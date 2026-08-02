Мирян допустят к управлению Ватиканом

Папа римский Лев XIV утвердил новую конституцию Ватикана Фото: REUTERS.

С момента своего восшествия на Святой Престол папа римский Лев XIV неоднократно говорил о важности придания церкви большей гибкости для сохранения ее влияния в современном быстро меняющемся мире.

Конечно, революционером нынешнего Понтифика назвать нельзя, но ряд принятых им решений действительно способны изменить сложившиеся веками традиции.

Так, согласно утвержденному им 31 июля 2026 года новому тексту "Основного закона Государства-града Ватикан" (Конституции) для получения высших административных должностей кандидату теперь необязательно иметь статус кардинала. То есть теперь миряне, включая женщин, а также монахи и монахини могут возглавлять Папскую комиссию и Губернаторство Ватикана. Кроме того, новый закон систематизирует и устраняет ряд правовых и юридических неопределенностей, возникших в процессе применения предыдущей нормы 2023 года. Он также призван упорядочить работу ватиканских судебных органов и повысить эффективность управления финансовой и хозяйственной деятельностью города-государства.

Ранее папа Лев XIV предписал католическим епархиям привлекать представителей иных религий к участию в синодальных группах и местных собраниях. Согласно этой концепции "иноверцы" должны стать наблюдателями в процессе масштабной трансформации церковного управления.