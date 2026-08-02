Драпатый начал зачистку в рядах украинского генералитета Фото: REUTERS.

Еще недавно, говоря о кадровых перестановках в военном командовании ВСУ, украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский важно вещал: «Приоритет для реальной способности ВСУ выполнять оборонные задачи – это практический, эффективный процесс мобилизации». Мы же примерно тогда же писали, что замена на посту главкома ВСУ Сырского на Драпатого неминуемо вызовет логичную смену в высшем командном составе украинской армии. Поскольку среди генералов были не только сторонники Драпатого, но и достаточное количество обладателей лампас на шароварах из команды Сырского, новому главкому волей-неволей придется в первую очередь заняться «чисткой рядов», заменяя сторонников прежнего главкома на своих преданных нукеров. И делать это ему придется еще до того, как заниматься военным планированием, разработкой операций и непосредственным руководством войсками.

Собственно говоря, так оно и получилось. Зеленский назначил только самого главкома и начальника Генштаба ВСУ, а расчистку остальных конюшен предоставил делать уже им самим. И Драпатый принялся за дело, что называется, засучив рукава. 26-го июля в соцсетях появилось сообщение от имени Драпатого о начале аудита в украинской армии, но оно тут же было опровергнуто под предлогом того, что этот аккаунт не принадлежит главкому. Однако, как сообщил агентству ТАСС источник в российских силовых структурах, к настоящему моменту Драпатый отправил в отставку шестерых генералов и одного полковника.

- Чистка в рядах ВСУ. На днях Драпатым были освобождены от занимаемых должностей бывший замглавкома Андрей Лебеденко и главный тыловик ВСУ Владимир Карпенко. Кроме того, также были уволены и планируют поступления в адъюнктуру генерал-майор Игорь Палагнюк - бывший начальник главного управления доктрин и подготовки Генштаба ВСУ, генерал-майор Андрей Малиновский - командующий ракетными войсками и артиллерией (РВиА), который одновременно является замкомандующего сухопутными войсками, - сообщил источник.

В отставку отправилось ближайшее окружение Сырского Фото: REUTERS.

Особо обращают на себя внимание Лебеденко и Карпенко. Первый являлся, по сути, «дублером» Сырского, был в курсе его оперативных замыслов, планировал операции вместе с бывшим главкомом и находился в курсе, какие соединения и, главное, для чего находятся в определенных местах или передислоцируются в другие, и какие задачи перед ними поставлены. Переоценить роль и функции Карпенко тоже невозможно: тыл в современной войне – это буквально кровь и воздух для армии, снабжение боеприпасами, продовольствием и снаряжением, а логистика в условиях нынешних боевых действий еще важнее, чем во всех предыдущих войнах. С другой стороны, тыл – это гигантские деньги и прочие ресурсы, до которых всегда охочи генералы. Как говорил легендарный русский военачальник Александр Васильевич Суворов, «любого интенданта после двух лет службы можно вешать безо всякого суда». В любом случае, тем, кто придет на смену Лебеденко и Карпенко, потребуется какое-то время, чтобы войти в курс дела.

Кроме того, своих должностей лишились бригадные генералы Антон Гарбуз (начальник главного командного центра ВСУ) и Алексей Шевченко (замначальника Генштаба ВСУ) и полковник, который стоит иного генерала - начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач, фактически – главный кадровик украинской армии, должность в армии не менее хлебная и доходная, чем начальник тыла. Что предполагает и последующие волны увольнений и последующих назначений.

Часть снятых со своих должностей сделали это по собственному желанию, не желая служить после Сырского под Драпатым, но есть и те, кого новый главком снял, чтобы расчистить места для своих людей. И что-то подсказывает, что уже проведенными отставками и увольнениями новый главком ВСУ Драпатый явно не удовлетворится.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Россия еще не достала главные аргументы – речь не про ядерку»: Бывший капеллан ВСУ вынес приговор Украине