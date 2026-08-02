Фото: кадр из фильма Андрея Кончаловского "Одиссей", 1997 год

А вы думали, что Кристофер Нолан открыл Америку? Конечно, британский режиссер — тот еще визионер, и все же к тяжеленной поэме, авторство которой приписывают Гомеру, подступался до лета 2026 года не один постановщик. В обзоре «КП» лишь несколько ярких и неожиданных экранизаций. Некоторые из них, правда, «бесславно умчали бури отсюда».

«Воины» (1979)

На первый взгляд может показаться, что американский боевичок из 70-х никакого отношения к «Одиссее» не имеет. Но это только на первый взгляд. Картина от Уолтера Хилла — сценариста культовой саги «Чужой» — выпустил фильм про банды Нью-Йорка задолго до Мартина Скорсезе. Сюжет посвящен банде «Воины», которая отправляется (в поход) на большую стрелку ОПГ в Бронксе. Там и гибнет главный авторитет современного Вавилона, то есть Нью-Йорка, Сайрус. В этом обвиняют «воинов», которым приходится возвращаться домой, отбиваясь от нападков конкурентов. Так при чем тут Пенелопа, Афина и Телемах? А, главное, Лев Толстой?

«Воины», 1979 год Фото: кадр из фильма.

Дело в том, что сценарист Сол Юрик создавал сценарий на основе произведения древнегреческого писателя Ксенофонта «Анабасис Кира» (так же известном как «Поход вглубь моря») — там описано, как десятитысячный греческий отряд возвращается домой после неудачного похода в Персию. Примерно как и Одиссей со своей бригадой — сквозь неизведанные территории, бои и мимо страшных обитателей. Именно и «Одиссеей», и «Анабисом», близкими по духу и композиции, вдохновлялся Лев Николаевич Толстой. После написания «Войны и мира» он увлекся сюжетами так, что прочел Гомера в подлиннике, а Ксенофонта в переводе: «Живу весь в Афинах, во сне говорю по-гречески».

Из письма Фету (декабрь 1870 г.):

«Получил ваше письмо уже с неделю, но не отвечал потому, что с утра до ночи учусь по-гречески…Невероятно и ни на что не похоже, но я прочел Ксенофонта и теперь à livre ouvert (с листа) читаю его. Для Гомера же нужен только лексикон и немного напряжения. Ради бога объясните мне, почему никто не знает басен Эзопа, ни даже прелестного Ксенофонта, не говорю уже о Платоне, Гомере, которые мне предстоят. Сколько я теперь уж могу судить, Гомер только изгажен нашими взятыми с немецкого образца переводами. Пошлое, но невольное сравнение: отварная и дистиллированная теплая вода и вода из ключа, ломящая зубы, с блеском и солнцем и даже со щепками и соринками, от которых она еще чище и свежее».

«О, где же ты, брат?» (2000 г.)

«О, где же ты, брат?», 2000 год Фото: кадр из фильма.

Мастера черного юмора и бытописания беспощадной провинциальной уголовщины братья Коэны тоже не гнушались подглядывать к Гомеру. Сатирическая и абсурдистская сага «О, где же ты, брат?», где главные роли сыграли Джордж Клуни, Джон Туртурро и Тим Блейк Нельсон, показывает поход троих карикатурных каторжников на юг во времена активной расовой сегрегации и Великой депрессии в США. Конечно, там куча отсылок к гомеровской поэме: есть и мотив возвращения, и соединения с семьей, и встреча с циклопом (одноглазый продавец), и слепой пророк, и пение сирен, и многое другое. Главного героя и организатора побега, которого сыграл Клуни, зовут Улисс: это и римское имя Одиссея, и очевидная отсылка к названию самого известного литературного переложения «Одиссеи» — «Улиссу» Джеймса Джойса.

"Джентльмены удачи", 1971 год Фото: кадр из фильма.

Кстати: а может и «Джентльмены удачи» Виктория Токарева подсмотрела у автора «Одиссеи»? Ведь Доцент, Косой и Хмырь, а также примкнувший к ним Василий Алибабаевич, тоже ведь совершают поход — то есть побег в Москву из узбекской колонии: исторические земли Согдианы, где ступала нога Александра Македонского, покорившего не только Египет, Сирию и Малую Азию, но и ту самую Грецию.

«Губка Боб Квадратные Штаны» (2004)

Что смешного? Никогда не задумывались, откуда вообще взялась фабула?

Фото: кадры из фильмов "Губка Боб Квадратные Штаны" (2004)/ "Одиссея" (2026)

После серии мультиков про желтую губку, живущую на дне океана, в 2004 году вышла полнометражная картина «Губка Боб — квадратные штаны». Там по-новому осмысляется не только частная история царя Итаки, но и другой древнегреческий фольклор. «Одиссея» становится отправной точкой для сюжета, в котором Губка Боб и его верный друг Патрик пытаются расследовать пропажу короны у короля Нептуна. Для этого они и отправляются в символическое странствие. Там есть и условная Афина, направляющая Боба, как Одиссея (принцесса Минди), есть и «Циклоп», который похищает морских обитателей (аквалангист), есть и гиганты, что в разы больше главных героев.

Фото: кадры из фильмов "Одиссея" (2026)/"Губка Боб Квадратные Штаны" (2004)

Словом, после выхода нолановской «Одиссеи» в интернете уже есть целые подборки склеек, где кадры голливудской эпопеи сравнивают с «плагиатом» из «Губки Боба».

«Возвращение Одиссея» (2024)

Итальянский режиссер и бизнесмен Уберто Пазолини, которому в 2027 году стукнет 70, тоже обращался к древнегреческому сюжету — и не так давно. Однако он отошел от пошагового обслуживания сюжета, как было в итало-португало-французском сериале «Одиссея» (2013) Фредерика Аземара, а выбрал обратную композицию.

В этой экранизации, где Одиссея сыграл Рэйф Файнс, а Пенелопу — Жульет Бинош, показана альтернативная реальность, в которой возвращение служит отправной, а не финальной, точкой для главного героя. Главное испытание для царя Итаки — не циклопы и нимфы, а поиск себя в изменившимся до неузнаваемости мире, в который он после долгого отсутствия, очевидно, не вписывается. Так за что он бился всё время, что прорывался домой?

БОНУС: АНДРЕЙ КОНЧАЛОВСКИЙ

Да, да, брат Никиты Михалкова и автор множества отмеченных и в Европе, и в США картин тоже обращался к архетипичному гомеровскому сюжету. Андрей, точнее, тогда еще Андрон Кончаловский в 1997 году выпустил за 40 миллионов долларов мини-сериал «Одиссей», завоевавший «Эмми» за выдающуюся режиссуру и побивший рекорды телесмотрения в США на канале NBC. Продюсером проекта стал Фрэнсис Форд Коппола, он же, к слову, прислал и сценарий русскому режиссеру. Однако литературный материал был переписан Кончаловским (блестящим сценаристом, к слову) вместе с Крисом Солимайном — так получилась свободная фантазия на тему «Одиссеи».

Фото: кадр из фильма "Одиссея", 1997 год

— В моей «Одиссее» соединены культуры микенская (которая сама по себе есть слияние культур Малой Азии и Египта), парфянская, малоазийская, возникшая между Тигром и Ефратом (где, по некоторым версиям, и помещался Эдем), эллинская, включавшая в себя огромное количество культур и языков, — объяснял в мемуарах постановщик. — Попав к Цирцее, Одиссей оказывается в мире культуры египетской, а когда он у Калипсо, то это почти Марокко — культура берберо-арабских племен.

Главного героя у Кончаловского сыграл американец с итальянскими корнями Арманд Ассанте («Судья Дредд») — весьма темпераментный и требовательный.

— Он врывается ко мне и говорит: «В следующий раз я тебе набью морду и выбью все зубы, если ты остановишь мои съемки, я клянусь тебе!», — вспоминал Кончаловский. — Я хохочу. Потом он приехал на озвучание, страшно нервный. Он говорит не как Одиссей, он говорит, как бруклинский итальянец, как Джо Пеши (актер, игравший у Скорсезе бандитов в «Бешеном быке» и «Славных парнях» — Авт.), это не одиссеевский разговор. Это должно быть на мидлатлантик, классика. Я взял и все дубли с ним замедлил. После этого наложил на эти дубли другого артиста. Зову Арманда и показываю ему, говорю: «Тебе нравится?» Он говорит: «Нравится, но это не я». Я говорю: «Это не ты. Но должен быть ты». И он сделал все как надо, понял многие вещи обо мне, чего он, может быть, не понимал, и мы стали очень близкими друзьями!

Кстати, мать главного героя Антиклею сыграла настоящая греческая актриса Ирэн Папас, которая еще в 1968 году сыграла жену царя Итаки Пенелопу в картине «Приключения Одиссея» Франко Росси.

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