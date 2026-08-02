В испанский анклав из Марокко прорвались около 70 тысяч нелегальных мигрантов Фото: REUTERS.

Ситуация в расположенном в Северной Африке испанском городе Сеута, куда на днях прорвались около 70 тысяч нелегальных мигрантов с Черного континента, постепенно приходит в норму. Силы местной Гражданской гвардии при поддержке срочно переброшенных в город армейских подразделений прочесывают кварталы, вылавливая сотни «пришельцев», спрятавшихся под мостами, на крышах домов и даже в трубах подземного коллектора, чтобы выдворить их за городские пределы. К середине воскресенья еще не пойманными в Сеуте оставались примерно 1500 нелегалов.

Мигранты приплыли на надувных кругах Фото: REUTERS.

Миграционный кризис в Сеуте

Кошмар начался 30 июля, когда несметные толпы в основном молодых парней из Марокко, Алжира и стран к югу от Сахары бросились штурмовать Сеуту по суше и вплавь через морской залив, чтобы проникнуть в город, находящийся под юрисдикцией Испании, и просить там убежища в ЕС. Этот небольшой анклав площадью 18,5 кв км на североафриканском побережье был завоеван испанцами еще 450 лет назад. Со всех сторон он окружен территорией Марокко, от основной страны его отделяют 25 км Гибралтарского пролива.

Подобные атаки случались и раньше, но нынешний «набег» африканцев превзошел по масштабам предыдущие. В течение трех дней все новые потоки мигрантов вливались в город через смятые границы. Многие пытались доплыть до Сеуты на подручных средствах - надувных матрасах, автомобильных покрышках и спасательных кругах. По меньшей мере 67 человек утонули, так не сумев добраться до заветного берега. Многие из тех, кто в город все же проник, бросились грабить магазины и курочить припаркованные автомобили. Были случаи, когда в поисках денег и еды, непрошеные гости врывались в жилые дома.

Испания направила на остров войска Фото: REUTERS.

«АБСОЛЮТНЫЙ ХАОС»

Кризис спровоцировало недавнее решение Верховного суда Испании, запретившее немедленно выдворять из Сеуты нелегальных мигрантов. Теперь каждый из них получил право запросить убежище. Одновременно в самой Испании легализовали полмиллиона уже живущих там без документов уроженцев Африки. Этим немедленно воспользовались организаторы незаконной переброски беженцев в Европу. Они распространили в соцсетях сообщения, что теперь через Сеуту можно почти гарантированно попасть в Евросоюз.

Глава Ассоциации Гражданской гвардии Сеуты назвал происходящее «абсолютным хаосом» и полным крахом системы охраны границы. Однако Мадрид ввел режим ЧС лишь на третьи сутки, когда после погромов в городе запылали пожары. Король Испании Филипп VI выразил свою «озабоченность и недовольство» в связи с тревожными событиями и потребовал принятия необходимых мер.

Спрятавшихся от депортации мигрантов отлавливают солдаты Фото: REUTERS.

Власти оперативно откликнулись, протянув через залив вдоль берега специальный плавучий барьер. Его высота над водой достигает 70 см, и еще примерно на метр заграждение уходит в глубину. Гражданской гвардии подбросили дополнительные катера, чтобы следить за обстановкой.

В ЕВРОПЕ НЕ ДОВОЛЬНЫ

На случившееся очень нервно отреагировали другие европейские государства, опасающиеся, что теперь через «испанскую дыру» в Старый Свет хлынут новые волны нелегальных мигрантов. Франция и Италия сообщили, что готовы ужесточить контроль для прибывающих из Испании, а то и совсем закрыть для них границу. Глава итальянского МИД Антонио Таяни и вовсе обвинил испанское правительство в «поощрении торговли людьми». Забеспокоились даже в далекой от Сеуты Скандинавии: шведы и финны потребовали временно приостановить участие Испании в Шенгенском соглашении. Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен написала в сети Х: «Так продолжаться не может. Страны, которые не выполняют свои обязательства по защите внешней границы, не могут быть членами Шенгенской зоны».

Войска сопровождают тысячи нелегалов до границы, чтобы вернуть их на родину Фото: REUTERS.

Британская пресса назвала кризис в Сеуте «тревожным сигналом» для нового премьер-министра страны Энди Бернема. «Британия с ее мягким подходом к вопросам предоставления убежища, бесплатным жильем и социальными пособиями неизбежно станет следующей целью, что представляет собой колоссальную угрозу безопасности», - пишет The Sun. - «Если Бернем не проявит жесткость, он рискует оказаться в эпицентре собственного миграционного кризиса».

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