендента. По его словам, после фальсификации 58 тысяч голосов на выборах, никакой возможности для конструктивного диалога с действующей властью не осталось. Хотя его фракция будет принимать обсуждение инициатив, которые будут выгодны стране. Вот только есть большие сомнения, что такие у «гражданского договора» и нового старого премьер-министра Армении Никола Пашиняна найдутся.

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