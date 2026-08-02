Российские операторы дронов и расчеты артиллерии перемалывают украинских боевиков и иностранных наемников по всей линии боевого соприкосновения. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Российские операторы дронов и расчеты артиллерии перемалывают украинских боевиков и иностранных наемников по всей линии боевого соприкосновения. В «жернова» этой огромной «шагающей мясорубки» попадает все больше живой силы и техники противника. С каждым днем ее «ножи» работают все быстрее и быстрее.

Вот на видеозаписи расчеты ударных БПЛА группировки войск «Восток» успешно пресекают попытки снабжения передовых позиций ВСУ в Запорожской области.

«В ходе воздушной разведки были обнаружены наземные робототехнические комплексы, используемые противником для доставки боеприпасов, продовольствия и дронов. Операторы ударных БПЛА, получив координаты целей, последовательными атаками уничтожили 15 НРТК вместе с перевозимыми грузами, что нарушило снабжение украинских подразделений на данном участке», - комментируют кадры в Минобороны России.

На Краснолиманском направлении показали свое мастерство операторы FPV-дронов 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад». Они ликвидировали живую силу и несколько наземных робототехнических комплексов ВСУ.

«Военнослужащие войск беспилотных систем продолжают уничтожать технику и личный состав противника, пытающийся провести ротацию и подвоз материальных средств. Успешное применение ударных БПЛА ослабляет противника и способствует продвижению российских штурмовых подразделений», - отмечают в военном ведомстве.

На видеозаписи поступившей из группировки войск «Днепр» можно увидеть ликвидацию замаскированных складов боеприпасов и ГСМ ВСУ в частном секторе. Расчеты БПЛА нарушили планы врага по снабжению артиллерии и минометных батарей, а также ограничили маневренность бронетехники.

Расчеты войск БпС группировки войск «Центр» на Добропольском направлении систематически уничтожают наземные робототехнические комплексы ВСУ, нарушая систему логистики противника.

Отличились и операторы ударных дронов «Южной» группировки войск. Они выявили пункт управления БПЛА ВСУ в Семеновке, и вместе с расчетом 17-й артиллерийской бригады выжгли укрытие, где находились украинские операторы.